Honduras busca alcanzar el 95% de cobertura en vacunas

Las autoridades sanitarias implementarán un Sistema Nacional de Vacunación con registro nominal de las dosis aplicadas. (FOTO: El Heraldo)

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La Secretaría de Salud (SESAL) sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) para abordar la situación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los niveles actuales de vacunación y la participación del personal de enfermería en las estrategias para prevenir enfermedades.

Uno de los principales puntos discutidos fue la necesidad de fortalecer la promoción de las vacunas entre la población, especialmente mediante el trabajo del personal sanitario que mantiene contacto directo con las comunidades y los usuarios de los establecimientos de salud.

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La reunión permitió abordar también las dificultades relacionadas con el cumplimiento de los esquemas de vacunación y la importancia de que las personas reciban todas las dosis correspondientes, según las recomendaciones establecidas para cada vacuna.

El 95% constituye el parámetro de cobertura que las autoridades buscan alcanzar para las 24 vacunas incluidas en el esquema nacional. Sin embargo, la información proporcionada por la SESAL no detalla los porcentajes actuales de cobertura de cada biológico ni identifica cuáles presentan los mayores rezagos.

Sistema Nacional de Vacunación

Otro de los componentes abordados durante el encuentro fue la implementación del Sistema Nacional de Vacunación, una herramienta que permitirá llevar un registro nominal de las dosis administradas a la población.

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Este mecanismo busca mejorar la disponibilidad y la confiabilidad de la información sobre las personas vacunadas, y facilitar el seguimiento de los esquemas y la identificación de quienes tienen dosis pendientes.

El registro nominal representa un cambio en la administración de la información sanitaria: permite relacionar las dosis aplicadas con cada persona y contar con datos más precisos para evaluar los avances de las campañas de inmunización.

Con esta herramienta, las autoridades podrán disponer de información más oportuna para orientar sus decisiones y organizar las intervenciones de vacunación según las necesidades identificadas. También se busca fortalecer el seguimiento de los usuarios que no han completado sus esquemas.

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La Secretaría de Salud y la ANEEAH evaluaron estrategias para fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

La disponibilidad de registros actualizados puede contribuir a mejorar la planificación de las jornadas, la distribución de los recursos y la evaluación de los resultados del PAI.

La efectividad del sistema, no obstante, dependerá de su implementación, la actualización constante de los datos y la participación del personal responsable de registrar las dosis en los establecimientos de salud.

Promoción de vacunas

La SESAL abordó con la ANEEAH el papel que desempeña el personal de enfermería en el incremento de las coberturas de vacunación.

Durante el encuentro se destacó la importancia de que los enfermeros y enfermeras auxiliares orienten a los usuarios sobre los beneficios de la inmunización, promuevan la aplicación de las dosis correspondientes y contribuyan a que la población complete sus esquemas.

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Este personal constituye uno de los principales vínculos entre los servicios sanitarios y las comunidades, por lo que su participación resulta relevante para identificar necesidades de vacunación y proporcionar información a las familias.

La promoción de las vacunas busca también contrarrestar el desconocimiento sobre los esquemas y recordar a los padres, madres y responsables de familia la importancia de mantener actualizadas las dosis de niños y adolescentes.

Coordinación con gremios médicos y hospitales privados

La reunión con la ANEEAH no es la única iniciativa de coordinación que impulsa la Secretaría de Salud. Según información institucional, se desarrollan encuentros con asociaciones médicas, gremios del sector salud y hospitales privados para sensibilizar al personal sanitario sobre la importancia de la vacunación.

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La nueva plataforma de registro facilitará el seguimiento de los usuarios que mantienen esquemas incompletos.

La intención es ampliar la participación de los distintos actores que intervienen en la prestación de servicios de salud y fortalecer la promoción de la inmunización en diferentes espacios de atención.

Esta coordinación busca que la vacunación no dependa exclusivamente de las jornadas organizadas en los establecimientos públicos, sino que exista una mayor participación de los profesionales sanitarios en la orientación de los pacientes y el cumplimiento de los esquemas.

La articulación entre instituciones públicas, organizaciones gremiales y prestadores privados puede contribuir además a mejorar el intercambio de información y el registro de las dosis aplicadas.

Mientras se desarrollan estas acciones, la SESAL mantiene el llamado a la población para que acuda a los establecimientos sanitarios y verifique si tiene dosis pendientes.

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La institución recordó que las vacunas disponibles en los servicios públicos son gratuitas y que su aplicación constituye una de las principales medidas para prevenir enfermedades que pueden afectar la salud individual y colectiva.