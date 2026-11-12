Primer frente frío de la temporada ingresará a Honduras este viernes y dejará lluvias y descenso de temperaturas

La temporada de masas de aire frío en Honduras se extiende habitualmente desde finales de noviembre hasta marzo.

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El primer frente frío de la temporada se aproxima a Honduras y llegará por la tarde del viernes, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El sistema traerá abundante nubosidad, lluvias y un descenso de temperaturas que se extenderá al fin de semana.

La mañana del viernes todavía estará bajo la influencia de una vaguada prefrontal, un sistema que favorecerá la formación de nubes y mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica antes del ingreso del frente.

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El pronosticador Jeffrey Flores señaló que las precipitaciones continuarán en diferentes sectores del país, aunque se espera que las regiones central y occidental registren parte de las lluvias más importantes.

Las condiciones lluviosas no comenzarán con el ingreso del frente frío. Desde días previos se mantiene la influencia de sistemas que transportan humedad y favorecen lluvias, por lo que el territorio nacional continuará con precipitaciones antes y durante el paso del fenómeno.

En la zona sur se prevén vientos racheados, mientras que en otras regiones las lluvias podrían presentarse de manera dispersa. El pronóstico contempla que la influencia del sistema se prolongue durante el sábado y domingo, por lo que el cambio de temperatura no se limitará a unas pocas horas.

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El Niño podría reducir frecuencia de frentes fríos

Aunque este sistema marca el inicio de la temporada, las proyecciones meteorológicas apuntan a que durante 2026 podría registrarse una menor frecuencia e intensidad de estos fenómenos frente a otros períodos. Esta posibilidad está relacionada con el fenómeno de El Niño, que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede incidir en el comportamiento de los sistemas que se desplazan desde Norteamérica hacia Centroamérica.

Según previsiones divulgadas por especialistas, ese escenario podría provocar una temporada atípica, con menos sistemas extratropicales alcanzando la región. Sin embargo, esto no significa que Honduras quedará libre de descensos de temperatura o episodios de lluvias asociados a masas de aire frío.

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Una vaguada prefrontal causará inestabilidad atmosférica y formación de nubes antes del ingreso del sistema.

Un frente frío se forma cuando una masa de aire frío, más denso, avanza sobre una zona ocupada por aire cálido y húmedo y lo obliga a elevarse. Ese movimiento puede generar nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y cambios en la dirección e intensidad del viento.

En Honduras, estos sistemas tienen incidencia principalmente en el litoral Caribe y las regiones norte, central y occidental, aunque sus efectos varían según la trayectoria y fuerza de cada fenómeno.

La temporada habitualmente se extiende desde finales de noviembre hasta marzo, período durante el cual el país puede registrar varios episodios de temperaturas frescas, especialmente en zonas montañosas y sectores del interior.

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Las regiones central y occidental concentrarán las lluvias más importantes antes y durante el sistema.

Para este primer evento, las condiciones previstas exigen atención sobre las lluvias y los cambios de temperatura, en particular en comunidades vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas.

El Cenaos mantiene el seguimiento de la evolución atmosférica, dado que la intensidad de estos sistemas puede variar conforme se aproximan al territorio nacional.

Las proyecciones meteorológicas para el período comprendido entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 apuntan a una temporada con menos incursiones de masas de aire frío hacia Centroamérica. El director de Cenaos, Francisco Argeñal, ha señalado que durante diciembre y enero podrían registrarse temperaturas ligeramente superiores al promedio habitual.

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