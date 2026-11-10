Honduras

Realizan en Honduras cirugías para corregir problemas de mandíbula

En Honduras, pacientes con estas condiciones pueden recibir tratamiento mediante una combinación de ortodoncia y cirugía maxilofacial

La maloclusión esquelética exige la combinación de ortodoncia y cirugía para alinear la mordida.
La hondureña Katerine Flores supera una alteración mandibular con un tratamiento quirúrgico y aparatos dentales.
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Los problemas de alineación dental no siempre se solucionan con frenillos. En algunos pacientes, la causa se encuentra en la posición o el tamaño de los huesos que forman la estructura facial, por lo que es necesario combinar tratamientos de ortodoncia con intervenciones quirúrgicas para corregir la mordida.

Esta condición se conoce como maloclusión esquelética y puede provocar que los dientes superiores e inferiores no encajen correctamente. Además de los cambios en la apariencia del rostro, algunas personas experimentan dificultades para masticar, morder determinados alimentos y mantener una adecuada función de la mandíbula.

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Ese era el caso de Katerine Flores, una hondureña de 29 años que recibió atención en el Servicio de Odontología del Hospital Escuela. Su diagnóstico correspondía a una alteración en la que la mandíbula se encontraba más atrás de lo habitual, lo que impedía que sus dientes cerraran de manera adecuada.

Para corregir el problema, el equipo médico desarrolló un tratamiento que incluyó una primera etapa de ortodoncia y, posteriormente, una cirugía ortognática. Este procedimiento permite modificar la posición de los huesos faciales para conseguir una relación adecuada entre el maxilar y la mandíbula.

Recuperación y bienestar

El ortodoncista del Hospital Escuela, Óscar Estrada, explicó que antes de establecer un tratamiento es necesario identificar el origen de la maloclusión, ya que no todos los pacientes presentan las mismas alteraciones.

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En los casos conocidos como Clase II, la mandíbula puede ser más pequeña de lo habitual o encontrarse desplazada hacia atrás. También puede ocurrir que el maxilar superior tenga un crecimiento excesivo o que ambas condiciones estén presentes al mismo tiempo.

La identificación de estas diferencias permite determinar si el paciente necesita únicamente ortodoncia o si requiere una intervención quirúrgica para corregir la posición de los huesos. En situaciones donde el problema es principalmente esquelético, los aparatos dentales por sí solos no consiguen modificar la estructura ósea.

La maloclusión esquelética exige la combinación de ortodoncia y cirugía para alinear la mordida.
El especialista señaló que los dispositivos pueden orientar el crecimiento facial en niños y adolescentes, aunque la necesidad de una operación depende del diagnóstico individual y del origen dental u óseo.

Una de las técnicas utilizadas es la osteotomía sagital bilateral de rama mandibular, conocida por sus siglas en inglés como BSSO. Mediante este procedimiento, el cirujano realiza cortes controlados en la mandíbula para movilizarla y colocarla en una posición que permita mejorar el contacto entre los dientes superiores e inferiores.

En otros pacientes puede ser necesario intervenir tanto el maxilar superior como la mandíbula mediante una cirugía bimaxilar. La elección depende de las características anatómicas de cada persona y de la evaluación realizada por los especialistas.

El tratamiento requiere coordinación entre los servicios de ortodoncia y cirugía maxilofacial. Primero se prepara la posición de los dientes y luego se realiza la intervención para corregir la estructura ósea, de manera que la mordida pueda funcionar correctamente después del procedimiento.

Procesos de cirugía

La cirugía ortognática no es la única alternativa para atender estas alteraciones. En determinados pacientes, especialmente durante la infancia y la adolescencia, es posible utilizar aparatos de ortodoncia que ayudan a orientar el desarrollo de los huesos faciales mientras todavía están en crecimiento.

La maloclusión esquelética exige la combinación de ortodoncia y cirugía para alinear la mordida.
La hondureña Katerine Flores supera una alteración mandibular con un tratamiento quirúrgico y aparatos dentales.

Según Estrada, La detección temprana puede ayudar a identificar problemas en el crecimiento de los maxilares y determinar si es necesario intervenir antes de que la estructura facial termine de desarrollarse. Cada caso requiere una valoración individual, ya que no todas las alteraciones de la mordida necesitan cirugía.

En el Hospital Escuela, el Servicio de Ortodoncia atiende entre 7 y 10 pacientes diarios, según el centro asistencial. Los tratamientos se ofrecen mediante una mensualidad que la institución describe como módica, aunque no se detallaron los costos ni los requisitos para acceder a ellos.

Los especialistas señalan que las alteraciones en la mordida deben evaluarse mediante una consulta odontológica, ya que identificar si el origen del problema es dental o esquelético resulta determinante para establecer el tratamiento adecuado.

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