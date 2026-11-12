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Francella y Suar se unen en cine mientras Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

La señal presentó sus próximos contenidos locales, con comedias, thrillers y nuevas producciones para la plataforma

Guillermo Francella y Adrián Suar portada
Guillermo Francella y Adrián Suar protagonizarán Un funeral y medio, la comedia que llegará a los cines argentinos en marzo de 2027. (Disney+)
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Disney prepara una agenda que combina cine, streaming, deporte y espectáculos en la Argentina. La compañía anunció estrenos locales con Guillermo Francella, Adrián Suar, Rada, Topa, Wanda Nara y Celeste Cid, junto con nuevos títulos de sus grandes franquicias y propuestas en vivo para 2027.

La programación reúne producciones pensadas para las salas, novedades de Disney+, contenidos deportivos de ESPN y shows que llevarán universos como Star Wars y Frozen al escenario. Entre los anuncios locales, se destacan la comedia Un funeral y medio, el thriller El hombre oculto y el reality Wanda.

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“En Disney, tenemos la capacidad única de transformar grandes historias y contenidos en conexiones profundas y duraderas con nuestros fans”, señaló Kattia Quintanilla, vicepresidenta senior de Ventas Publicitarias & Partnerships de The Walt Disney Company en América Latina. La ejecutiva sostuvo que el ecosistema de la empresa permite integrar cine, plataformas, espectáculos y deporte.

La jefa, protagonizada por Natalia Oreiro, la serie de comedia negra sigue a Vanesa, una profesora de literatura argentina que vive en París y regresa a la Argentina tras la muerte de su padre. (Disney+)
La jefa, protagonizada por Natalia Oreiro, la serie de comedia negra sigue a Vanesa, una profesora de literatura argentina que vive en París y regresa a la Argentina tras la muerte de su padre. (Disney+)

Francella y Suar harán su primera película juntos

La cartelera argentina tendrá en marzo de 2027 el estreno de Un funeral y medio, una comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar. Será la primera vez que ambos actores compartan el protagónico en una película para salas.

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En agosto llegará Mal humor, otra comedia local, a cargo de Mariano Cohn y Gastón Duprat. La producción tendrá a Agustín “Rada” Aristarán y Diego “Topa” Topa entre sus figuras principales.

El calendario internacional incluirá Avengers: Doomsday, prevista para el 16 de diciembre de 2026; La era de hielo: Mundo de lava, el 28 de enero de 2027; Gatto, la nueva película de Disney y Pixar ambientada en Venecia, el 4 de marzo; y Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling y Amy Adams, el 27 de mayo.

Gabriel Puma Goity habló de su vuelta a la serie El Encargado con su personaje Matías Zambrano (Gentileza Disney+)
Gabriel Puma Goity habló de su vuelta a la serie El Encargado con su personaje Matías Zambrano (Gentileza Disney+)

También se suman Bluey: la película, el 5 de agosto; Frozen 3, el 25 de noviembre; una nueva película de Los Simpson y Avengers: Secret Wars. Para 2028 quedaron anunciadas producciones de X-Men, Ghost Rider y Black Panther.

Disney+ sumará ficción argentina, un reality de Wanda y nuevas temporadas

En el terreno de las series, Disney+ prepara El hombre oculto, un thriller encabezado por Germán Palacios y Celeste Cid. La historia sigue a un exagente de inteligencia que atraviesa una crisis personal mientras debe cumplir una operación secreta para el gobierno.

La plataforma también presentó La jefa… aunque no quiera, una comedia negra protagonizada por Natalia Oreiro, y Zambrano, el spin-off de El encargado centrado en el abogado Matías Zambrano, papel que interpretará Gabriel Goity. Francella participará como productor ejecutivo.

Otra de las novedades será Wanda, el reality sobre la empresaria, conductora y actriz Wanda Nara. El programa mostrará aspectos de su vida profesional y personal, con grabaciones realizadas en Italia, Argentina y Uruguay.

Wanda, con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, está de pie en una lancha
Wanda Nara será la figura central de un reality que registró escenas en Italia, Argentina y Uruguay. (Disney+)

La oferta incorporará, además, la segunda temporada de Ahsoka, programada para el 20 de enero de 2027; nuevas entregas de Paradise, Daredevil y Alien: Earth; y títulos como Prison Break, Count My Lies y Messi y los gigantes. El 18 de noviembre de 2026 debutará Somos así: la serie de Nadie dice nada, protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

ESPN estrenará la película oficial del Mundial 2026

La señal deportiva lanzará ESPN Films, su sello de documentales y relatos vinculados al deporte. La primera producción internacional anunciada es Cuando el mundo se detiene, la película de la Copa Mundial de la FIFA 2026, narrada por Francella y con estreno previsto para el 18 de diciembre en Disney+.

ESPN mantendrá las transmisiones de la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Champions League, la Premier League, LaLiga, la Fórmula 1, MotoGP, la NBA, la NFL, el tenis y la Copa del Mundo de Rugby 2027. El MotoGP volverá a la Argentina ese año, con fecha en Buenos Aires.

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