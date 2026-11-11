Honduras: empresarios exigen inversión en infraestructura durante discusión del Presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional inició en San Pedro Sula la socialización del Presupuesto General de la República correspondiente a 2027. (Foto: Congreso Nacional)

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La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional inició en San Pedro Sula la socialización del Presupuesto General de la República para 2027, con la participación de empresarios, diputados, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de distintos sectores productivos del Valle de Sula.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, presentó los principales componentes del proyecto presupuestario y las asignaciones previstas para las instituciones públicas durante el próximo año.

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La jornada forma parte del proceso de consultas impulsado por el Legislativo para recoger las propuestas de diferentes sectores económicos y sociales antes de someter el instrumento financiero a discusión y aprobación en el pleno.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había señalado que estas jornadas buscan construir los consensos necesarios para aprobar el presupuesto entre el 14 y el 19 de diciembre, evitando que su discusión se prolongue hasta los primeros meses de 2027.

«Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre», expresó recientemente el titular del Legislativo.

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La Comisión de Presupuesto es presidida por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, quien encabeza las jornadas de socialización junto con otros integrantes de esa instancia legislativa.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, presentó las principales asignaciones presupuestarias y los proyectos de inversión previstos para el próximo año. (Foto: Secretaria de Finanzas)

Durante la presentación, Hernández Hércules explicó las principales asignaciones destinadas a las dependencias estatales y los proyectos de inversión contemplados para 2027, con énfasis en sectores como infraestructura, seguridad, salud y educación.

La discusión en la zona norte estuvo marcada por las demandas del sector empresarial, que pidió garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras concretas para mejorar la competitividad, reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y generar nuevas oportunidades de empleo.

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El presidente de la CCIC, Karim Qubain, manifestó su expectativa de que el Presupuesto General de 2027 contemple inversiones que respondan a las necesidades del Valle de Sula, particularmente en infraestructura, construcción y obras de protección.

El dirigente empresarial consideró que el desarrollo económico de esta región requiere condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, fortalecer las empresas existentes y generar puestos de trabajo para la población.

Durante su intervención, enfatizó que el sector privado está dispuesto a colaborar con las autoridades para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y mejoren las condiciones de vida de los hondureños.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó como objetivo alcanzar los consensos para aprobar el presupuesto entre el 14 y el 19 de diciembre. (Foto: Cortesía)

«Estamos para apoyarles, estamos para trabajar juntos para lograr lo que necesita el pueblo hondureño. ¿Qué necesita un padre de familia? Necesita que tenga suficiente para sostener a sus hijos, dar las necesidades que tiene a diario y para eso necesita trabajo», expresó Qubain.

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El presidente de la CCIC también agradeció al titular del Congreso Nacional por incluir al Valle de Sula en el proceso de discusión presupuestaria y recordó la importancia económica de esta región, a la que atribuyó una contribución del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Qubain también pidió que las asignaciones presupuestarias no descuiden sectores fundamentales como la salud y la educación, además de garantizar seguridad jurídica para las empresas y los inversionistas.

A criterio del dirigente empresarial, estos elementos son necesarios para generar confianza, promover la llegada de capital y facilitar la expansión de las actividades económicas en la zona norte.

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Uno de los proyectos que concentró la atención durante la socialización fue la represa multipropósito El Tablón, considerada una obra estratégica para reducir la vulnerabilidad del Valle de Sula frente a las inundaciones.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, pidió priorizar las obras de infraestructura y protección que necesita el Valle de Sula para fortalecer su desarrollo económico. (Foto: Secretaria de Finanzas)

Los representantes de los sectores productivos plantearon la necesidad de que el presupuesto contemple inversiones que permitan avanzar en este proyecto, debido a los efectos que las crecidas de los ríos y las inundaciones provocan sobre las comunidades, las actividades agrícolas y la infraestructura de la región.

La obra es considerada importante para fortalecer la protección de las zonas expuestas a inundaciones y reducir los daños que periódicamente afectan a diferentes municipios del norte del país.

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La discusión también incluyó la necesidad de desarrollar otras obras de infraestructura que faciliten la actividad empresarial, mejoren la conectividad y contribuyan a generar condiciones favorables para el crecimiento económico.

Los participantes coincidieron en que la planificación del gasto público debe responder a las necesidades reales de cada región y tomar en cuenta el aporte que realizan los diferentes sectores a la economía nacional.

El Congreso Nacional continuará desarrollando jornadas de socialización en otras regiones de Honduras antes de llevar el proyecto presupuestario al pleno legislativo.

La intención es recoger las observaciones de los distintos sectores y avanzar en los acuerdos políticos necesarios para concretar su aprobación durante la semana del 14 al 19 de diciembre.

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