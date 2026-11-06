Envían a la cárcel a 20 detenidos que pertenecen al Cártel del Diablo en Honduras

Veinte presuntos integrantes del Cártel del Diablo fueron enviados al centro penal de Támara después de comparecer ante un juzgado con jurisdicción nacional. (Foto: Policía Nacional)

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Un total de 20 presuntos integrantes del Cártel del Diablo fueron enviados al centro penal de Támara, en Francisco Morazán, luego de que un juzgado con jurisdicción nacional les impusiera detención judicial por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

La resolución se emitió durante una audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, después de los operativos ejecutados en la zona sur del departamento de Yoro.

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Los 20 procesados fueron capturados durante una serie de allanamientos y acciones policiales dirigidas contra esta organización criminal, señalada por las autoridades de mantener operaciones delictivas en diferentes sectores del norte del país.

Según informó Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, ocho de los imputados también enfrentan acusaciones por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de tres víctimas y testigos protegidos.

A estos mismos ocho procesados se les atribuye presuntamente la participación en actividades de extorsión, mediante solicitudes de bienes a otras personas.

Los procesados enfrentan acusaciones por asociación terrorista, mientras ocho de ellos también son señalados por asesinato, tentativa de asesinato y extorsión. (Foto: Policía Nacional)

La jueza determinó que los 20 encausados permanezcan recluidos en Támara, al considerar que no procedía concederles medidas cautelares distintas a la detención judicial.

En una segunda audiencia de declaración de imputado, el mismo juzgado dictó detención judicial contra José Alexander Velásquez, Iván Fernando López Montes, Andrea Nicolle Reconco Pino y Marlin Olinda Pino Romero.

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Los cuatro enfrentan acusaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato y privación injusta de la libertad, en perjuicio de Ángela Cecilia Flores Cruz, Norman Leonardo Aguilar Zavala y un testigo protegido.

La audiencia inicial de esta segunda causa fue programada para las 9:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre, cuando se determinará si existen elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa del proceso penal.

Policía reporta 44 capturas vinculadas al Cártel del Diablo

Los procesos judiciales se desarrollan en el marco de una ofensiva policial contra el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal que opera principalmente en el departamento de Yoro.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, informó que las acciones incluyeron 31 allanamientos con orden judicial y más de 35 órdenes de captura.

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El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, informó que las autoridades contabilizan 44 capturas relacionadas con las investigaciones contra esta estructura criminal. (Foto: Policía Nacional)

El funcionario indicó que inicialmente se contabilizaban 22 personas detenidas y mencionó que las investigaciones incluyen señalamientos por asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de armas, drogas y asociación terrorista.

Posteriormente, en declaraciones a Proceso Digital, Ponce Canales informó que el número de capturados vinculados con esta organización ascendía a 44.

El funcionario también detalló que durante los operativos se decomisaron cuatro mototaxis y una cuatrimoto, vehículos que, de acuerdo con las investigaciones policiales, estarían relacionados con actividades de venta y distribución de drogas.

Ponce Canales explicó que las autoridades mantienen las operaciones para desarticular completamente la estructura criminal y localizar a su principal cabecilla, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de “El Diablo”.

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“Ya estamos próximos a su captura”, afirmó el director de la DPI al referirse a la búsqueda del supuesto líder de la organización.

El funcionario señaló que algunos de los detenidos permanecen bajo detención judicial, mientras otros ya enfrentan etapas más avanzadas del proceso penal, incluidos casos que podrían llegar a juicio oral y público.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, es señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la organización criminal. (FOTO: Once noticias)

Asimismo, indicó que las personas identificadas como integrantes de mayor rango dentro de la estructura han sido trasladadas a centros penitenciarios de máxima seguridad.

Entre los capturados figuran cuatro mujeres, detenidas durante la presente semana y consideradas de alta peligrosidad por las autoridades policiales.

Los operativos continúan concentrados principalmente en Yoro, el norte de Francisco Morazán y Cortés, como parte de las acciones para ubicar a otros supuestos integrantes y desarticular las redes criminales atribuidas a esta organización.

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