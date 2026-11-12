Estados Unidos

Amenaza de bomba en vuelo de United Airlines a Nueva Orleans: el hondureño acusado evitó dos deportaciones por declararse trans

Rony Alexander Gómez-Alberto cruzó tres veces la frontera y convenció a un juez migratorio de que su identidad lo ponía en peligro en su país natal; el incidente ocurrió el 9 de noviembre en el trayecto Newark-Louis Armstrong

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Rony Alexander Gómez-Alberto, detenido tras presuntamente intentar ingresar a la cabina de un avión rumbo a Nueva Orleans, fue liberado en 2020 mientras enfrentaba un proceso de deportación. La agencia sostuvo que había alegado temor de ser asesinado en Honduras y que utilizó esa declaración de forma fraudulenta en su solicitud de asilo. (Fuente: Fox News)
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Un migrante hondureño deportado dos veces logró permanecer en Estados Unidos tras declararse transgénero y alegar que temía ser asesinado en su país, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ese mismo ciudadano, identificado como Rony Alexander Gómez-Alberto, de 34 años, fue detenido el lunes 9 de noviembre después de afirmar que llevaba una bomba a bordo del vuelo 2174 de United Airlines e intentar acceder a la cabina de mando, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish.

El DHS indicó, según informó el periodista Bill Melugin de Fox News, que Gómez-Alberto realizó esa declaración de identidad de género tras cruzar ilegalmente la frontera por tercera vez en 2019 y que las autoridades consideraron que estaba “manipulando el sistema” mediante una solicitud de asilo fraudulenta.

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A pesar de esa evaluación, un juez de inmigración ordenó su liberación en enero de 2020 mientras avanzaban los procedimientos de deportación. El vuelo transportaba a 46 pasajeros y seis tripulantes entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana.

Cómo Gómez-Alberto evitó su deportación tras dos expulsiones previas

De acuerdo con los registros del DHS, la Patrulla Fronteriza interceptó a Gómez-Alberto en tres ocasiones distintas. La primera fue en septiembre de 2011, cerca de El Indio, Texas; la segunda, en octubre de 2014, en las inmediaciones de Columbus, Nuevo México. En ambos casos, las autoridades lo deportaron a Honduras.

Fotografía policial de un hombre con barba en el mentón y suéter oscuro con estampado geométrico blanco sobre un fondo neutro
El ciudadano hondureño evitó su deportación de Estados Unidos en 2019 al solicitar asilo bajo el argumento de que temía por su vida.

En 2019, Gómez-Alberto cruzó nuevamente de forma ilegal por San Ysidro, California. Tras ser detenido por tercera vez, presentó una solicitud de asilo en la que afirmó ser transgénero y temer por su vida en Honduras, según el DHS citado por Fox News.

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Ese argumento, que el organismo federal calificó de fraudulento, le permitió obtener la libertad bajo supervisión judicial en enero de 2020 mientras un juez de inmigración resolvía su caso.

Qué ocurrió en el vuelo 2174 de United Airlines

El lunes 9 de noviembre, ya con residencia en El Bronx, Nueva York, Gómez-Alberto abordó el vuelo 2174 de United Airlines con destino a Nueva Orleans. Alrededor de las 11:20 p.m., comenzó a comportarse de forma errática, les dijo a los tripulantes que llevaba una bomba y avanzó hacia la cabina de mando, según la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish.

Mientras Gómez-Alberto intentaba acceder a la cabina, los pilotos activaron la alerta de secuestro, de acuerdo con la misma fuente. La tripulación logró persuadirlo de regresar a la parte trasera del avión antes del aterrizaje. El Boeing 737 MAX 9 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong alrededor de las 23:15 sin consecuencias para los ocupantes, confirmó un vocero de United Airlines citado por Univision.

Un avión blanco de United Airlines con detalles azules y el tren de aterrizaje desplegado vuela bajo un cielo nublado
Los pilotos del vuelo activaron la alerta de secuestro después de que el individuo intentó ingresar a la cabina de mando. (Reuters)

“El vuelo 2174 de United, procedente de Newark con destino a Nueva Orleans, aterrizó sin incidentes tras un suceso que involucró a un pasajero a bordo. Las fuerzas del orden recibieron la aeronave a su llegada”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Los cargos judiciales que enfrenta el detenido

Tras el aterrizaje, agentes policiales arrestaron a Gómez-Alberto sin resistencia. La Oficina del Sheriff lo trasladó al Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson, donde quedó recluido sin derecho a fianza, según informaron las autoridades locales. Los cargos formalizados incluyen comunicar información falsa sobre un supuesto incendio planificado y aterrorizar, de acuerdo con la ficha policial, según detalló KBTX.

El DHS precisó que los antecedentes penales atribuidos al detenido incluyen, presuntamente, una amenaza de bomba catalogada como delito grave, amenazas terroristas según las leyes estatales y alteración del orden público, conforme a ABC6. Estas imputaciones permanecen sujetas a comprobación judicial.

La orden de detención de ICE y los próximos pasos

A raíz del incidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria contra Gómez-Alberto para evitar su eventual liberación, según confirmó el DHS a ABC News 4.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que abrió una investigación sobre el episodio, mientras las autoridades federales evalúan posibles cargos adicionales en el sistema judicial federal.

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