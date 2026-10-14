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Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Mattel diseñó la pieza de edición limitada con el vestido azul marino y el collar que lució al presentar “My Heart Will Go On” en la ceremonia de 1998. La joya recrea el “Corazón del océano”, el accesorio ficticio que marcó la trama de Titanic

Mattel lanzó una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la actuación de Celine Dion en los premios Oscar de 1998 (Créditos: Mattel)
Mattel lanzó una muñeca Barbie de edición especial inspirada en la actuación de Celine Dion en los premios Oscar de 1998 (Créditos: Mattel)
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Celine Dion fue homenajeada con una muñeca Barbie de edición especial inspirada en su interpretación de “My Heart Will Go On” en los Premios Oscar de 1998. El lanzamiento coincide con el regreso de la cantante canadiense a los escenarios de París, después de interrumpir sus presentaciones por problemas de salud.

Mattel tomó como referencia el vestido azul marino, de mangas largas, que Dion utilizó en aquella ceremonia. La figura también lleva un collar azul inspirado en el “Corazón del océano”, la joya ficticia de Titanic, película dirigida por James Cameron.

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En la historia, Rose DeWitt Bukater, el personaje de Kate Winslet, recibe el collar de su prometido, Caledon Hockley; más adelante, la pieza se utiliza para acusar de robo a Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio.

El diseño de la figura replica el vestido azul marino y el collar alusivo a la película Titanic que la cantante lució en la ceremonia (Créditos: Mattel)
El diseño de la figura replica el vestido azul marino y el collar alusivo a la película Titanic que la cantante lució en la ceremonia (Créditos: Mattel)

La cantante celebró su incorporación al universo de Barbie y relacionó a la muñeca con uno de los episodios más importantes de su carrera. “Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi trayectoria”, afirmó Dion, según Daily Mail.

Además, manifestó que espera que el juguete impulse a las personas a expresarse con confianza, perseguir sus metas y creer en el valor de su propia voz. La figura se suma a otras muñecas inspiradas en artistas musicales, entre ellas las de Mariah Carey y Tina Turner.

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El lanzamiento coincide con su residencia en París

El lanzamiento de la Barbie coincide con la residencia de cinco semanas que la cantante desarrolla en París. El calendario incluye 16 conciertos en el otoño de 2026 y otras 10 funciones previstas para mayo de 2027.

Celine Dion consideró un honor sumarse a la línea de coleccionables de Barbie junto a otras figuras de la música internacional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Celine Dion consideró un honor sumarse a la línea de coleccionables de Barbie junto a otras figuras de la música internacional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La vuelta al escenario se produjo después de que la intérprete cancelara actuaciones anteriores por el síndrome de la persona rígida. Se trata de una enfermedad neurológica poco frecuente que causa rigidez en los músculos, espasmos dolorosos y, en algunos casos, dificultades para caminar o usar la voz.

Dion informó el diagnóstico en diciembre de 2022. Desde entonces, ha seguido un tratamiento con medicamentos, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia. La artista relató parte de ese proceso en el documental de 2024 I Am: Celine Dion, que muestra cómo la enfermedad afectó su vida cotidiana y su trabajo.

Durante su undécimo concierto en el Paris La Défense Arena, la cantante se emocionó al interpretar “Pour que tu m’aimes encore”. En un video difundido en Instagram, agradeció la respuesta del público y dijo que había entendido las palabras que le dedicaban.

Celine Dion tendrá una Barbie
La figura de edición especial rinde homenaje a la interpretación de “My Heart Will Go On”, uno de los momentos más recordados de la carrera de Celine Dion (Créditos: Mattel)

Poco después, reconoció que había olvidado una parte de la letra y se cubrió el rostro con las manos. Los asistentes la acompañaron al cantar y ella logró retomar la interpretación. “Menos mal que están aquí, lo siento”, expresó, según el medio británico.

Según informó Le Parisien, citado por Daily Mail, Dion perdió el equilibrio mientras cantaba “Un autre monde”, aunque se recuperó rápidamente y siguió con el espectáculo. Tras ponerse de pie, levantó el pulgar en señal de agradecimiento hacia el público.

Dion vinculó su regreso con el proceso de recuperación

En su primer recital de esta etapa, la cantante interpretó “On ne change pas” y habló sobre los años transcurridos desde que comunicó su diagnóstico. “Me prometí no llorar. Aquí estamos”, dijo al dirigirse a los asistentes.

La artista explicó que el regreso demandó más tiempo del que esperaba. “El camino fue difícil y el viaje, más largo de lo previsto, con paradas que no estaban en los planes”, afirmó. También recordó que mantuvo la esperanza durante ese período.

El documental de 2024 titulado I Am: Celine Dion expuso el tratamiento de la cantante y los efectos de su afección en la vida cotidiana (REUTERS/Abdul Saboor)
El documental de 2024 titulado I Am: Celine Dion expuso el tratamiento de la cantante y los efectos de su afección en la vida cotidiana (REUTERS/Abdul Saboor)

Luego, celebró haber vuelto a actuar en vivo. “Prometí regresar a los escenarios. Por eso estoy aquí, cantando para ustedes y para mí”, sostuvo ante el público parisino.

En otra intervención, Dion se refirió a su forma de afrontar la enfermedad: “Al vivir con esto día tras día, aprendí a aceptarlo y decidí convertirlo en una razón para vivir”.

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