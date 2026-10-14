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Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

El joven descendió desde una pasarela hacia la zona restringida del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, donde los agentes lo declararon fallecido tras recibir un aviso. IMÁGENES SENSIBLES

El incidente ocurrió el sábado en el Wildlife Park cercano a Doncaster, después de que la víctima bajara desde una pasarela al recinto restringido (redes sociales)

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El Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra, fue escenario de un trágico incidente el pasado sábado 10 de octubre: William Chapman, un joven de veintitantos años, murió tras ingresar al área de los tigres y ser atacado por uno de los animales. La Policía de South Yorkshire recibió el llamado a las 13:35 hora local y declaró muerto a Chapman en el lugar, según informó la BBC.

La víctima, exalumno de la Jackie Palmer Stage School en High Wycombe, había participado de niño en producciones televisivas de ITV y la BBC. Visitaba el parque en solitario cuando descendió desde la plataforma elevada habilitada para el público hacia el sector restringido de los felinos. El animal que lo atacó se llama Altai, un tigre de Amur —subespecie en peligro de extinción— que permanece en el establecimiento y no será sacrificado.

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El parque confirmó que el tigre Altai no será sacrificado

En un comunicado emitido el domingo, el Yorkshire Wildlife Park extendió sus condolencias a los familiares de Chapman y confirmó que Altai está sano y salvo y no será sacrificado como consecuencia del ataque. La reserva cerró ese día para brindar apoyo al personal gravemente afectado por los hechos.

Un hombre con chaqueta negra y pantalón gris sostiene un teléfono celular frente a una piedra grande sobre un terreno de hierba
La identidad de William Chapman se confirma tras el ataque mortal de un tigre en Yorkshire (redes sociales)

El recinto de los tigres de Amur, inaugurado en 2011 bajo el nombre “Land of the Tigers”, ocupa unas 0,4 hectáreas construidas expresamente para alojar a esa subespecie. En estado salvaje quedan alrededor de 500 ejemplares. El parque abrió sus puertas en 2009 y se ubica a 280 kilómetros al norte de Londres.

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La Fundación Born Free, que aboga por la eliminación gradual de los zoológicos, pidió una “revisión urgente” sobre cómo el joven logró acceder al área y qué ocurrió después. La investigación policial sobre las circunstancias exactas del hecho continúa abierta.

Testigos relataron cómo ocurrió el ataque

Varios asistentes presenciaron la tragedia desde la pasarela. Ella Ford, de 24 años, oriunda de Moreton, en el condado de Wirral, filmaba al animal instantes antes cuando vio al joven trepar hacia las barreras. Una mujer cercana intentó hablarle, sin resultado.

“Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde estaba posado, y se quedó ahí”, describió Ford, quien luego vio cómo la fiera tomó al joven mientras pedía auxilio a los gritos. Calculó que entre 15 y 20 personas se encontraban en ese sector en ese momento.

Hombre muere al ser atacado por un tigre
El animal de Amur permanece sano y salvo en el establecimiento del norte de Inglaterra (Captura de video)

Otro espectador lo había observado minutos antes con auriculares, “caminando de un lado a otro” cerca del área. Una grabación con teléfono móvil —que se cree pertenecía a Chapman— muestra el interior del cercado mientras el joven se acercaba a Altai, apostado sobre una tarima de madera. El perfil de redes sociales donde se publicó fue eliminado con posterioridad.

Karmelle Pelham, de 39 años, vecina de Worksop, disfrutaba de una salida familiar cuando el personal ordenó la evacuación. Escuchó lo que le sonó como disparos y vio un helicóptero de emergencias sobrevolar la zona, aunque la aeronave no trasladó a ningún herido. La policía pidió al público que no difundiera los videos del ataque que circulaban en redes sociales.

La familia reveló que Chapman sufría una enfermedad mental grave

Un hombre joven con barba, camiseta azul y auriculares blancos posa al aire libre ante un paisaje de colinas verdes
La familia de William Chapman revela que padecía una enfermedad mental grave desde hacía varios años (Crédito: familia Chapman)

En una declaración difundida el martes, los familiares del joven confirmaron que padecía una enfermedad mental grave desde hacía varios años y que tomaba medicación fuerte. Señalaron que correspondía al forense determinar si esa condición influyó en su muerte y solicitaron que se respetara ese proceso.

“William era un joven inteligente, afectuoso y encantador a quien su familia quería profundamente”, dice el texto. Sus allegados también denunciaron que “la publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de extrema vulnerabilidad” y reclamaron privacidad.

“Tenemos la esperanza de que las autoridades competentes hagan todo lo posible por esclarecer por qué nuestro maravilloso hijo hizo lo que hizo”, cierra la declaración familiar. Por su parte, Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores y diputado por Doncaster North, también expresó su pesar. “Estoy muy entristecido y envío mis más sentidas condolencias a la familia”, dijo al diario británico The Guardian, y agradeció la labor de los servicios de emergencia y del personal del establecimiento.

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