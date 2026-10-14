Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Las imágenes muestran la visita de la cantante Kelly Clarkson junto a sus hijos el 10 de octubre de 2026 en Brooklyn, Nueva York. Ella aparece vestida con una camiseta amarilla y gorra gris mientras recorre el local (Créditos: Pablo Torre Finds Out)

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Un video de seguridad que muestra la visita de Kelly Clarkson a una tienda de curiosidades de Brooklyn, Nueva York, salió a la luz en medio de la disputa entre la cantante y los propietarios del negocio. Las imágenes, difundidas por el periodista Pablo Torre en su pódcast Pablo Torre Finds Out, presentan una nueva perspectiva del incidente que la artista denunció en redes sociales el sábado 10 de octubre.

El registro, que no tiene audio, muestra a Clarkson dentro de Art of Play durante menos de cinco minutos. Aunque permite observar sus movimientos y la interacción con un empleado, no revela qué dijeron los involucrados ni permite confirmar las versiones enfrentadas sobre el trato que recibió la cantante.

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Lo que se distingue es la llegada de la intérprete de “Since U Been Gone”, que ingresa al establecimiento alrededor de las 2:49 p. m., acompañada por sus hijos. Ella lleva una camiseta amarilla, una gorra gris, pantalones holgados y una mochila. Durante los primeros minutos, recorre el local, examina distintos objetos y toma algunos artículos de los estantes.

Las cámaras de seguridad registraron la visita de Kelly Clarkson al establecimiento Art of Play (Composición/Captura de video)

Alrededor de las 2:52 p. m., Clarkson se acerca a Molly, un pájaro mecánico con sonido y movimiento, ubicado en una pared del establecimiento. La cantante conversa brevemente con un empleado y ambos hacen gestos hacia la zona donde se encuentra el objeto. Después, el trabajador se dirige hacia otra parte de la tienda, mientras ella continúa en el local.

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Luego, la artista devuelve los artículos que tomó a los estantes y se dirige a la salida. Antes de marcharse, habla con otra persona situada detrás de la caja registradora y gesticula con los brazos. Algunos clientes vuelven la mirada hacia ella durante ese intercambio. Una grabación exterior también la muestra mientras saca su teléfono y se aleja por la acera.

La versión de Kelly Clarkson y la respuesta de la tienda

Un hombre opera un mecanismo manual de madera conectado mediante hilos a un autómata con forma de pájaro amarillo llamado Molly, montado en una pared blanca entre plantas. (Redes sociales)

La controversia comenzó cuando Clarkson relató en X que había viajado hasta Brooklyn para visitar el establecimiento con la intención de comprar algunos artículos. Sin embargo, afirmó que la trataron como si no tuviera dinero para adquirirlos.

“Me miraron literalmente como si no pudiera pagarlo y me dijeron que podían encontrarme algo comparable”, escribió. Luego lanzó una crítica directa al negocio: “Eres un idiota y acabas de perder una gran venta”. También comparó su experiencia con la de Julia Roberts en Pretty Woman, película en la que una vendedora trata despectivamente al personaje de la actriz en una boutique.

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Art of Play respondió el domingo 11 de octubre con un comunicado en Instagram. Según los propietarios, Molly es un pajarito autómata único, diseñado y creado por Bliss Kolb, que está fijado permanentemente a la pared y no se encuentra a la venta. Además, explicaron que el objeto forma parte de los espectáculos de “magia” que organizan en el establecimiento.

Clarkson rechazó esa explicación y sostuvo que había preguntado expresamente si el objeto estaba a la venta porque junto a él había una etiqueta con el precio de USD 15.000. Según su versión, un empleado le respondió que costaba esa cantidad y se ofreció a buscarle una alternativa comparable. La cantante calificó el trato de condescendiente y acusó al negocio de ofrecer una versión falsa de lo sucedido.

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Los propietarios de Art of Play argumentan que Molly no estaba a la venta y que esa negativa fue el motivo de la reacción de la cantante (Instagram/@artofplay)

La discrepancia también quedó expuesta en las declaraciones posteriores de Adam Rubin, uno de los copropietarios, a la revista New York Magazine, en una entrevista publicada el 13 de octubre. Mientras explicaba la postura de la tienda, Rubin explicó que la etiqueta buscaba identificar a posibles compradores interesados en encargar una pieza similar al artista, no necesariamente vender el ejemplar expuesto. “Es un malentendido”, reiteró.

También sostuvo que nada ocurrido en la tienda justificaba, a su juicio, que Clarkson reprendiera al empleado antes de salir. Sin embargo, reconoció que la situación cambió cuando la cantante utilizó su plataforma para criticar el negocio.

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Cuando la publicación volvió a consultar si el pájaro estaba en venta, Rubin volvió a sugerir una cifra evasiva: “Como lo notaste, ahora hemos elevado el precio a 15 millones de dólares debido a la atención que recibió”.