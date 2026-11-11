Honduras

Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

El Gobierno hondureño anunció una nueva fase de cooperación con la empresa tecnológica Google que contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo

El Gobierno de Honduras y Google acordaron una cooperación para capacitar docentes y modernizar los servicios públicos.
La implementación de tecnologías en las escuelas demanda protocolos para la protección de datos personales de los estudiantes.
Guardar

El Gobierno de Honduras y Google anunciaron una nueva etapa de cooperación que incluye la capacitación de alrededor de 60.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial, la conexión de aproximadamente 4.000 centros educativos y la digitalización de servicios públicos, con miras a ampliar iniciativas de salud digital y almacenamiento de datos estatales en 2027.

Durante un evento en Casa Presidencial, representantes del Gobierno y de Google, empresa tecnológica estadounidense, dieron a conocer los avances de 2026 y las iniciativas previstas para el año siguiente en materia de digitalización de servicios públicos y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país.

PUBLICIDAD

Uno de los proyectos de mayor alcance contempla la capacitación de alrededor de 60.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial diseñadas para facilitar distintas actividades relacionadas con la enseñanza.

La propuesta apunta a modificar algunos procesos cotidianos del trabajo docente, en particular los vinculados con la preparación de contenidos, la planificación académica y la elaboración de materiales para las clases.

Mediante estas plataformas, los maestros podrán generar planes de estudio, desarrollar recursos didácticos y adaptar materiales pedagógicos de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes.

La incorporación de estas herramientas busca reducir el tiempo que los educadores dedican a tareas administrativas y de planificación, de modo que puedan concentrar mayores esfuerzos en el acompañamiento de los alumnos y en el desarrollo de actividades dentro del aula.

PUBLICIDAD

Capacitación y planificación docente

Las autoridades educativas aclararon que la inteligencia artificial tendrá una función complementaria y no pretende sustituir la labor de los maestros. La orientación del proyecto es utilizar la tecnología como instrumento de apoyo para mejorar los procesos de enseñanza y facilitar el acceso a nuevos recursos educativos.

El alcance de la iniciativa también plantea interrogantes sobre las condiciones necesarias para que su implementación llegue a los centros educativos de todo el territorio, en especial en comunidades donde todavía existen dificultades de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos.

El Gobierno de Honduras y Google acordaron una cooperación para capacitar docentes y modernizar los servicios públicos.
La implementación de tecnologías en las escuelas demanda protocolos para la protección de datos personales de los estudiantes.

Entre los avances presentados durante el encuentro figura la conectividad de aproximadamente 4.000 centros educativos, un componente que busca ampliar las posibilidades de acceso a plataformas digitales y recursos de aprendizaje.

Sin embargo, el desafío de digitalizar el sistema educativo no termina con llevar conectividad a los establecimientos. También implica garantizar equipos adecuados, mantenimiento de la infraestructura, formación permanente para los docentes y condiciones que permitan a los estudiantes aprovechar estos recursos.

Protección de datos

En ese contexto, la capacitación de los 60.000 maestros constituye uno de los principales objetivos de la cooperación anunciada, ya que el aprovechamiento de la inteligencia artificial dependerá en buena medida de las habilidades de quienes tendrán que incorporarla a sus actividades pedagógicas.

Otro aspecto relevante será el uso responsable de estas tecnologías, en particular en el manejo de información relacionada con estudiantes, la protección de datos personales y la verificación de los contenidos producidos mediante sistemas de inteligencia artificial.

La incorporación de nuevas herramientas también requerirá que los centros educativos cuenten con acompañamiento técnico para evitar que las diferencias de infraestructura entre las zonas urbanas y rurales amplíen las brechas de acceso a la educación digital.

Por ahora, el anuncio establece una meta de formación docente y presenta avances de conectividad, aunque no se detallaron públicamente los calendarios de capacitación, la distribución territorial de los beneficiarios ni los mecanismos que se utilizarán para evaluar el impacto de estas herramientas en el aprendizaje.

La cooperación con Google también contempla una agenda que va más allá del sector educativo y que busca modificar la manera en que las instituciones públicas administran información, procesan solicitudes y prestan servicios a los ciudadanos.

