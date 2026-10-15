Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras

Lucas Yubini Santos Díaz, de tres años, murió tras caer en un pozo séptico en la comunidad de El Destino, en Santa María del Real, Olancho. (Foto: Cortesía redes sociales)

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La tragedia golpeó a una familia hondureña la tarde del martes 13 de octubre, cuando un niño de apenas tres años perdió la vida tras caer en un pozo séptico en las cercanías de su vivienda, en el municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.

El pequeño fue identificado como Lucas Yubini Santos Díaz. Según la información preliminar, el menor caminaba por los alrededores de su casa, ubicada en la comunidad de El Destino, cuando presuntamente cayó al interior de la estructura, cuya tapa habría sido retirada.

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Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente no han sido detalladas por las autoridades. Sin embargo, el hecho provocó la movilización de los equipos de emergencia y de personas cercanas a la familia, quienes intentaron auxiliar al niño tras percatarse de lo sucedido.

Tras conocerse la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la comunidad para realizar las labores de rescate.

Los socorristas lograron recuperar al pequeño del interior del pozo séptico. Mientras tanto, familiares y personas cercanas participaron en las acciones para brindarle asistencia y trasladarlo de inmediato al centro de salud de la localidad.

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Según la información preliminar, la tapa del pozo séptico habría sido retirada antes de que el niño cayera al interior de la estructura. (Foto: Cortesía redes sociales)

La rápida movilización buscaba que el niño recibiera atención médica lo antes posible. No obstante, la gravedad de la situación impidió que los esfuerzos de auxilio tuvieran el resultado esperado.

El accidente ocurrió en una zona residencial de El Destino, donde la familia del menor enfrentó momentos de angustia tras conocer que el pequeño había caído en la estructura.

Hasta el momento, la información divulgada sobre el caso apunta a que la caída habría ocurrido de manera accidental. No se han proporcionado detalles adicionales sobre las condiciones del pozo ni sobre las circunstancias que llevaron a que permaneciera sin su tapa.

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Después de ser auxiliado, Lucas Yubini Santos Díaz fue llevado de emergencia al centro asistencial local. Sin embargo, el personal médico confirmó que el niño había fallecido.

La muerte del pequeño generó consternación entre sus familiares y los habitantes de Santa María del Real, quienes lamentaron que un accidente de este tipo terminara con la vida de un menor de tan corta edad.

El caso vuelve a poner de relieve los peligros que pueden representar los pozos sépticos y otras estructuras abiertas en las inmediaciones de las viviendas, especialmente para los niños pequeños, que pueden no advertir el riesgo al caminar o jugar en sus alrededores.

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Usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias a la familia del menor tras conocerse la noticia de su fallecimiento. (Foto: Cortesía redes sociales)

La presencia de una abertura sin protección puede convertirse en un peligro grave cuando se encuentra en lugares de tránsito habitual. Por ello, asegurar las tapas y restringir el acceso a estas estructuras son medidas importantes para prevenir accidentes similares.

La noticia del fallecimiento de Lucas provocó mensajes de condolencias y solidaridad en las redes sociales. Usuarios expresaron su pesar por la muerte del niño y enviaron palabras de apoyo a sus seres queridos ante la pérdida.

De acuerdo con la información preliminar, los familiares tenían previsto darle cristiana sepultura este miércoles 14 de octubre, mientras la comunidad acompañaba a la familia durante el duelo.

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La muerte del pequeño deja un profundo pesar entre quienes conocían a la familia y entre los habitantes de la comunidad de El Destino.

La tragedia recuerda la importancia de mantener protegidos los pozos sépticos, cisternas y otras estructuras que puedan representar un riesgo para los menores, sobre todo en espacios donde juegan o transitan habitualmente.