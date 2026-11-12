Honduras

Primer frente frío de la temporada ingresará a Honduras este viernes y dejará lluvias y descenso de temperaturas

El sistema provocará cambios en las condiciones meteorológicas, con mayor nubosidad, precipitaciones en distintas regiones y temperaturas más bajas durante el fin de semana

La temporada de masas de aire frío en Honduras se extiende habitualmente desde finales de noviembre hasta marzo.
La temporada de masas de aire frío en Honduras se extiende habitualmente desde finales de noviembre hasta marzo.
Guardar

El primer frente frío de la temporada se aproxima a Honduras y llegará por la tarde del viernes, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El sistema traerá abundante nubosidad, lluvias y un descenso de temperaturas que se extenderá al fin de semana.

La mañana del viernes todavía estará bajo la influencia de una vaguada prefrontal, un sistema que favorecerá la formación de nubes y mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica antes del ingreso del frente.

PUBLICIDAD

El pronosticador Jeffrey Flores señaló que las precipitaciones continuarán en diferentes sectores del país, aunque se espera que las regiones central y occidental registren parte de las lluvias más importantes.

Las condiciones lluviosas no comenzarán con el ingreso del frente frío. Desde días previos se mantiene la influencia de sistemas que transportan humedad y favorecen lluvias, por lo que el territorio nacional continuará con precipitaciones antes y durante el paso del fenómeno.

En la zona sur se prevén vientos racheados, mientras que en otras regiones las lluvias podrían presentarse de manera dispersa. El pronóstico contempla que la influencia del sistema se prolongue durante el sábado y domingo, por lo que el cambio de temperatura no se limitará a unas pocas horas.

PUBLICIDAD

El Niño podría reducir frecuencia de frentes fríos

Aunque este sistema marca el inicio de la temporada, las proyecciones meteorológicas apuntan a que durante 2026 podría registrarse una menor frecuencia e intensidad de estos fenómenos frente a otros períodos. Esta posibilidad está relacionada con el fenómeno de El Niño, que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede incidir en el comportamiento de los sistemas que se desplazan desde Norteamérica hacia Centroamérica.

Según previsiones divulgadas por especialistas, ese escenario podría provocar una temporada atípica, con menos sistemas extratropicales alcanzando la región. Sin embargo, esto no significa que Honduras quedará libre de descensos de temperatura o episodios de lluvias asociados a masas de aire frío.

Una vaguada prefrontal causará inestabilidad atmosférica y formación de nubes antes del ingreso del sistema.
Una vaguada prefrontal causará inestabilidad atmosférica y formación de nubes antes del ingreso del sistema.

Un frente frío se forma cuando una masa de aire frío, más denso, avanza sobre una zona ocupada por aire cálido y húmedo y lo obliga a elevarse. Ese movimiento puede generar nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y cambios en la dirección e intensidad del viento.

En Honduras, estos sistemas tienen incidencia principalmente en el litoral Caribe y las regiones norte, central y occidental, aunque sus efectos varían según la trayectoria y fuerza de cada fenómeno.

La temporada habitualmente se extiende desde finales de noviembre hasta marzo, período durante el cual el país puede registrar varios episodios de temperaturas frescas, especialmente en zonas montañosas y sectores del interior.

Las regiones central y occidental concentrarán las lluvias más importantes antes y durante el sistema.
Las regiones central y occidental concentrarán las lluvias más importantes antes y durante el sistema.

Para este primer evento, las condiciones previstas exigen atención sobre las lluvias y los cambios de temperatura, en particular en comunidades vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas.

El Cenaos mantiene el seguimiento de la evolución atmosférica, dado que la intensidad de estos sistemas puede variar conforme se aproximan al territorio nacional.

Las proyecciones meteorológicas para el período comprendido entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 apuntan a una temporada con menos incursiones de masas de aire frío hacia Centroamérica. El director de Cenaos, Francisco Argeñal, ha señalado que durante diciembre y enero podrían registrarse temperaturas ligeramente superiores al promedio habitual.

Temas Relacionados

Hondurasfrente fríolluviastemperaturastemporada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En vísperas de Navidad Honduras registra segundo niño quemado por pólvora

El pequeño fue atendido en la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa. El primer caso de la temporada corresponde a una niña de siete años procedente de Olancho, quien sufrió quemaduras en todo el rostro.

En vísperas de Navidad Honduras registra segundo niño quemado por pólvora

“Nos están cazando”: crece la tensión en Honduras por detenciones de expandilleros vinculados a iglesias

Un registro con información de al menos 200 personas que habrían abandonado las maras y pandillas estaría en manos de las autoridades, según denunció el pastor Carlos Gerardo Cerrato.

“Nos están cazando”: crece la tensión en Honduras por detenciones de expandilleros vinculados a iglesias

Exgerente de Koriun Inversiones apunta a cinco políticos involucrados en millonaria estafa en Honduras

Iván Velásquez declaró ante un juez que existen distintos actores vinculados con la trama financiera que habría perjudicado a más de 35,000 personas, mientras su defensa confirmó que la información entregada al Ministerio Público fue amplia y permanece bajo secretividad.

Exgerente de Koriun Inversiones apunta a cinco políticos involucrados en millonaria estafa en Honduras

Matan de 16 disparos a una mujer dentro de su casa en Honduras

Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años, fue atacada frente a sus familiares en la comunidad de Nombre de Jesús, Olanchito, Yoro. La víctima murió minutos después de ingresar al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Matan de 16 disparos a una mujer dentro de su casa en Honduras

Arrestan a hondureño por amenaza de bomba en un avión en EEUU

Rony Alexander Gómez-Alberto habría intentado ingresar a la cabina de mando de una aeronave que cubría la ruta entre Nueva Jersey y Nueva Orleans. Tras aterrizar, fue trasladado a un centro correccional de Luisiana, donde enfrenta cargos relacionados con amenazas y una falsa alerta de incendio provocado.

Arrestan a hondureño por amenaza de bomba en un avión en EEUU

TECNO

Cómo aumentar la velocidad de carga de un celular sin dañar su batería

Cómo aumentar la velocidad de carga de un celular sin dañar su batería

Quién es Colette Kress, la mujer que asumió el control de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

Claude alcanza 1.300 millones de visitas antes de salir a bolsa y se consolida entre las tres IA más utilizadas del mundo

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia, el gigante de los chips de IA, tras 33 años en el cargo

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 12 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

¿La siguiente Meredith Grey? El spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ya tiene protagonista

Arnold Schwarzenegger lanzó un fuerte reclamo a demócratas y republicanos: "Trabajen juntos"

Henry Cavill deja abierta la posibilidad de volver como Superman: “Nunca diría nunca”

MUNDO

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

EEUU le pidió a Rusia incluir a la UE en el diálogo sobre Ucrania y Putin dijo que Europa debe decidir si quiere paz o guerra

El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano

El momento en que dos guardias de honor se desplomaron en el Elíseo mientras Macron recibía al presidente de Eslovaquia

Netanyahu compartirá información de seguridad con Gadi Eisenkot, aspirante a sucederlo como primer ministro de Israel