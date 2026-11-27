La dependencia de la ayuda exterior tiene hoy respaldo estadístico. Una encuesta del Instituto Republicano Internacional (IRI), difundida en noviembre, encontró que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema.. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

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Sin remesas, “hubiera la mitad de la población” muerta. La frase no es una exageración retórica. Las cifras más recientes sobre la economía cubana confirman que el país depende de la ayuda externa para sostener a buena parte de sus habitantes.

El entrevistado, no identificado el video difundido por Cuba Habla, de Radio Martí, admitió no conocer a fondo la gestión económica del Gobierno. Pero fue categórico al describir el papel de las remesas en la supervivencia diaria de los cubanos.

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“Si no llega una ayuda económica a Cuba de una forma cotidiana a los familiares, por lo menos hubiera la mitad de la población”, afirmó. La frase quedó inconclusa en el audio, pero el interlocutor completó la idea de inmediato.

“Se muere la gente”, resumió la voz que conducía la entrevista. “Es lo que digo”, respondió el ciudadano consultado.

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema

La dependencia de la ayuda exterior tiene hoy respaldo estadístico. Una encuesta del Instituto Republicano Internacional (IRI), difundida en noviembre, encontró que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema.

El sondeo, elaborado por el Centro de Investigación de la Universidad de Chicago (NORC) mediante 1,199 entrevistas presenciales realizadas entre julio y septiembre, identificó la comida como el principal problema económico de los hogares.

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El 65% de los participantes la señaló como el gasto mensual más difícil de cubrir, proporción que trepa al 73% en las provincias orientales.

En una entrevista realizada en una vía pública de La Habana, un ciudadano responde a preguntas sobre la situación económica en Cuba, el impacto de las ayudas del exterior y la gestión gubernamental. Durante la conversación, el entrevistado hace referencia directa a las condiciones del entorno, donde se observan acumulaciones de residuos sólidos en la calle y deterioro en las edificaciones residenciales adyacentes.

Los datos sobre remesas muestran que no alcanzan: el 38% de quienes reciben dinero del exterior no logra cubrir ni la alimentación ni los gastos más elementales de su hogar, aunque la situación es todavía peor entre quienes no reciben ayuda externa, de los cuales el 48% admite no cubrir sus necesidades básicas.

Las remesas superan en 140 veces el gasto estatal en asistencia social

El testimonio sobre la centralidad de la ayuda familiar encuentra un correlato preciso en el análisis del economista cubano Pedro Monreal, radicado en España.

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Según sus cálculos, las remesas rondan los USD 1.000 millones al año, una cifra 140 veces superior a lo que el Estado destina a la asistencia social.

El Presupuesto del Estado para 2026 reserva 6,000 millones de pesos para esa partida, equivalentes a entre USD 6.6 millones y USD 7.3 millones según la tasa de cambio. Esa protección estatal alcanza a 174,511 núcleos familiares, con un monto cercano a USD 40 al año por cada uno.

Una persona sin hogar permanece sentada en una calle de La Habana el 21 de julio de 2025. Los niveles de pobreza han aumentado drásticamente mientras el país caribeño atraviesa su peor crisis económica en tres décadas, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como por apagones diarios. La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, renunció el 21 de julio de 2025, tras afirmar que en la isla no hay «mendigos», sino personas «disfrazadas de mendigos». (Foto de Yamil LAGE / AFP)

A esa brecha se suma la ayuda humanitaria internacional. La ONU había asistido hasta septiembre a 1,7 millones de personas, y entre la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, Rusia, Japón y China, Monreal calcula unos USD 250 millones comprometidos.

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Estados Unidos anunció en mayo una partida adicional de USD 100 millones, canalizada al margen del Gobierno cubano a través de la Iglesia católica.

Una reforma económica que no cambió la vida en la calle

El segundo tramo de la conversación difundida por Cuba Habla abordó las reformas económicas impulsadas por el Gobierno cubano. Consultado sobre si esas medidas mejoraron la vida cotidiana, el entrevistado respondió con ironía antes de señalar la realidad visible en las calles de la isla.

“Mira la calle”, repitió varias veces el hombre, en un tono que la conducción de la radio interpretó como evidencia de que las reformas no se tradujeron en mejoras tangibles para los cubanos de a pie.

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Esa percepción coincide con el contexto que describen los análisis económicos recientes. El régimen cubano aprobó este mes 40 nuevos negocios con un capital estimado de USD 2,000 millones, parte de un paquete de 176 reformas orientadas a ampliar la participación privada y captar inversión extranjera en medio de la crisis.

Esas aperturas conviven, sin embargo, con una caída sostenida de la producción agrícola interna: la cosecha de arroz pasó de 304.000 toneladas en 2018 a 111,000 en 2025, según el análisis de Monreal. El hueco que deja esa contracción productiva lo llena, cada vez más, la ayuda humanitaria extranjera.

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Se estima que la pobreza extrema en Cuba es del 90%. Foto: EFE

La responsabilidad de la crisis, según el testimonio

El tercer eje de la entrevista giró sobre la pregunta por el responsable principal de la crisis cubana. El entrevistado evitó una respuesta directa y recurrió a una analogía doméstica para que fuera el propio oyente quien sacara la conclusión.

“El máximo responsable de tu casa, ¿quién es? Usted, que es el padre”, respondió a la pregunta sobre quién carga con esa responsabilidad. “¿Y entonces quién es el máximo responsable de un país? Digo yo, respóndase usted”, agregó.

El hombre remató su razonamiento con una frase que cerró el intercambio sin necesidad de nombrar directamente al Gobierno: “No hace falta decir una respuesta, eso está de más”.

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La vendedora callejera Lyssett Pérez, quien dice que no tiene recursos para comprar comida por Internet, sale de una tienda estatal luego de adquirir yoghurt, en medio de las preocupaciones por la propagación del COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, en el centro de La Habana, Cuba. 15 de mayo, 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini

Una desigualdad determinada por el acceso a familiares en el exterior

Los datos muestran además que la dependencia de remesas introduce una desigualdad adicional entre los hogares cubanos, determinada no solo por los ingresos que pueden generar dentro del país, sino por la existencia de parientes en el extranjero.

Según el sondeo del IRI, el 61% de los consultados tiene familiares o amigos viviendo fuera de Cuba; entre ellos, Estados Unidos es el destino más mencionado, con el 76% de las menciones.

Esa red transnacional no logra compensar del todo el deterioro. El 55% de quienes reciben remesas califica de “muy mala” la situación económica de su hogar, una proporción incluso superior al 51% registrado entre quienes no cuentan con esa ayuda, lo que revela que ni siquiera el acceso a divisas extranjeras alcanza para transformar la percepción sobre las condiciones de vida en la isla.

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