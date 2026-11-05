Honduras

Honduras: Policía vigila caravanas de migrantes ante posibles infiltraciones del crimen organizado

El funcionario aseguró que las acciones buscan evitar que los migrantes sean engañados o utilizados por terceros, mientras la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también advirtió sobre los peligros de emprender rutas irregulares hacia Estados Unidos

El director policial Rigoberto Oseguera Mass advirtió sobre personas que simulan ser migrantes para manipular a quienes integran las movilizaciones. (Foto: Cortesía / redes sociales)
El director policial Rigoberto Oseguera Mass advirtió sobre personas que simulan ser migrantes para manipular a quienes integran las movilizaciones. (Foto: Cortesía / redes sociales)
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La Policía Nacional de Honduras vigila las caravanas migratorias que parten hacia Estados Unidos para detectar posibles infiltraciones del crimen organizado, confirmó el director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass.

Oseguera Mass señaló que las autoridades buscan impedir que los hondureños que participan en las caravanas sean manipulados o engañados por individuos que, bajo la apariencia de migrantes, perseguirían objetivos distintos a los de quienes abandonan el territorio nacional por razones económicas, familiares o de seguridad.

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“Estamos observando que las personas no sean víctimas de manipulación porque aquí encontramos otros actores, ellos pretenden manipular y cobijarse bajo una máscara, pero sabemos las intenciones que tienen”, declaró el funcionario.

Oseguera Mass dejó abierta la posibilidad de que integrantes de estructuras criminales se incorporen a las caravanas para camuflarse entre los migrantes y dificultar su identificación. Sostuvo que algunas personas podrían estar relacionadas con actividades irregulares que podrían trascender al ámbito de la criminalidad, aunque no presentó nombres, casos específicos ni cifras sobre integrantes de organizaciones delictivas identificados dentro de estas movilizaciones.

El director policial también advirtió a los propios migrantes que mantengan precaución respecto de las personas con las que se relacionan durante el recorrido.

Alertas sobre las rutas irregulares

Sus declaraciones no precisaron qué procedimientos se están usando para vigilar las caravanas, cuántos agentes participan en estas acciones ni si se han identificado casos concretos de infiltración criminal.

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A las preocupaciones de la Policía Nacional se suman las advertencias de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de las Naciones Unidas.

Su representante en Honduras, Mariana Rendón, alertó sobre los riesgos que enfrentan los hondureños que intentan llegar a Estados Unidos por rutas irregulares.

Quienes se desplazan por esas vías quedan expuestos a violencia, extorsión, robo, explotación y redes de tráfico de personas, especialmente cuando carecen de información, recursos económicos o mecanismos de protección.

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Las autoridades de seguridad no precisaron cuántos agentes participan en los operativos de vigilancia ni qué procedimientos aplican. EFE/Juan Manuel Blanco

Las condiciones del recorrido también representan dificultades adicionales para niños, mujeres, adultos mayores y personas con problemas de salud, por las exigencias físicas y la falta de acceso a servicios básicos.

Viajar en grupo puede ofrecer acompañamiento, pero no elimina los peligros de las rutas irregulares ni garantiza protección frente a posibles delitos.

Giran advertencias preventivas

Ante este escenario, Oseguera Mass exhortó a los hondureños que decidan integrarse a las caravanas a mantener precaución con quienes los acompañan y evitar situaciones en las que puedan ser manipulados.

La situación plantea también la necesidad de que quienes consideran salir del país cuenten con información sobre los riesgos del recorrido, las alternativas de migración regular y los mecanismos de asistencia disponibles.

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
La OIM alerta sobre violencia y explotación en las rutas irregulares hacia Estados Unidos. EFE/Juan Manuel Blanco

La vigilancia anunciada por la Policía Nacional y las alertas de la OIM coinciden en un punto: los hondureños que emprenden estos desplazamientos enfrentan riesgos que se agravan cuando quedan expuestos a personas que buscan aprovecharse de su necesidad de migrar.

Por ahora, la institución policial no ha divulgado cuántas personas sospechosas han sido identificadas en las caravanas ni si existen investigaciones abiertas por posibles infiltraciones de estructuras criminales.

Honduras ha registrado en distintos años la conformación de caravanas de migrantes integradas por cientos de personas que buscan llegar a Estados Unidos, principalmente por razones económicas, falta de oportunidades laborales, reunificación familiar e inseguridad.

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