Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU) ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

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Los líderes de la Unión Europea (UE) se preparan este jueves para su mayor enfrentamiento hasta la fecha en relación con el próximo presupuesto a largo plazo del bloque, en su afán por cerrar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año.

La UE, compuesta por 27 naciones, desea alcanzar un acuerdo antes de Navidad, preocupada de que cualquier negociación futura se vea frustrada por posibles victorias euroescépticas en las elecciones que se celebran en todo el bloque, sobre todo en Francia, una potencia clave.

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Los temores no son infundados. La favorita en las elecciones francesas, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, quiere recortar la contribución del país al presupuesto de la UE para ayudar a ahorrar costes en la segunda economía más grande del bloque.

Presionando a la UE, Le Pen declaró en vísperas de la cumbre que sería un “escándalo democrático” que los líderes aprobaran un presupuesto antes de las votaciones del próximo año.

Lo que está en juego es un presupuesto de casi dos billones de euros, que determinará las principales prioridades de la UE para el período comprendido entre 2028 y 2034, desde la agricultura hasta la defensa, pasando por la competitividad y la migración.

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Los líderes deben ponerse de acuerdo sobre cuánto destinar a los agricultores, cuánto gastar en defensa y cómo hacer que la economía sea más competitiva frente a Estados Unidos y China, y si invertir o no dinero europeo en los “centros de retorno” de migrantes en África.

Los líderes de la UE parecen estar perdiendo la fe en un acuerdo para diciembre, ya que el último borrador de conclusiones, fechado el miércoles, se refería únicamente a un “acuerdo oportuno” en lugar de “para finales de año”, como figuraba en una versión anterior.

Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea ondeando frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 29 abril 2026. REUTERS/Yves Herman

En cualquier caso, llegar a un acuerdo antes de fin de año sería complicado, ya que los líderes siguen tan divididos como siempre, con tres bandos opuestos descontentos con la última propuesta.

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El espectro de Le Pen

La sensación de urgencia es real, con elecciones a la vuelta de la esquina en Italia, Polonia, Grecia, Finlandia y Francia, y la conciencia de que los nuevos gobiernos euroescépticos podrían dificultar mucho más la consecución de un acuerdo para 2027.

Aunque Le Pen sea solo una candidata en esta etapa, un diplomático europeo afirmó que “mañana estará presente en la reunión con los líderes”, ya que su posible victoria planea sobre sus conversaciones.

Si no se llega a un acuerdo antes de que Francia celebre elecciones en abril y mayo, las tensas negociaciones se reanudarán en verano, lo que, según un segundo diplomático de la UE, sería “un ejercicio terrible”.

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Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, presentó la última propuesta que servirá de base para las negociaciones, con recortes de unos 140.000 millones de euros al presupuesto total.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ninguno de los bandos estaba contento.

Por un lado está Alemania, que lidera un grupo conocido como los “frugales” que incluye a los Países Bajos y Suecia, quienes exigen recortes de varios cientos de miles de millones de euros.

En otro bando se encuentra Francia, que se opone a los recortes masivos del presupuesto y cree que el continente necesita un mayor presupuesto para hacer frente a los crecientes desafíos a los que se enfrenta.

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En el tercer bando se encuentran los llamados “Amigos de la Cohesión”, que exigen más financiación específicamente para apoyar la agricultura y el desarrollo regional.

Francia ha dejado claro su descontento con el enfoque en los recortes, y un funcionario francés ha advertido que no puede haber acuerdo sin nuevos impuestos “sustanciales” a nivel de todo el bloque, incluidos los impuestos a las grandes empresas, los impuestos medioambientales y los gravámenes sobre el tabaco.

París quiere impuestos a nivel de la UE sobre los servicios digitales, los criptoactivos y los juegos de azar en línea, algo que también exige el Parlamento Europeo.

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Algunos siguen siendo optimistas de cara a diciembre. El ministro irlandés para Asuntos Europeos, Thomas Byrne, declaró el martes que era posible “si se logra un compromiso”.

Ahora, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, liderará las negociaciones, y se ha añadido una reunión extraordinaria a finales de noviembre para ayudar a aprobar el presupuesto.

(AFP)