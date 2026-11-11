Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

La implementación de tecnologías en las escuelas demanda protocolos para la protección de datos personales de los estudiantes.

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El Gobierno de Honduras y Google anunciaron una nueva etapa de cooperación que incluye la capacitación de alrededor de 60.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial, la conexión de aproximadamente 4.000 centros educativos y la digitalización de servicios públicos, con miras a ampliar iniciativas de salud digital y almacenamiento de datos estatales en 2027.

Durante un evento en Casa Presidencial, representantes del Gobierno y de Google, empresa tecnológica estadounidense, dieron a conocer los avances de 2026 y las iniciativas previstas para el año siguiente en materia de digitalización de servicios públicos y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país.

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Uno de los proyectos de mayor alcance contempla la capacitación de alrededor de 60.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial diseñadas para facilitar distintas actividades relacionadas con la enseñanza.

La propuesta apunta a modificar algunos procesos cotidianos del trabajo docente, en particular los vinculados con la preparación de contenidos, la planificación académica y la elaboración de materiales para las clases.

Mediante estas plataformas, los maestros podrán generar planes de estudio, desarrollar recursos didácticos y adaptar materiales pedagógicos de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes.

La incorporación de estas herramientas busca reducir el tiempo que los educadores dedican a tareas administrativas y de planificación, de modo que puedan concentrar mayores esfuerzos en el acompañamiento de los alumnos y en el desarrollo de actividades dentro del aula.

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Capacitación y planificación docente

Las autoridades educativas aclararon que la inteligencia artificial tendrá una función complementaria y no pretende sustituir la labor de los maestros. La orientación del proyecto es utilizar la tecnología como instrumento de apoyo para mejorar los procesos de enseñanza y facilitar el acceso a nuevos recursos educativos.

El alcance de la iniciativa también plantea interrogantes sobre las condiciones necesarias para que su implementación llegue a los centros educativos de todo el territorio, en especial en comunidades donde todavía existen dificultades de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos.

La implementación de tecnologías en las escuelas demanda protocolos para la protección de datos personales de los estudiantes.

Entre los avances presentados durante el encuentro figura la conectividad de aproximadamente 4.000 centros educativos, un componente que busca ampliar las posibilidades de acceso a plataformas digitales y recursos de aprendizaje.

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Sin embargo, el desafío de digitalizar el sistema educativo no termina con llevar conectividad a los establecimientos. También implica garantizar equipos adecuados, mantenimiento de la infraestructura, formación permanente para los docentes y condiciones que permitan a los estudiantes aprovechar estos recursos.

Protección de datos

En ese contexto, la capacitación de los 60.000 maestros constituye uno de los principales objetivos de la cooperación anunciada, ya que el aprovechamiento de la inteligencia artificial dependerá en buena medida de las habilidades de quienes tendrán que incorporarla a sus actividades pedagógicas.

Otro aspecto relevante será el uso responsable de estas tecnologías, en particular en el manejo de información relacionada con estudiantes, la protección de datos personales y la verificación de los contenidos producidos mediante sistemas de inteligencia artificial.

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La incorporación de nuevas herramientas también requerirá que los centros educativos cuenten con acompañamiento técnico para evitar que las diferencias de infraestructura entre las zonas urbanas y rurales amplíen las brechas de acceso a la educación digital.

Por ahora, el anuncio establece una meta de formación docente y presenta avances de conectividad, aunque no se detallaron públicamente los calendarios de capacitación, la distribución territorial de los beneficiarios ni los mecanismos que se utilizarán para evaluar el impacto de estas herramientas en el aprendizaje.

La cooperación con Google también contempla una agenda que va más allá del sector educativo y que busca modificar la manera en que las instituciones públicas administran información, procesan solicitudes y prestan servicios a los ciudadanos.

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Entre los avances expuestos se mencionó la incorporación de nuevos trámites digitales y el desarrollo de mecanismos tecnológicos destinados a reducir los tiempos de atención y facilitar la interacción entre la población y las dependencias gubernamentales.

Las autoridades educativas aclararon que las herramientas de inteligencia artificial tendrán una función complementaria y no sustituirán la labor docente.

La digitalización de estos procedimientos busca disminuir la necesidad de realizar gestiones presenciales y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a determinados servicios mediante plataformas electrónicas.

Este proceso también está relacionado con la modernización de los sistemas internos del Estado, ya que la gestión digital de documentos y solicitudes puede agilizar el intercambio de información entre instituciones y reducir algunos procedimientos administrativos.

Otro de los componentes anunciados es el fortalecimiento de la seguridad informática, un aspecto que adquiere mayor importancia, la protección de los datos estatales, la prevención de accesos no autorizados y la capacidad de responder ante incidentes informáticos figuran entre los desafíos que deben acompañar cualquier estrategia de transformación digital.

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