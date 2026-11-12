Dos iraníes fueron declarados culpables en Reino Unido por una trama de espionaje contra periodistas

Mostafa Sepahvand y Farhad Javadi Manesh fueron declarados culpables en Reino Unido por vigilar a periodistas y a un abogado para un servicio de Inteligencia extranjero vinculado a Irán (AP)

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La Justicia del Reino Unido declaró este jueves culpables a los iraníes Mostafa Sepahvand y Farhad Javadi Manesh por colaborar con un servicio de Inteligencia extranjero tras concluir que vigilaron a periodistas disidentes y a un abogado en territorio británico por encargo vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Tribunal de la Corona de Woolwich condenó a Sepahvand, de 41 años, y a Manesh, de 46, por las tareas de seguimiento realizadas entre agosto de 2024 y marzo de 2025. Ambos residían en el oeste de Londres y contaban con permisos temporales de residencia como solicitantes de asilo.

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La investigación situó entre los objetivos a los periodistas Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, trabajadores de Iran International, una cadena en persa crítica del régimen iraní. También figuraron Jonathan Turner, miembro fundador de UK Lawyers for Israel, y un profesional de la producción audiovisual.

El jurado consideró probado que los acusados recopilaron información sobre las personas vigiladas. Durante los registros, la Policía incautó 534 GB de datos que incluían fotografías de los objetivos, direcciones de trabajo, marcas y colores de vehículos, además de los nombres de mascotas. Los documentos llegaron a manos de los procesados desde contactos relacionados con Irán.

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La investigación determinó que Sepahvand mantuvo comunicaciones con dos hombres que utilizaban números de teléfono iraníes. Los investigadores también encontraron búsquedas efectuadas mediante ChatGPT para ampliar la información sobre las personas seleccionadas. La coordinadora nacional superior de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, afirmó que fue la primera causa sobre amenazas de un Estado en la que se presentó el historial de búsquedas de ChatGPT.

“Es algo que empezamos a ver con mayor frecuencia a medida que las herramientas de inteligencia artificial se vuelven más accesibles y las personas conocen mejor su funcionamiento”, declaró Evans.

Sepahvand recibió además una condena por preparar un ataque violento contra al menos uno de los objetivos. La Fiscalía sostuvo que el hombre realizó labores de vigilancia y reconocimiento con vistas a ejercer violencia contra varias personas. Según el caso expuesto ante el tribunal, pidió hasta 150.000 libras esterlinas para “terminar” con uno de los vigilados.

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la Policía incautó 534 GB de datos que incluían fotografías de los objetivos, direcciones de trabajo, marcas y colores de vehículo (Reuters)

El acusado aseguró que participó en las tareas por temor a las consecuencias de rechazar las órdenes. Sin embargo, la acusación calificó esa versión de “completamente falsa”. Entre las grabaciones examinadas durante el proceso figuraron notas de voz en las que Sepahvand planteó a un contacto iraní que una condena por robo en Irán podía quedar “resuelta” si colaboraba.

La Fiscalía indicó que Sepahvand y Manesh esperaban recompensas a cambio de transmitir información a sus contactos. Frank Ferguson, integrante de la división antiterrorista de la Fiscalía de la Corona, señaló que “Sepahvand estaba dispuesto a ir más allá de la vigilancia y cometer actos de violencia graves contra los objetivos”.

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“Por fortuna, los acusados fueron detenidos antes de que pudiera producirse ningún ataque”, agregó Ferguson. “Casos como este demuestran la disposición de los servicios de Inteligencia iraníes a utilizar intermediarios para apuntar contra los críticos del régimen en el extranjero”.

Manesh fue declarado culpable de ayudar a un servicio de Inteligencia extranjero, aunque quedó absuelto del cargo relacionado con la preparación de un ataque. La acusación sostuvo que colaboró en la planificación de las operaciones, pero el jurado no lo responsabilizó penalmente por la segunda imputación.

Un tercer acusado, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 años, fue absuelto de los cargos por colaboración con una potencia extranjera y preparación de violencia.

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Las condenas representaron la primera aplicación contra ciudadanos iraníes de la legislación británica aprobada en 2023 para responder a amenazas procedentes de Estados extranjeros.

El director general del servicio de inteligencia interior MI5, Ken McCallum, indicó el mes pasado que las operaciones relacionadas con Irán derivaron en más de 50 detenciones durante el último año y que las amenazas estatales se cuadruplicaron en la última década.

Evans sostuvo que esperaba la continuidad de esa tendencia (Reuters)

El proceso fue el cuarto caso abierto en Reino Unido desde finales de 2023 por hechos relacionados con Iran International. En julio, dos ciudadanos rumanos recibieron penas de prisión por apuñalar a un periodista de la cadena frente a su vivienda en 2024.

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La empresa Volant Media, propietaria de Iran International, afirmó tras el veredicto que las condenas no eliminaban los riesgos para sus periodistas mientras la República Islámica mantuviera, según denunció, una campaña de amenazas de muerte y violencia contra ellos.

Por su parte, la Embajada de Irán en Londres rechazó la implicación del Estado iraní y negó haber dirigido o apoyado actividades violentas en Reino Unido. En un comunicado, sostuvo que “rechaza categóricamente” la acusación de la Fiscalía y calificó de “inaceptable” el uso de imputaciones de seguridad y procedimientos judiciales para promover agendas políticas contra Irán.

La representación diplomática añadió que esas prácticas fomentaban narrativas hostiles contra Teherán y podían alimentar la desconfianza hacia la comunidad iraní residente en Reino Unido. Sepahvand y Manesh serán sentenciados en el tribunal penal de Old Bailey el 17 de diciembre.

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(Con información de Europa Press y Reuters)