Honduras

Gobierno y Colegio Médico en Honduras mantienen diferencias por salarios atrasados

Las cifras sobre los profesionales de la salud que todavía esperan el pago de sus salarios mantienen la discrepancia entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH)

El dirigente Douglas Carranza denunció el vencimiento del plazo del 31 de octubre fijado para resolver los pagos a 727 profesionales.
El dirigente Douglas Carranza denunció el vencimiento del plazo del 31 de octubre fijado para resolver los pagos a 727 profesionales.
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La deuda salarial con los profesionales de la medicina vuelve a generar diferencias entre las autoridades gubernamentales y la dirigencia del Colegio Médico de Honduras, luego de que ambas partes expusieran cifras distintas sobre la cantidad de trabajadores que todavía esperan recibir pagos pendientes.

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, aseguró que los registros de la mesa técnica encargada de revisar las obligaciones financieras con el gremio identifican a 69 médicos con pagos todavía sin completar.

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La cifra contrasta con la información divulgada por representantes del CMH, quienes sostienen que más de 400 profesionales continúan afectados por los atrasos salariales, pese a los compromisos asumidos por las autoridades para resolver la situación antes de finalizar octubre.

Castro explicó que el dato proporcionado corresponde al último informe presentado por la mesa técnica y defendió que la administración gubernamental ha avanzado en la cancelación de las obligaciones adquiridas con el personal médico.

“Me hablaron de 69 médicos. Le estoy dando los datos que la mesa técnica me arroja”, manifestó el funcionario al referirse a los expedientes que todavía permanecen en proceso de revisión.

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Según su explicación, los casos que continúan pendientes corresponden principalmente a pagos parciales y compromisos económicos heredados de administraciones anteriores, cuya cancelación requiere completar procedimientos administrativos y verificar la documentación de respaldo.

Castro argumentó que el Gobierno no puede autorizar desembolsos sin comprobar previamente la legitimidad de las obligaciones, debido a que cada operación debe cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos.

Expedientes heredados

Sin embargo, la diferencia entre ambos registros mantiene abierta la discusión sobre el verdadero alcance de la deuda y los criterios utilizados para contabilizar a los profesionales afectados.

Uno de los principales argumentos expuestos por Castro es que parte de las obligaciones económicas corresponde a compromisos adquiridos durante administraciones anteriores, cuyos expedientes todavía necesitan ser revisados antes de proceder con los desembolsos.

El Gobierno y el Colegio Médico difieren sobre los profesionales con salarios aún pendientes en Honduras. (cortesía hospital Escuela)
El Gobierno y el Colegio Médico difieren sobre los profesionales con salarios aún pendientes en Honduras. (cortesía hospital Escuela)

El secretario privado explicó que algunos médicos ya recibieron determinados pagos, pero mantienen saldos pendientes relacionados con obligaciones que no pueden liquidarse automáticamente sin completar la documentación correspondiente.

Desde la perspectiva gubernamental, esta revisión busca evitar que los funcionarios actuales autoricen transferencias sin contar con los respaldos necesarios, lo que podría generar observaciones administrativas o eventuales responsabilidades legales.

Castro también manifestó su disposición a transparentar los registros de la mesa técnica y permitir que los representantes del Colegio Médico y la ciudadanía conozcan el estado de las obligaciones pendientes.

La diferencia en las estadísticas también está relacionada con la manera en que se contabilizan los compromisos salariales. Para el gremio, un profesional que recibió un abono pero todavía tiene cantidades pendientes continúa siendo parte de los afectados por la mora.

Por ello, conocer el desglose de los 69 casos reportados por el Gobierno y compararlo con los registros del Colegio Médico será determinante para establecer si ambas instituciones están contabilizando las mismas categorías de obligaciones.

Colegio Médico advierte sobre posibles asambleas

Las declaraciones de Castro se producen después de que el Colegio Médico de Honduras denunciara que el Gobierno no cumplió el compromiso de cancelar los salarios atrasados antes del 31 de octubre.

Douglas Carranza, representante de la mesa técnica del gremio, señaló que alrededor de 400 médicos todavía esperaban sus remuneraciones, pese a los acuerdos establecidos con las autoridades sanitarias.

Carranza explicó que el compromiso gubernamental contemplaba atender las obligaciones salariales de 727 profesionales, pero una parte importante de esos casos continuaba sin resolverse después de vencido el plazo acordado.

La situación ha generado inconformidad entre los trabajadores de la salud, algunos de los cuales acumulan varios meses de espera para recibir los recursos correspondientes a sus servicios profesionales.

Pacientes exigen que calidad de atención sea mejor.
Pacientes exigen que calidad de atención sea mejor.

Ante la falta de cumplimiento del acuerdo, el gremio advirtió sobre la posibilidad de retomar las asambleas informativas, una medida que podría generar nuevas dificultades en la prestación de servicios dentro de los hospitales públicos.

Al ser consultado sobre una eventual reactivación de estas medidas, Luis Castro expresó respeto por las decisiones que adopte la organización gremial, aunque insistió en que debe prevalecer el compromiso de garantizar la atención a la población.

La controversia deja pendiente una conciliación de cifras entre ambas partes. Mientras el Gobierno habla de 69 médicos con obligaciones por completar, el Colegio Médico mantiene su señalamiento de más de 400 profesionales afectados.

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