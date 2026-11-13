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Un helicóptero militar se estrelló en Turquía y murieron los cuatro soldados que viajaban a bordo

La aeronave S-70 cayó en la ciudad de Malatya, en el sureste del país. Los equipos de rescate terminaron las tareas de búsqueda y confirmaron que no hubo supervivientes

Cuatro militares del Ejército de Turquía perdieron la vida tras la caída de un helicóptero en la provincia de Malatya. (EP)
Cuatro militares del Ejército de Turquía perdieron la vida tras la caída de un helicóptero en la provincia de Malatya. (EP)
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Cuatro militares turcos murieron este jueves al estrellarse un helicóptero del Ejército en la provincia de Malatya, en el este del país, según informó el Ministerio de Defensa.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.45 (15.45 GMT) en Samankoy, una zona situada en las afueras de Malatya, cerca de una base militar. El aparato, un helicóptero de transporte modelo S-70, se desplomó por causas que, hasta el momento, permanecen bajo investigación. El alcalde de la ciudad, Sami Er, señaló que el helicóptero podría haber tocado un cable del tendido eléctrico, según informaron medios locales.

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La cartera de Defensa confirmó el balance de víctimas a través de un comunicado. “Como consecuencia del accidente sufrido por nuestro helicóptero modelo S-70 en Malatya, por causas aún desconocidas, cuatro de nuestros heroicos compañeros de armas que se encontraban a bordo han caído como mártires”, señala el texto.

Los equipos de rescate finalizaron las labores de búsqueda en el terreno y descartaron el hallazgo de supervivientes. (EP)
Los equipos de rescate finalizaron las labores de búsqueda en el terreno y descartaron el hallazgo de supervivientes. (EP)

Imágenes televisivas difundidas tras lo ocurrido mostraron los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en un terreno despejado próximo a un grupo de viviendas. La agencia de noticias Demirören indicó que el fuego llegó a una vivienda cercana al lugar del impacto, sin que se registraran heridos ni otras víctimas.

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Policías, bomberos y personal médico se desplazaron hasta el lugar al conocerse lo sucedido. Las labores de búsqueda de posibles supervivientes, a cargo de los equipos de rescate, concluyeron sin hallazgos adicionales.

El comunicado del ministerio concluyó con un mensaje dirigido a los allegados de los fallecidos: “Deseamos la misericordia de Dios para nuestros mártires, y expresamos nuestras condolencias y deseos de fortaleza a sus afligidas familias, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación”.

El Sikorsky S-70 se utiliza ampliamente como helicóptero de transporte por fuerzas armadas de todo el mundo. Sus variantes incluyen el Black Hawk, que puede transportar hasta 11 soldados, además de su tripulación aérea.

(Con información de AP, EFE y EP)

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