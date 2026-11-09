Honduras

Honduras: bajo investigación a redes criminales que utilizan mototaxis para distribuir drogas

Las operaciones también estarán dirigidas a identificar a quienes coordinan y financian estas actividades desde barrios y comunidades, según informó el director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass

Dos mototaxis transitan por una calle asfaltada frente a edificios de viviendas y varios peatones en una imagen en blanco y negro
Las autoridades tampoco precisaron cuántas unidades son investigadas, los municipios donde se detectaron casos ni la cantidad de personas detenidas desde que se anunció la ofensiva nacional contra esas estructuras criminales
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Las mototaxis en Honduras, bajo la lupa de la Policía Nacional por su presunto uso para el transporte de drogas y otras actividades del crimen organizado, serán objeto de operativos reforzados en todo el territorio. Las autoridades buscan identificar no solo a los conductores involucrados, sino también a quienes financian y dirigen las redes.

La medida contempla intervenciones en diferentes puntos del territorio nacional, luego de que las investigaciones identificaran casos en los que algunas unidades de mototaxi habrían sido utilizadas para trasladar estupefacientes, distribuir pequeñas cantidades de droga y realizar entregas directamente a consumidores.

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El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que giró instrucciones a las diferentes unidades. La estrategia busca establecer cómo funcionan estas redes, qué personas participan en ellas y cuáles son los mecanismos que utilizan para operar sin levantar sospechas entre la población.

Según las autoridades, algunas estructuras delictivas estarían usando el servicio de mototaxis como alternativa para transportar sustancias ilícitas y facilitar su distribución en sectores donde mantienen presencia. Estos vehículos habrían sido empleados para movilizar pequeñas cantidades de droga, realizar entregas a consumidores y participar en otras actividades de redes criminales.

Las autoridades buscan establecer si determinadas unidades están siendo usadas deliberadamente para actividades ilícitas o si existen estructuras que recurren a conductores para facilitar el traslado y la distribución de estupefacientes.

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Oseguera Mass sostuvo que las instrucciones giradas a nivel nacional tienen como finalidad fortalecer las investigaciones y evitar que estas actividades continúen bajo la apariencia de un servicio de transporte regular.

Quienes financian y dirigen las estructuras

La información divulgada, sin embargo, no establece cuántas unidades estarían bajo investigación, en qué municipios se detectaron los casos ni cuántas personas fueron detenidas. Tampoco se detallaron las cantidades de droga decomisadas ni los resultados de operativos específicos relacionados con el uso de mototaxis para el microtráfico.

Uno de los aspectos centrales de la ofensiva es que las investigaciones no se limitarán a los conductores que presuntamente participan en el traslado de drogas. Oseguera Mass indicó que las operaciones también apuntarán contra quienes coordinan, financian y dirigen estas actividades desde barrios y comunidades donde tienen influencia.

Las investigaciones señalan que grupos criminales emplean mototaxis para distribuir estupefacientes directamente a consumidores.
Las investigaciones señalan que grupos criminales emplean mototaxis para distribuir estupefacientes directamente a consumidores.

La intención es identificar a los responsables de organizar las operaciones y determinar cómo se distribuyen las funciones dentro de estas estructuras, en lugar de concentrar las acciones únicamente en quienes utilizan los vehículos para mover las sustancias ilícitas.

Según las autoridades, algunas de estas organizaciones estarían vinculadas no solo con el microtráfico sino también con hechos violentos. El jefe policial aseguró que la institución actuará contra las estructuras identificadas y que las operaciones se extenderán a diferentes regiones del país.

Operativos en todo el territorio hondureño

La Policía Nacional instruyó a sus unidades a intensificar las acciones en los lugares donde se sospecha que existen grupos que usan mototaxis para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

El director policial Rigoberto Oseguera Mass ordenó a las unidades institucionales identificar a las redes involucradas.
El director policial Rigoberto Oseguera Mass ordenó a las unidades institucionales identificar a las redes involucradas.

Las autoridades también deberán establecer si existe una relación entre los conductores involucrados y quienes controlan la distribución de drogas en determinados sectores, así como determinar si los vehículos son utilizados de manera permanente o eventual para estas actividades.

Por ahora, la Policía no presentó un balance de capturas, decomisos ni mototaxis aseguradas específicamente por esta modalidad, ni identificó públicamente las zonas donde se concentrarán las primeras intervenciones.

La efectividad de la ofensiva dependerá de los resultados de las investigaciones y de la capacidad de las autoridades para identificar a quienes dirigen estas estructuras y establecer responsabilidades individuales con pruebas que permitan llevar los casos ante la justicia.

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