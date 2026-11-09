Decomisan más de 100 mototaxis en Honduras por sospechas de vínculos con actividades ilícitas

Las investigaciones definirán si las unidades retenidas participaron en delitos y las responsabilidades de sus propietarios

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Las autoridades hondureñas decomisaron al menos 100 mototaxis en operativos coordinados entre la Policía Nacional y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de recibir denuncias sobre el posible uso de esos vehículos para facilitar actividades criminales.

Las medidas buscan reforzar los mecanismos de vigilancia en ese sector del transporte, ante la sospecha de que algunas unidades podrían estar siendo utilizadas para cometer delitos o para apoyar la operación de grupos delictivos.

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Las instituciones de seguridad desplegaron equipos en diferentes puntos donde se concentran los mototaxis, con el objetivo de identificar irregularidades, verificar la información de los conductores y determinar las condiciones en que funcionan esos servicios.

Durante las intervenciones, los agentes revisan las unidades, verifican identidades y recaban información sobre las personas que prestan el servicio.

Entre las acciones figura también la revisión de tatuajes a los conductores, como parte de los mecanismos de identificación aplicados en los procedimientos policiales.

Estas inspecciones buscan establecer posibles conexiones entre determinadas personas, vehículos y estructuras criminales que operan en distintas zonas del país. Las autoridades también mantienen bajo observación varios puntos de concentración de mototaxis para comprobar si las unidades cumplen con las disposiciones correspondientes para prestar el servicio.

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Control del transporte

Los decomisos se producen en el marco de nuevas medidas y reformas dirigidas a combatir la criminalidad y ampliar las capacidades de intervención de las instituciones de seguridad pública.

En ese enfoque, el control del transporte apunta a detectar posibles mecanismos utilizados por organizaciones delictivas para movilizarse o facilitar actividades ilegales dentro de servicios que operan a diario en distintas comunidades.

La coordinación entre la Policía Nacional y el IHTT busca mejorar la supervisión del rubro, en especial en los sectores donde se recibieron denuncias sobre posibles irregularidades. Las intervenciones también pretenden evitar que unidades destinadas al transporte de pasajeros sean usadas para fines distintos a su finalidad legal.

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Las instituciones supervisan los puntos de concentración de mototaxis para verificar la legalidad del servicio.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si los más de 100 vehículos decomisados fueron utilizados en la comisión de delitos o si existen otras irregularidades que justifiquen su retención.

Cada caso será evaluado conforme a los procedimientos legales, con el fin de establecer posibles responsabilidades y definir las medidas que correspondan a propietarios y conductores involucrados.

Las denuncias y sospechas de vínculos criminales no constituyen por sí mismas una prueba de participación delictiva, por lo que las investigaciones deberán sustentar cualquier señalamiento.

La continuidad de los operativos permitirá determinar el alcance de las irregularidades detectadas y si será necesario ampliar las intervenciones a otros puntos del país.

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A estas acciones se suma el desafío de mantener una supervisión permanente sobre las unidades que prestan este servicio, mediante controles que permitan verificar su legalidad, identificar posibles irregularidades y prevenir que sean utilizadas como herramientas para actividades delictivas.

Cada mototaxi retenido pasará por una evaluación jurídica para definir las sanciones sobre propietarios y choferes.

Las autoridades buscan que estas intervenciones no se limiten a decomisos temporales, sino que contribuyan a fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia en el transporte público.

Asimismo, los resultados de las investigaciones serán determinantes para establecer si existen redes criminales que estén aprovechando el funcionamiento de los mototaxis para desarrollar actividades ilícitas.

Mientras avanzan las indagaciones, la Policía Nacional y el IHTT mantienen las acciones de control como parte de los esfuerzos institucionales para reforzar la seguridad ciudadana y combatir las distintas modalidades de criminalidad en Honduras.

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