El presidente Nasry Asfura recibió al embajador concurrente de Kuwait, Salah Suleiman Al-Haddad, para evaluar los vínculos bilaterales.

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La relación entre Honduras y Kuwait volvió a figurar en la agenda diplomática del Gobierno hondureño, luego de que el presidente Nasry Asfura recibiera al embajador kuwaití concurrente en el país, Salah Suleiman Al-Haddad, en un encuentro centrado en las posibilidades de ampliar los vínculos entre ambas naciones.

La reunión tuvo como uno de sus principales ejes la identificación de áreas en las que los dos países podrían desarrollar iniciativas conjuntas, particularmente en sectores relacionados con el comercio, la inversión y el crecimiento económico.

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El acercamiento se produce sobre la base de las relaciones diplomáticas que Honduras y Kuwait establecieron hace más de tres décadas, un vínculo que contempla distintas áreas de cooperación y que podría servir como punto de partida para identificar nuevas oportunidades de intercambio.

Tras el encuentro, Asfura se refirió a la reunión mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que señaló que Honduras busca mantener una política exterior abierta a la construcción de alianzas con otros países.

El mandatario también expresó que su administración pretende promover oportunidades de inversión, comercio y desarrollo que puedan traducirse en beneficios para ambas naciones.

Más de 30 años de relaciones diplomáticas

Honduras y Kuwait establecieron relaciones diplomáticas el 7 de junio de 1992, dando inicio a un vínculo bilateral que ha contemplado diferentes ámbitos de cooperación, entre ellos economía, finanzas, agricultura, inversiones y asistencia técnica.

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Esa relación representa una vía para que Honduras establezca contactos con economías de Medio Oriente y busque oportunidades de intercambio comercial y cooperación económica fuera de sus mercados tradicionales.

Kuwait, ubicado en el golfo Pérsico, tiene una economía vinculada principalmente a la industria petrolera y a los ingresos provenientes de los hidrocarburos. También dispone de importantes recursos financieros y mecanismos de inversión internacional, elementos que forman parte de su proyección económica.

Para Honduras, el interés en fortalecer este tipo de relaciones está vinculado con la posibilidad de ampliar sus vínculos comerciales, atraer capital extranjero y establecer mecanismos de cooperación que permitan desarrollar proyectos en diferentes sectores productivos.

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Honduras y Kuwait establecieron relaciones diplomáticas formales el 7 de junio de 1992. REUTERS/Fredy Rodriguez

Entre las áreas contempladas en el marco bilateral figura la agricultura, un sector relevante para la economía hondureña que puede representar un espacio de intercambio de conocimientos, asistencia técnica y oportunidades comerciales.

Sin embargo, para que estos acercamientos se traduzcan en resultados concretos, será necesario avanzar hacia iniciativas específicas que permitan identificar los sectores prioritarios, las condiciones de cooperación y los posibles mecanismos de participación de ambos países.

Acuerdo de cooperación económica

El acercamiento entre los dos gobiernos también tiene como antecedente el Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica entre Honduras y Kuwait, aprobado mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 00018-DGAJT-C-2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 3 de febrero de 2018.

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El presidente Nasry Asfura recibió al embajador concurrente de Kuwait, Salah Suleiman Al-Haddad, para evaluar los vínculos bilaterales.

El documento incluye entre sus ámbitos de colaboración los sectores económicos, financieros, comerciales, agrícolas y técnicos. También contempla la posibilidad de promover empresas conjuntas entre instituciones y entidades de los dos Estados.

Como otro punto de agenda se establece la creación de una comisión mixta integrada por representantes de ambas naciones, encargada de coordinar acciones, estudiar propuestas y formular recomendaciones para facilitar la ejecución de proyectos de cooperación.

En el encuentro el Gobierno hondureño planteó el interés de ampliar las posibilidades de colaboración con Kuwait. El siguiente paso será conocer si las conversaciones derivan en acuerdos específicos, intercambios comerciales o proyectos que permitan medir los resultados de esta relación diplomática.

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