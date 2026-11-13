Tecno

Cómo evitar que un desconocido te llene el calendario del celular con falsas alertas de cobro

Google describe en su ayuda oficial que, con la opción “De todos”, todas las invitaciones se agregan automáticamente al calendario

Pantalla de teléfono celular con una cuadrícula de calendario, barras de colores y tres círculos rojos con escudos de advertencia.
Un teléfono inteligente presenta la interfaz de un calendario con barras de eventos y varios iconos rojos de advertencia de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los estafadores envían falsas alertas de cobro o de seguridad como invitaciones de calendario, y en Google Calendar el ajuste de fábrica las agrega solo a la agenda del usuario, sin que abra ningún correo. Google, Apple y la empresa de seguridad Malwarebytes publicaron pasos para frenarlas.

La técnica consiste en crear un evento con un mensaje urgente: una renovación de suscripción, una transferencia o una factura vencida. Según el sitio Techlicious, que citó un aviso de Google de junio de 2026, los eventos incluyen montos altos, números de transacción inventados y un teléfono para “disputar” el cargo.

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Malwarebytes documentó en marzo de 2026 una campaña en la que los delincuentes se hacían pasar por la propia empresa y enviaban falsos recibos de renovación. Quien llama termina entregando datos de la tarjeta, de su cuenta bancaria o acceso remoto a su computadora, explicó la firma en su blog.

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Los estafadores envían falsas alertas de cobro o de seguridad como invitaciones de calendario. (Foto: Google)

Google describe en su ayuda oficial que, con la opción “De todos”, todas las invitaciones se agregan automáticamente al calendario. Por eso el evento aparece aunque el correo original haya ido a la carpeta de spam.

Cómo bloquear las invitaciones en Android y Gmail

En la aplicación Calendar de Android, según la página de ayuda de Google sobre spam: tocar Menú, luego Configuración, General, “Agregar invitaciones” y “Agregar invitaciones a mi calendario”, y elegir “Solo si el remitente es conocido”. Se considera conocido a quien está en los contactos, en la misma organización o con quien hubo interacción previa.

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Con esa opción, las invitaciones de desconocidos llegan solo por correo y no se suman a la agenda. Google aclara que los cambios afectan únicamente a las invitaciones nuevas, y que las ya agregadas deben eliminarse a mano.

Otra alternativa es “Cuando responda a la invitación en el correo”, que añade el evento solo después de contestar. En la versión web se llega desde el engranaje, en Configuración y “Configuración de eventos”. Google advierte que la opción de remitentes conocidos puede revelar a quien envía que no está en los contactos del usuario.

Google aclara que los cambios afectan únicamente a las invitaciones nuevas, y que las ya agregadas deben eliminarse a mano. REUTERS/Kacper Pempel
Google aclara que los cambios afectan únicamente a las invitaciones nuevas, y que las ya agregadas deben eliminarse a mano. REUTERS/Kacper Pempel

Si siguen apareciendo eventos no deseados en el teléfono, Google recomienda revisar qué aplicaciones tienen permiso para modificar el calendario, desde Configuración, Privacidad y el administrador de permisos. También se puede ocultar un calendario ajeno desde el menú de la aplicación, desmarcándolo.

Qué hacer con un evento sospechoso ya agregado

Lo primero es no tocar ningún enlace ni llamar al número del evento. Malwarebytes y Techlicious coinciden en que conviene denunciarlo antes de borrarlo: se abre el evento, se toca el menú de tres puntos y se elige “Denunciar como spam”. Google precisa que solo se pueden denunciar eventos enviados desde Google Calendar y que el evento desaparece, junto con toda la serie si se repite.

En el iPhone, Apple indica en su soporte (para iOS 26 o posterior) que, si el evento viene de un contacto desconocido, se debe tocar “Reportar como basura” y luego “Eliminar y reportar como basura”. Para cualquier otro evento basta con “Eliminar evento” y confirmar.

calendario - celular - falsas alertas - Google - tecnología - 12 de noviembre
Ni Google ni Apple ofrecen en esas páginas un procedimiento único para quien ya entró en el enlace. (Gemini)

Cuando entran muchos eventos de golpe, puede tratarse de un calendario suscrito. Apple explica el procedimiento: en Calendario, tocar “Calendarios”, pulsar el botón de información junto al que no se reconoce y elegir “Cancelar suscripción” o “Eliminar calendario”. Si el calendario no se puede quitar, se puede ocultar quitando la marca.

Malwarebytes agrega que los eventos a veces reaparecen por la sincronización entre dispositivos. En ese caso hay que eliminar el calendario o el evento en todos los lugares donde exista, incluidos Outlook y la aplicación del teléfono.

Si ya se hizo clic o se llamó al teléfono

Ni Google ni Apple ofrecen en esas páginas un procedimiento único para quien ya entró en el enlace. Las recomendaciones de Malwarebytes apuntan a verificar cualquier supuesto problema de facturación directamente en el sitio oficial o el soporte de la empresa, no en los datos del evento, y a activar la verificación en dos pasos en las cuentas.

calendario - celular - falsas alertas - Google - tecnología - 12 de noviembre
Lo primero es no tocar ningún enlace ni llamar al número del evento. (Gemini)

Si se ingresó una contraseña o un código en una página enlazada desde el evento, corresponde cambiar esa clave de inmediato y, si se compartieron datos de una tarjeta, avisar al banco. Estas dos medidas son una indicación general de prudencia y no provienen de las páginas de ayuda citadas.

Los pasos se comprobaron en noviembre de 2026 en las páginas de ayuda de Google y de Apple. Los nombres de los menús pueden variar según el modelo del teléfono y la versión del sistema, y Apple documenta el botón “Reportar como basura” a partir de iOS 26.

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