Entre los avances expuestos se mencionó la incorporación de nuevos trámites digitales y el desarrollo de mecanismos tecnológicos destinados a reducir los tiempos de atención y facilitar la interacción entre la población y las dependencias gubernamentales.

El Gobierno de Honduras y Google acordaron una cooperación para capacitar docentes y modernizar los servicios públicos.
Las autoridades educativas aclararon que las herramientas de inteligencia artificial tendrán una función complementaria y no sustituirán la labor docente.

La digitalización de estos procedimientos busca disminuir la necesidad de realizar gestiones presenciales y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a determinados servicios mediante plataformas electrónicas.

Este proceso también está relacionado con la modernización de los sistemas internos del Estado, ya que la gestión digital de documentos y solicitudes puede agilizar el intercambio de información entre instituciones y reducir algunos procedimientos administrativos.

Otro de los componentes anunciados es el fortalecimiento de la seguridad informática, un aspecto que adquiere mayor importancia, la protección de los datos estatales, la prevención de accesos no autorizados y la capacidad de responder ante incidentes informáticos figuran entre los desafíos que deben acompañar cualquier estrategia de transformación digital.

Temas Relacionados

HondurascapacitaciónGoogleIAdocentes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: hallan desmembrado en el río Guayape a joven de 24 años y capturan a sospechosos

La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona. Un familiar señaló públicamente a un padre y sus hijos como presuntos responsables, mientras versiones periodísticas reportan la captura de tres personas vinculadas con el caso

Honduras: hallan desmembrado en el río Guayape a joven de 24 años y capturan a sospechosos

Caravana de 2 mil migrantes sale del sur de México rumbo a Estados Unidos

La movilización partió de Tapachula, Chiapas, después de salir de San Pedro Sula el pasado sábado. Los migrantes mantienen la esperanza de que los recientes resultados electorales en Estados Unidos abran oportunidades para ingresar o trabajar en ese país.

Caravana de 2 mil migrantes sale del sur de México rumbo a Estados Unidos

Asfura viajará a Estados Unidos para negociar nuevo acuerdo con el FMI y avanzar con Cuenta del Milenio

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó que la agenda incluirá reuniones con inversionistas, funcionarios del Departamento de Estado y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Asfura viajará a Estados Unidos para negociar nuevo acuerdo con el FMI y avanzar con Cuenta del Milenio

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

La distinción del hondureño como el único pelotero con más de un reconocimiento en la categoría utility sitúa su figura en el centro del debate sobre cómo las Grandes Ligas redefinen el talento defensivo

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

2,800 pacientes esperan una cirugía en el principal hospital público de Honduras

Alrededor de 2,800 pacientes permanecen en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Escuela de Tegucigalpa

2,800 pacientes esperan una cirugía en el principal hospital público de Honduras

TECNO

Guía para mejorar una hoja de vida con IA sin exponer datos personales

Guía para mejorar una hoja de vida con IA sin exponer datos personales

Meta lanza una actualización urgente para sus gafas inteligentes: busca evitar que se sobrecalienten al mojarse

Juegos de PlayStation Plus Extra para noviembre de 2026: Death Stranding 2 encabeza la lista

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este miércoles<br>

Actualizar Windows no parece suficiente: descubren un malware que supera sus protecciones

ENTRETENIMIENTO

De París a Grecia: 'Emily en París' publica el primer tráiler de su temporada final

De París a Grecia: 'Emily en París' publica el primer tráiler de su temporada final

El artista latino que se suma al cartel de Coachella 2027

Paul McCartney y Ringo Starr volverán a reunirse en Las Vegas para un festival benéfico en 2027

Latin Grammy 2026: todos los nominados y las estrellas que subirán al escenario en Las Vegas

Exempleada acusa a Kylie Jenner de negarle atención médica tras ser atacada por su perro

MUNDO

Un influencer fitness quedó paralizado de la cintura para abajo tras sufrir una extraña lesión mientras surfeaba en Hawái

Un influencer fitness quedó paralizado de la cintura para abajo tras sufrir una extraña lesión mientras surfeaba en Hawái

La guerra con Irán costará a los países del Golfo casi un billón de dólares en daños y pérdidas hasta 2030

El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos

Los enviados de Trump viajarán a Moscú para reunirse con Putin tras las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi

Alemania prohibió los drones chinos en su ejército por riesgo de espionaje: los reemplazará por modelos europeos