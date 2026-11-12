Aumentó a 66 el número de muertos por un ataque atribuido a una milicia vinculada al Estado Islámico en el Congo

La fuga de pacientes del hospital tras el ataque incluyó a una persona con ébola confirmado y a cinco casos sospechosos (Europa Press)

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Al menos 66 civiles murieron en un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al Estado Islámico, en Cantine-Aloya, una localidad de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo.

La incursión ocurrió durante la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada, incendió un puesto sanitario y obligó a escapar a pacientes de un hospital cercano, entre ellos una persona con ébola confirmado.

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El recuento actualizado difundido una semana después del asalto confirmó que entre los fallecidos figuraban tres trabajadores de salud. En los primeros días, las autoridades recuperaron 33 cuerpos. La mayoría presentaba impactos de bala, mientras que otros cadáveres mostraban quemaduras o heridas de machete. Las lluvias obstaculizaron el despliegue militar y las tareas de investigación, por lo que el número de víctimas permaneció sin confirmar de inmediato.

Los atacantes llegaron a la localidad, situada a unos 50 kilómetros al oeste de Beni, alrededor de las 23.00, según el horario local. Durante la incursión prendieron fuego a varias viviendas y al puesto de salud. El incendio y la violencia provocaron la salida de pacientes de un hospital próximo: además del enfermo con diagnóstico confirmado, huyeron cinco personas consideradas casos sospechosos. Tres de ellas figuraban entre los contactos de alto riesgo.

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El ataque alteró la respuesta sanitaria en una zona donde el ébola continua en expansión. Kivu del Norte concentra cerca de la mitad de las nuevas infecciones registradas en el país. Wessam Mankoula, responsable de preparación ante emergencias de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, sostuvo que “la inseguridad” permitió que el virus “gane terreno, lo que dificulta nuestra respuesta”.

Bajo este contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “este ataque atroz supone a la vez una grave emergencia humanitaria y un importante retroceso para la respuesta” contra la enfermedad. También señaló que la agresión en Cantine-Aloya formó parte de una sucesión de hechos violentos que afectaron al personal y las instalaciones encargadas de contener la epidemia.

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El director general de la Organización Mundial de la Salud calificó la agresión como un grave retroceso para la respuesta sanitaria (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Entre esos incidentes, Tedros mencionó el hallazgo de una granada cerca de una oficina de salud, disparos en las inmediaciones de un centro de tratamiento y un intento de incendiar otra instalación. Además, un vehículo destinado a realizar entierros seguros y dignos recibió pedradas, y trabajadores sanitarios recibieron amenazas.

“Estos incidentes limitan el acceso humanitario, perturban las operaciones, dificultan el acceso rápido a las comunidades y dan ventaja al virus”, advirtió.

La República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola. La epidemia comenzó en Ituri y se extendió a otras siete provincias, con los principales focos en Ituri y Kivu del Norte. El último recuento oficial registró 11.114 casos confirmados y 5.433 muertes, lo que convirtió a este episodio en el peor documentado en el país y el segundo más mortífero a escala mundial.

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La Organización Mundial de la Salud inició el ensayo clínico Tumaini para evaluar la eficacia de vacunas ante la variante Bundibugyo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

La cepa responsable corresponde a Bundibugyo, una variante menos frecuente que Zaire y sin vacunas ni tratamientos aprobados de forma específica. El 23 de octubre, la Organización Mundial de la Salud inició en Bunia, capital de Ituri, el ensayo clínico Tumaini.

El estudio evaluó si la vacuna Ervebo, autorizada contra la especie Zaire, ofrecía protección cruzada mediante la vacunación en anillo de contactos de alto riesgo. Dos candidatas desarrolladas por la Universidad de Oxford y Moderna aguardan la aprobación nacional para incorporarse al ensayo.

Las ADF surgieron en Uganda durante la década de 1990 y mantuvieron presencia armada en el este congoleño. En 2019, una facción del grupo se separó después de que su dirigente juró lealtad al Estado Islámico en África Central, la rama regional de la organización yihadista. Estados Unidos incluyó a las ADF en marzo de 2021 en su lista de organizaciones terroristas afiliadas al Estado Islámico.

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Desde 1998, el este de la República Democrática del Congo afrontó un conflicto entre más de un centenar de grupos armados y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de las Naciones Unidas.

(Con información de Europa Press)