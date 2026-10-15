Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que destruyeron un dhow, embarcación de vela tradicional en la región, vinculado a Irán en el golfo de Omán, al que atribuyeron tareas de vigilancia sobre buques de su Armada desplegados en la zona, en medio del bloqueo naval estadounidense contra Teherán.

El cuerpo militar señaló que la operación tuvo lugar el 6 de octubre y sostuvo que la embarcación, de origen árabe, tenía como objetivo a naves militares norteamericanas. “El 6 de octubre, las fuerzas estadounidenses destruyeron un dhow vinculado a Irán que realizaba labores de vigilancia y tenía como objetivo a buques de la Armada de Estados Unidos en el Golfo de Omán”, indicó el CENTCOM en redes sociales.

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A su vez, el Comando aseguró que los integrantes de la tripulación abandonaron el barco antes de la destrucción. El mando castrense afirmó que fueron evacuados y agregó que continúan las gestiones para su repatriación, ocho días después del hundimiento.

El organismo acusó además a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de atacar “indiscriminadamente” a marineros civiles y a naves de guerra estadounidenses durante los últimos siete meses. Según CENTCOM, esos hechos comenzaron dos semanas después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que incluyó bombardeos contra regiones y activos estratégicos iraníes.

La Armada estadounidense mantiene desde hace meses una presencia en la zona exterior del estrecho de Ormuz y escolta embarcaciones comerciales por la franja sur de ese paso marítimo. El operativo busca restablecer el comercio de petróleo y gas natural licuado a los niveles previos al conflicto. Por su parte, Teherán considera ilegal esa ruta meridional, mantiene el cierre de facto de la vía marítima y reclama que los buques transiten cerca de la costa iraní.

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Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán. 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

Cabe mencionar que Irán intensificó en los últimos días los bombardeos a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz: al menos diez buques fueron atacados desde el domingo pasado en el estrecho de Ormuz o en zonas cercanas, según registros de la consultora de seguridad marítima Vanguard, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO).

Seis de los incidentes ocurrieron el domingo 11 de octubre, la cifra diaria más alta desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Otros cuatro ataques se registraron el martes 13 de octubre. El domingo resultaron alcanzados cinco petroleros y un portacontenedores. La segunda jornada de ataques afectó a un petrolero y tres portacontenedores. Las fuentes del sector marítimo informaron la desaparición de dos marinos, mientras que Singapur confirmó el hundimiento de uno de los buques portacontenedores. La Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que esa embarcación chocó contra una mina naval. Un funcionario estadounidense, en cambio, atribuyó el ataque a Teherán.

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La UKMTO indicó que los impactos provinieron de proyectiles de origen aún no identificado. Las autoridades iraníes afirmaron haber alcanzado un superpetrolero de la petrolera estatal emiratí ADNOC y advirtieron que cualquier nave que no respete sus reglas para navegar por el estrecho enfrentará el mismo destino.

Imágenes muestran un buque cargado con contenedores de diversos colores registrado mientras de él emana una columna de humo negro en mar abierto. La embarcación presenta fuego activo en su sección central mientras otra nave menor permanece a un costado. Según la información proporcionada, el incidente involucra a un buque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El analista de Vanguard Barun Gupta dijo a la agencia AFP que el tránsito por Ormuz se había recuperado hasta cerca del 80% de los niveles anteriores al conflicto. Según explicó, la intensificación de los ataques permite a Teherán exhibir su capacidad para frenar esa recuperación y elevar los costos del transporte marítimo y de la energía. Gupta también señaló que esta estrategia se vincula con la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de conceder a Irán una ventana para ejercer presión con menor riesgo de una respuesta militar inmediata.

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Octubre acumula 23 ataques contra buques, casi el doble del promedio mensual registrado desde el comienzo de la guerra. La firma de datos Kpler contabilizó más de 20 embarcaciones en tránsito por el estrecho el 4 y el 5 de octubre, mientras que el volumen bajó a siete y diez buques durante los dos días posteriores, el menor nivel desde el 23 de julio.

El volumen de crudo que atraviesa el estrecho cayó 27% en una semana desde el máximo registrado durante el conflicto, hasta los 10,1 millones de barriles diarios, de acuerdo con Kpler. Esa cifra equivale al 74% del flujo previo a la guerra. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo.

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(Con información de AFP)