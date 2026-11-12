Honduras

Exgerente de Koriun Inversiones apunta a cinco políticos involucrados en millonaria estafa en Honduras

Iván Velásquez declaró ante un juez que existen distintos actores vinculados con la trama financiera que habría perjudicado a más de 35,000 personas, mientras su defensa confirmó que la información entregada al Ministerio Público fue amplia y permanece bajo secretividad.

Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, compareció este miércoles ante un juzgado especializado para rendir una prueba anticipada relacionada con la estafa piramidal. (Foto: Proceso Digitial)
Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, compareció este miércoles ante un juzgado especializado para rendir una prueba anticipada relacionada con la estafa piramidal. (Foto: Proceso Digitial)
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El exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, dejó entrever que al menos cinco políticos estarían involucrados en la estructura de la estafa piramidal que operó en Honduras y captó dinero de más de 35 mil personas, aunque evitó revelar nombres o identificar a qué partidos políticos pertenecerían los señalados.

Las declaraciones se produjeron este miércoles, después de que Velásquez compareciera ante el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, donde se sometió a una prueba anticipada como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

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Al ser consultado por periodistas sobre la posible participación de diputados o exdiputados en las operaciones de Koriun Inversiones, el imputado respondió: “de todo hay, hay de todo”, una expresión con la que dejó abierta la posibilidad de que personas vinculadas con distintos sectores hayan tenido participación en la trama.

Durante el intercambio con los medios de comunicación, Velásquez también habría señalado que al menos cinco políticos estarían relacionados con el esquema financiero, sin precisar sus identidades, cargos públicos ni las instituciones o partidos a los que pertenecerían.

Antes de ingresar al recinto judicial, el exgerente adelantó que habría información relevante sobre el expediente y manifestó brevemente: “Algo bueno se viene, estén pendientes”, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de su declaración.

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Carlos Chajtur, abogado defensor de Iván Velásquez, confirmó que la declaración fue amplia y que el Ministerio Público deberá profundizar en los elementos proporcionados. (Foto: Redes sociales)
Carlos Chajtur, abogado defensor de Iván Velásquez, confirmó que la declaración fue amplia y que el Ministerio Público deberá profundizar en los elementos proporcionados. (Foto: Redes sociales)

El abogado defensor de Velásquez, Carlos Chajtur, confirmó que su representado rindió una declaración amplia ante el juez competente y explicó que corresponderá al Ministerio Público profundizar en los elementos proporcionados durante la diligencia.

“Fue amplia, el Ministerio Público tendrá que hacer las diligencias necesarias para ahondar en las investigaciones de los detalles que fueron declarados este día”, expresó el profesional del derecho al referirse al alcance del testimonio.

El abogado también indicó que desconoce si el Ministerio Público desarrolla una segunda línea de investigación alrededor de Koriun Inversiones, aunque sostuvo que la diligencia representa un elemento nuevo dentro del proceso judicial que enfrenta Velásquez.

“Lo que sí sabemos es que es algo absolutamente nuevo en relación al proceso judicial que mantiene el señor Iván Velásquez”, manifestó.

Otro de los aspectos abordados durante la declaración fue la manera en que operaba Koriun Inversiones y la relación que mantenía su administración con las personas que entregaban dinero a la empresa.

Según lo explicado por la defensa, Velásquez también hizo referencia a que, hasta el momento de la intervención estatal, no había recibido denuncias de los aportantes por incumplimiento de los pagos prometidos.

El exgerente dejó entrever que al menos cinco políticos estarían vinculados con las operaciones de Koriun, aunque no reveló nombres ni afiliaciones partidarias. (Foto: Redes sociales)
El exgerente dejó entrever que al menos cinco políticos estarían vinculados con las operaciones de Koriun, aunque no reveló nombres ni afiliaciones partidarias. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, ese planteamiento forma parte de la versión expuesta por el exgerente y deberá contrastarse con los resultados de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público para establecer las responsabilidades correspondientes.

La prueba anticipada constituye un mecanismo procesal extraordinario mediante el cual se recibe un testimonio u otro medio de prueba antes de la etapa de juicio oral, cuando existen circunstancias que justifican su práctica anticipada y la necesidad de preservar su contenido.

En este caso, la información proporcionada por Velásquez podría aportar nuevos elementos sobre el funcionamiento de la empresa, las personas que habrían participado en sus operaciones y el destino de los recursos captados.

Koriun Inversiones comenzó a operar hace aproximadamente siete años en San Pedro Sula, pero alcanzó mayor notoriedad durante 2024, especialmente en Choloma, Cortés, donde logró atraer a miles de personas mediante promesas de rentabilidad por el dinero entregado a la compañía.

La empresa captó recursos de ciudadanos, entre ellos extrabajadores de maquilas y personas afectadas por las dificultades económicas, a quienes ofrecía ganancias periódicas que resultaban atractivas frente a las alternativas tradicionales de ahorro e inversión.

Koriun Inversiones captó dinero de más de 35,000 hondureños mediante promesas de ganancias que atrajeron principalmente a personas que buscaban mejorar sus ingresos. (Foto: Archivo / Fernando Destephen)
Koriun Inversiones captó dinero de más de 35,000 hondureños mediante promesas de ganancias que atrajeron principalmente a personas que buscaban mejorar sus ingresos. (Foto: Archivo / Fernando Destephen)

Las primeras advertencias oficiales sobre sus operaciones se produjeron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó que Koriun Inversiones no contaba con autorización para captar fondos del público.

La institución también advirtió que los recursos entregados a esa compañía no estaban protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), por lo que los aportantes se encontraban expuestos a perder su dinero si la empresa dejaba de cumplir sus compromisos.

Pese a las advertencias, las operaciones continuaron generando preocupación entre las autoridades y los sectores financieros, especialmente por la cantidad de personas que habían entregado sus ahorros bajo la expectativa de obtener beneficios económicos.

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