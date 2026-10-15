Rescatan a niña de 14 años desaparecida tras masacre que dejó tres muertos en Honduras

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Jennifer Elizabeth Sosa, de 14 años, fue localizada sana y salva por agentes policiales en la comunidad de El Rosario, en La Labor, Ocotepeque. (Foto: redes sociales)

Jennifer Elizabeth Sosa fue localizada sana y salva en una comunidad de Ocotepeque, luego de que un ataque armado en una vivienda de la aldea Las Vegas dejara tres personas muertas. Las autoridades investigan si los agresores pretendían llevársela por la fuerza.

Horas después de la masacre, la Policía Nacional confirmó el rescate de la menor, quien fue localizada sana y salva en otro sector del municipio de La Labor, en el departamento de Ocotepeque.

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La adolescente, identificada como Jennifer Elizabeth Sosa, había desaparecido tras el hecho violento registrado el martes 13 de octubre en la aldea Las Vegas, una zona montañosa y alejada del casco urbano.

Según las primeras versiones del caso, los atacantes habrían intentado llevársela por la fuerza, situación que presuntamente provocó la reacción de las personas que se encontraban en la vivienda.

Las víctimas habrían intentado impedir que los sujetos se llevaran a la menor, por lo que los agresores presuntamente les dispararon.

La adolescente había desaparecido después del ataque armado registrado el martes 13 de octubre en la aldea Las Vegas. (Foto: Policía Nacional)

El ataque dejó tres personas muertas, mientras que el paradero de la adolescente se desconocía hasta que las autoridades desplegaron operaciones para encontrarla.

La Policía Nacional informó que Jennifer Elizabeth Sosa fue encontrada en la comunidad de El Rosario, también situada en el municipio de La Labor. Su localización se produjo luego de labores de vigilancia, seguimiento y patrullajes de saturación ejecutados por los agentes en la zona.

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Las acciones policiales se desarrollaron después de que se reportara la desaparición de la adolescente, cuyo paradero generó preocupación entre sus familiares y otros habitantes de la comunidad.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se desplazaron hasta el lugar donde ocurrió la masacre para atender la emergencia y comenzar las diligencias investigativas.

El rescate de la menor constituye uno de los principales avances conocidos hasta el momento en un caso que combina un triple homicidio con la presunta intención de sustraerla por la fuerza.

Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal, de 32 años, fueron identificados como dos de las víctimas mortales del ataque. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, las circunstancias exactas de lo ocurrido y la posible participación de otras personas deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Mientras avanzaban las operaciones para localizar a la adolescente, las autoridades dieron a conocer la identidad de dos de las tres personas asesinadas en la aldea Las Vegas.

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Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal, de 32 años, quienes, de acuerdo con la información preliminar, eran pareja. La tercera persona fallecida, también de sexo masculino, permanecía sin identificar en los reportes iniciales del caso.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en un sector montañoso del municipio de La Labor. Las características del lugar, alejado del casco urbano, forman parte del proceso en el que las autoridades comenzaron a recopilar información para reconstruir los hechos.

Las autoridades informaron que Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal eran pareja y se encontraban entre las personas asesinadas en la vivienda. (Foto: Redes sociales)

Por ahora, la información disponible apunta a que el intento de llevarse a la adolescente habría desencadenado la reacción de las personas que estaban en la vivienda. No obstante, esta versión se mantiene como una hipótesis preliminar y deberá ser contrastada por los investigadores.

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Tras el hallazgo de los cuerpos y el reporte de la desaparición de la menor, las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Entre los aspectos que deberán determinarse figuran las circunstancias en las que los agresores llegaron a la vivienda, la relación que podrían tener con las víctimas y si efectivamente pretendían llevarse a Jennifer Elizabeth Sosa por la fuerza.

También está pendiente establecer la identidad de la tercera persona asesinada, así como precisar la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de tres personas y la desaparición temporal de la adolescente.

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