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Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

El artista español consiguió nuevamente el gramófono a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y compartió su reacción con sus seguidores en redes sociales

Aunque no asistió a la ceremonia en Las Vegas, Alejandro Sanz celebró el resultado a través de sus redes sociales (REUTERS/Marco Bello)
Aunque no asistió a la ceremonia en Las Vegas, Alejandro Sanz celebró el resultado a través de sus redes sociales (REUTERS/Marco Bello)
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Alejandro Sanz consiguió una victoria poco habitual en los Latin Grammy 2026: ganó por segundo año consecutivo el premio a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, pero esta vez no lo hizo con un disco completamente nuevo, sino con una versión ampliada del mismo trabajo que le dio el galardón en 2025.

El cantante español se impuso a otros cinco nominados con ¿Y ahora qué+?, la continuación de ¿Y ahora qué?.

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El resultado se conoció el jueves 12 de noviembre durante La Premiere del Latin Grammy, la ceremonia previa a la gala principal que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos. Esta vez, Sanz no estuvo presente en el evento.

En la competencia, el español superó a su compatriota Pablo Alborán, nominado por KM0; Monsieur Periné, con Instrucciones para ser feliz; nic, con (Enamorada); y Debi Nova, con Todo puede convertirse en canción.

Aunque no acudió a la ceremonia, el cantante reaccionó al anuncio a través de su cuenta de X. “Gracias 🙏 Me siento agradecido y orgulloso de la música latina. Este #LatinGRAMMY va directo a casa de la familia sanzera. Es solo vuestro 🙌”, escribió.

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Alejandro Sanz - Latin Grammy a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo
Alejandro Sanz consiguió nuevamente el Latin Grammy a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, un premio que ya había recibido en 2025.

Sanz ya había ganado la misma categoría en los Latin Grammy 2025 con ¿Y ahora qué?, la versión del álbum que solo tenía 6 canciones. En aquella ocasión, también obtuvo el premio Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”.

¿Qué cambió en la nueva versión del álbum?

La edición ampliada, presentada en noviembre de 2025, reúne 13 temas musicales. El proyecto conserva canciones de la primera entrega, como “Palmeras en el Jardín” y “Bésame”, colaboración con Shakira, e incorpora nuevas canciones y participaciones de artistas como Emilia, Carín León, Elena Rose y Manuel Turizo.

Entre los temas incluidos también figuran “Mil Motivos”, “La cita”, “Rimowa” y “Hoy no me siento bien”, junto a Grupo Frontera. La producción se realizó entre Madrid y Miami, con la participación de compositores y productores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, según la página oficial del cantante

¿Y ahora qué+? reúne 13 canciones y amplía el repertorio del álbum que Sanz presentó originalmente.
¿Y ahora qué+? reúne 13 canciones y amplía el repertorio del álbum que Sanz presentó originalmente.

Una edición con varios favoritos

La 27.ª edición de los Latin Grammy reúne a algunos de los nombres más destacados de la música latina. Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas. Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso llegaron empatados con siete menciones cada uno.

Silvana Estrada y Mon Laferte también figuran entre las artistas con mayor presencia, con seis nominaciones cada una.

Ca7riel & Paco Amoroso, el dueto que llegó a los Latin Grammy 2026 con siete nominaciones (REUTERS/Caroline Brehman)
Ca7riel & Paco Amoroso, el dueto que llegó a los Latin Grammy 2026 con siete nominaciones (REUTERS/Caroline Brehman)

La Premiere también contó con actuaciones de Pablo Alborán, Akapellah, Yerai Cortés, Gusi, Marina Sena y Carminho. Las presentadoras de esta primera ceremonia fueron Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori, tres artistas con vínculos destacados con la premiación y la música latina.

En cuanto a los primeros resultados, Laura Pausini ganó Mejor Álbum Pop Tradicional por Yo Canto 2; Rosalía obtuvo Mejor Canción Pop por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia, y Jorge Drexler consiguió el premio a Mejor Álbum Cantautor por Taracá.

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