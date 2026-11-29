Más de 30,000 personas viven sin electricidad en Costa Rica, pese a que el país registra una cobertura eléctrica del 99,4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras Costa Rica destaca internacionalmente por su modelo de generación eléctrica a partir de fuentes renovables y avanza hacia la implementación de nuevas tecnologías, más de 30,000 personas todavía viven sin acceso a la electricidad en el territorio nacional.

La cifra fue revelada por las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en un espacio en el que también se presentaron los resultados financieros de la institución y sus perspectivas de inversión para los próximos años.

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Aunque el país registra una cobertura eléctrica del 99.4%, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, reconoció que persiste una deuda con aquellas comunidades donde la ausencia de este servicio limita las oportunidades de desarrollo, educación y acceso a mejores condiciones de vida.

“Mientras tengamos una familia en Costa Rica que no tiene energía eléctrica, tenemos todavía temas pendientes por resolver”, manifestó la gobernante.

La estrategia del Gobierno para llevar electricidad a toda la población

Ante las cifras presentadas por el ICE, Fernández solicitó a las autoridades de la institución elaborar una propuesta que establezca objetivos, metas, montos de inversión y plazos concretos para extender el suministro eléctrico a las más de 30,000 personas que actualmente carecen de este servicio.

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La iniciativa deberá ser presentada ante el Consejo Presidencial Económico, donde se analizará la ruta de trabajo para avanzar hacia la universalización de la cobertura eléctrica.

La mandataria reconoció que, debido a la magnitud de las inversiones requeridas, existe la posibilidad de que el proyecto no pueda completarse durante su administración, que finalizará en 2030. Sin embargo, aseguró que su intención es dejar establecida una planificación que permita dar continuidad a las obras en futuros gobiernos.

“Tal vez no podamos hacer esa inversión completa en este gobierno”, reconoció Fernández, quien insistió en la necesidad de establecer compromisos medibles que permitan avanzar progresivamente.

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Por el momento, el Ejecutivo no ha anunciado cuánto dinero será necesario para electrificar estas comunidades, cuáles serán las primeras poblaciones beneficiadas ni en qué año espera alcanzar la cobertura universal.

La presidenta Laura Fernández solicitó al ICE elaborar un plan con metas, plazos y montos de inversión para avanzar hacia la cobertura eléctrica universal.

Conservar medicamentos en una quebrada ante la falta de electricidad

Fernández recordó una experiencia personal que evidencia las consecuencias que puede tener la ausencia de electricidad, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

La presidenta relató que, mientras realizaba labores de voluntariado en un territorio indígena, conoció a una mujer con diabetes que, ante la imposibilidad de contar con un refrigerador, conservaba sus medicamentos en una pequeña poza de agua fresca.

La mujer había construido un espacio con piedras dentro de una quebrada para mantener sus frascos de insulina y evitar que fueran arrastrados por la corriente.

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El relato puso de manifiesto cómo la falta de electricidad puede representar una barrera no solamente para el desarrollo económico, sino también para el acceso a condiciones adecuadas de salud, la conservación de alimentos y medicamentos y el bienestar de las familias.

Según los datos presentados por el Gobierno, más de 8,000 personas se han beneficiado del programa de electrificación rural del ICE entre 2024 y 2026. Además, en los últimos años, más de 3,000 habitantes han tenido acceso a la electricidad por primera vez, de acuerdo con las autoridades de la institución.

Costa Rica necesitará inversiones superiores a los USD 6,000 millones

La ampliación de la cobertura eléctrica forma parte de los desafíos que deberá enfrentar Costa Rica en materia energética durante los próximos años.

Según las autoridades, el país requiere inversiones superiores a los USD 6,000 millones a mediano plazo para garantizar el suministro eléctrico, atender el crecimiento de la demanda y fortalecer la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

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Actualmente, los proyectos de transmisión impulsados por el ICE representan inversiones superiores a los USD 1,000 millones, concentradas principalmente en Guanacaste.

El Gobierno también destacó que, al cierre de septiembre de 2026, el Grupo ICE registró ingresos superiores a un billón de colones y un excedente neto de ₡141,663 millones, un 6.5% superior al registrado durante el mismo período de 2025.

Costa Rica requiere inversiones superiores a los USD 6,000 millones a mediano plazo para fortalecer su infraestructura eléctrica y garantizar el suministro energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de Costa Rica será traducir esos resultados financieros y su capacidad de inversión en mejores condiciones de vida para las poblaciones históricamente rezagadas.

En un país que presume internacionalmente de su modelo energético, alcanzar la cobertura universal continúa siendo una tarea pendiente para garantizar que el lugar de residencia de una persona no determine sus posibilidades de acceder a la electricidad.

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