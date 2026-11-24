Una mujer acorralada ante una silueta masculina ilustra la problemática de la violencia intrafamiliar y la intimidación psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer muere de forma violenta cada 31 horas con tres minutos en Honduras. El dato surge del boletín más reciente del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que contabilizó 211 muertes violentas de mujeres y feminicidios entre enero y septiembre de este año, dos más que en el mismo período de 2024.

La cifra se conoce días antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en la misma semana en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres difundieron un nuevo informe global.

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Según ese reporte, cada hora mueren cinco mujeres o niñas en el mundo a manos de su pareja o un familiar, un promedio de 129 al día durante 2023.

Un informe mundial que no desglosa a los países centroamericanos

El informe Femicides in 2025, publicado este martes por UNODC y ONU Mujeres, estima que 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por parejas o familiares en 2025 en todo el mundo. La cifra equivale al 60% de los 78 mil feminicidios totales registrados ese año.

En las Américas, el documento calcula 7,400 víctimas de este tipo de violencia, con una tasa de 1.4 por cada 100,000 mujeres. El continente ocupó el segundo lugar en tasa, detrás de África, con 2.9 por cada 100,000.

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Un dibujo en blanco y negro presenta el primer plano de una mujer de cabello liso con unas manos que le tapan la boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 70% de las víctimas americanas en el ámbito privado fueron asesinadas por su pareja o expareja; el resto, por otros familiares.

Pero el reporte no desagrega cifras por país para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá ni Belice, aunque sí incluye a Centroamérica como una subregión dentro de su análisis.

La subregión con la tasa más alta de toda América

Un dato que el nuevo informe no repite, pero que documentó la edición anterior del mismo estudio, aporta la alerta más puntual sobre la región: en 2024, Centroamérica registró una tasa de 1.9 feminicidios por cada 100,000 mujeres, por encima de la de Sudamérica y el Caribe, de 1.4.

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El cálculo aparece en un informe conjunto de UNODC, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Centroamérica carece de cifras nacionales comparables sobre feminicidios porque cada país clasifica y registra los casos con criterios distintos. Pese a ello, los análisis de la ONU ubican a la subregión con la tasa de violencia letal contra mujeres en el ámbito familiar más alta de toda América, por encima de Sudamérica y el Caribe.

Una silueta masculina de pie confronta a una mujer replegada contra una pared roja en una representación gráfica sobre la violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala acumuló 206 feminicidios en 2025 y la cifra sigue en alza

El Ministerio Público de Guatemala registró 206 feminicidios en 2025, por encima de los 180 de 2024, según un reportaje de Agencia Ocote. Desde que el delito de femicidio se tipificó en 2018, la Coalición por la Seguridad Ciudadana contabilizó 3,314 mujeres asesinadas por esa causa hasta fines del año pasado, consignó el mismo medio.

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Durante este año, el Observatorio del Ministerio Público reportó 168 denuncias diarias por delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes hasta el 21 de noviembre, según informó Infobae.

El Grupo Guatemalteco de Mujeres, por su parte, documentó 536 muertes violentas de mujeres entre enero y octubre, de las cuales 244 fueron clasificadas como feminicidios.

Honduras registró más de 100 muertes violentas de mujeres y posibles feminicidios, además de miles de denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar, entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honduras combina feminicidios en alza con retrocesos en derechos reproductivos

El Pulso informó que Honduras contabilizó 288 muertes violentas de mujeres durante todo 2025, de las cuales alrededor del 60% fueron tipificadas como feminicidios, según la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas.

Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro concentraron el mayor número de casos, agregó el medio.

El diario La Prensa consignó que el organismo advirtió sobre un nivel creciente de crueldad en los crímenes, con hechos de desmembramiento y decapitación. Desde 2005, más de 8 mil mujeres murieron de forma violenta en el país, según Ayestas.

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Honduras mantiene además una prohibición total del aborto, castigada con penas de entre tres y seis años de prisión, de acuerdo con un reportaje de la radio RFI.

En enero de este año, la nueva legislatura del Congreso Nacional colocó una bandera del movimiento provida en el hemiciclo, según la emisora.

Fotografía de archivo en la que se registró a una mujer al caminar frente a un aviso pintado en una pared en contra del femicidio en Honduras, en una calle de Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

El Salvador reporta menos feminicidios, pero la mayoría los cometen parejas

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registró 21 feminicidios en El Salvador entre enero y septiembre de este año, de los cuales el 57% fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas. La organización documentó 26 casos en 2025, por debajo de los 38 de 2024.

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ORMUSA advirtió, según consignó la agencia EFE, que el país no cataloga oficialmente los asesinatos de mujeres como feminicidios y que sus propias cifras provienen del monitoreo de notas de prensa, no de estadísticas oficiales.

El grupo de mujeres de 26 a 35 años concentró el mayor número de víctimas.

Una mujer con un vendaje en el brazo mira un espejo roto en el suelo que refleja hematomas, en una representación artística de las agresiones físicas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de la ONU para frenar la violencia en los hogares

El informe de UNODC y ONU Mujeres recomienda reforzar las evaluaciones de riesgo, las órdenes de protección y la coordinación entre policía, salud, justicia y servicios sociales.

También pide programas especializados para agresores y mecanismos que activen protección inmediata tras cada denuncia.

Muchas víctimas, advierten ambas agencias, habían tenido contacto previo con autoridades o servicios antes de ser asesinadas. Las agresiones previas, el control coercitivo, el acoso, la separación reciente y el acceso del agresor a armas de fuego aparecen como antecedentes comunes en los casos analizados.

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La falta de datos estandarizados sobre la relación entre víctima y agresor sigue siendo, según el reporte, una condición básica para diseñar políticas de prevención ajustadas a la realidad de cada país centroamericano. Sin esa información, los gobiernos de la subregión carecen de una herramienta clave para medir si sus políticas reducen o no esta forma específica de violencia.