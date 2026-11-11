Honduras

Capturan a 173 personas por estafa en Honduras, alertan sobre fraudes digitales y clonación de tarjetas

Entre los casos identificados durante 2026 figuran redes dedicadas a clonar tarjetas bancarias mediante dispositivos instalados en cajeros automáticos, así como fraudes en plataformas digitales

Las investigaciones policiales abarcan fraudes que van desde la clonación de tarjetas bancarias hasta engaños comerciales en internet.
La temporada de fin de año incrementa la exposición de los consumidores ante anuncios engañosos y compras electrónicas.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó la captura de 173 personas sospechosas de estafa en diferentes puntos de Honduras durante los primeros meses de 2026, como resultado de operaciones desarrolladas por sus unidades especializadas.

Las detenciones corresponden a investigaciones relacionadas con distintas formas de fraude: desde la manipulación de sistemas de pago y la clonación de tarjetas bancarias hasta engaños comerciales ejecutados mediante redes sociales y plataformas de compraventa por internet.

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La cifra refleja la diversidad de mecanismos utilizados para obtener dinero de manera ilícita y pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los consumidores cuando realizan operaciones financieras o adquieren productos a través de vendedores cuya identidad no ha sido verificada.

La portavoz policial, Josselin Mairena, confirmó que entre las personas detenidas hay ciudadanos hondureños y colombianos, vinculados a diferentes esquemas delictivos. En el caso de los extranjeros, las investigaciones los relacionan con procedimientos utilizados para copiar información de tarjetas bancarias y realizar operaciones sin autorización de sus propietarios.

Este tipo de fraude representa un riesgo para los usuarios del sistema financiero, dado que la información puede ser obtenida durante operaciones aparentemente normales en cajeros automáticos, sin que la víctima advierta que el equipo fue manipulado.

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Dispositivos en cajeros y ventas falsas

Según las investigaciones policiales, algunos de los sospechosos de nacionalidad colombiana habrían participado en la instalación de dispositivos electrónicos en cajeros automáticos para capturar información confidencial de las tarjetas bancarias.

El mecanismo consiste en equipos que obtienen datos financieros durante las transacciones o los retiros de efectivo. Esa información luego puede emplearse para duplicar las tarjetas y facilitar movimientos fraudulentos, sin el conocimiento ni la autorización de los titulares.

La subinspectora Mairena explicó que estos dispositivos permiten recopilar y reproducir ilícitamente los datos de los usuarios, lo que abre la posibilidad de utilizar sus instrumentos bancarios para realizar operaciones no autorizadas.

Las investigaciones policiales abarcan fraudes que van desde la clonación de tarjetas bancarias hasta engaños comerciales en internet.
Las investigaciones policiales abarcan fraudes que van desde la clonación de tarjetas bancarias hasta engaños comerciales en internet.

La clonación de tarjetas es una modalidad particularmente delicada porque el afectado puede descubrir el fraude recién cuando recibe una notificación bancaria, consulta su estado de cuenta o identifica movimientos que no reconoce.

Los cajeros automáticos no son el único escenario. Las plataformas digitales también se han convertido en un espacio aprovechado por personas que ofrecen productos y servicios inexistentes para obtener anticipos de dinero.

Entre los canales identificados por los investigadores figura Marketplace, donde se han detectado publicaciones relacionadas con la supuesta venta de teléfonos celulares, motocicletas, repuestos y piezas para vehículos, además de ofertas de reparación automotriz.

El atractivo de estas publicaciones suele estar relacionado con precios aparentemente favorables, promociones o condiciones de compra que pueden llevar a los interesados a tomar decisiones apresuradas.

Según las investigaciones, los sospechosos contactan a los potenciales compradores, negocian las condiciones de la transacción y solicitan depósitos o pagos anticipados como requisito para reservar el producto, iniciar una reparación o garantizar la entrega.

Una vez que reciben el dinero, dejan de responder los mensajes y llamadas, cambian sus números telefónicos o eliminan los canales de comunicación utilizados para contactar a las víctimas. Los afectados pierden el dinero transferido y no reciben los artículos ni los servicios contratados.

El problema no se limita a la compraventa de teléfonos o motocicletas. Las ofertas de reparación de vehículos también representan un riesgo cuando los usuarios entregan anticipos sin contar con referencias comprobables del taller o de quien realizará el trabajo.

Las investigaciones policiales abarcan fraudes que van desde la clonación de tarjetas bancarias hasta engaños comerciales en internet.
Algunos sospechosos colombianos habrían instalado dispositivos para copiar datos en cajeros automáticos.

Mayor exposición durante las compras de fin de año

La proximidad de la temporada navideña introduce un escenario de mayor actividad comercial y financiera, debido al incremento de las compras, las transferencias electrónicas, los retiros de efectivo y las transacciones por internet.

Durante este período, los consumidores suelen buscar ofertas para adquirir electrodomésticos, teléfonos, motocicletas, accesorios y otros artículos, mientras que los negocios amplían sus operaciones para atender la demanda propia de las festividades.

Una de las principales recomendaciones es verificar que el producto exista y que la persona que lo ofrece tenga antecedentes comerciales confirmables. También se aconseja desconfiar de publicaciones con precios considerablemente inferiores a los habituales, en especial cuando el vendedor condiciona la oferta a una transferencia inmediata.

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