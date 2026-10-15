Honduras

Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras

Lucas Yubini Santos Díaz fue trasladado de emergencia a un centro de salud después de caer en una estructura séptica en la comunidad de El Destino. Los médicos confirmaron su muerte pese a los esfuerzos por salvarlo

Lucas Yubini Santos Díaz, de tres años, murió tras caer en un pozo séptico en la comunidad de El Destino, en Santa María del Real, Olancho. (Foto: Cortesía redes sociales)
Lucas Yubini Santos Díaz, de tres años, murió tras caer en un pozo séptico en la comunidad de El Destino, en Santa María del Real, Olancho. (Foto: Cortesía redes sociales)
Guardar

La tragedia golpeó a una familia hondureña la tarde del martes 13 de octubre, cuando un niño de apenas tres años perdió la vida tras caer en un pozo séptico en las cercanías de su vivienda, en el municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.

El pequeño fue identificado como Lucas Yubini Santos Díaz. Según la información preliminar, el menor caminaba por los alrededores de su casa, ubicada en la comunidad de El Destino, cuando presuntamente cayó al interior de la estructura, cuya tapa habría sido retirada.

PUBLICIDAD

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente no han sido detalladas por las autoridades. Sin embargo, el hecho provocó la movilización de los equipos de emergencia y de personas cercanas a la familia, quienes intentaron auxiliar al niño tras percatarse de lo sucedido.

Tras conocerse la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la comunidad para realizar las labores de rescate.

Los socorristas lograron recuperar al pequeño del interior del pozo séptico. Mientras tanto, familiares y personas cercanas participaron en las acciones para brindarle asistencia y trasladarlo de inmediato al centro de salud de la localidad.

PUBLICIDAD

Según la información preliminar, la tapa del pozo séptico habría sido retirada antes de que el niño cayera al interior de la estructura. (Foto: Cortesía redes sociales)
Según la información preliminar, la tapa del pozo séptico habría sido retirada antes de que el niño cayera al interior de la estructura. (Foto: Cortesía redes sociales)

La rápida movilización buscaba que el niño recibiera atención médica lo antes posible. No obstante, la gravedad de la situación impidió que los esfuerzos de auxilio tuvieran el resultado esperado.

El accidente ocurrió en una zona residencial de El Destino, donde la familia del menor enfrentó momentos de angustia tras conocer que el pequeño había caído en la estructura.

Hasta el momento, la información divulgada sobre el caso apunta a que la caída habría ocurrido de manera accidental. No se han proporcionado detalles adicionales sobre las condiciones del pozo ni sobre las circunstancias que llevaron a que permaneciera sin su tapa.

Después de ser auxiliado, Lucas Yubini Santos Díaz fue llevado de emergencia al centro asistencial local. Sin embargo, el personal médico confirmó que el niño había fallecido.

La muerte del pequeño generó consternación entre sus familiares y los habitantes de Santa María del Real, quienes lamentaron que un accidente de este tipo terminara con la vida de un menor de tan corta edad.

El caso vuelve a poner de relieve los peligros que pueden representar los pozos sépticos y otras estructuras abiertas en las inmediaciones de las viviendas, especialmente para los niños pequeños, que pueden no advertir el riesgo al caminar o jugar en sus alrededores.

Usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias a la familia del menor tras conocerse la noticia de su fallecimiento. (Foto: Cortesía redes sociales)
Usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias a la familia del menor tras conocerse la noticia de su fallecimiento. (Foto: Cortesía redes sociales)

La presencia de una abertura sin protección puede convertirse en un peligro grave cuando se encuentra en lugares de tránsito habitual. Por ello, asegurar las tapas y restringir el acceso a estas estructuras son medidas importantes para prevenir accidentes similares.

La noticia del fallecimiento de Lucas provocó mensajes de condolencias y solidaridad en las redes sociales. Usuarios expresaron su pesar por la muerte del niño y enviaron palabras de apoyo a sus seres queridos ante la pérdida.

De acuerdo con la información preliminar, los familiares tenían previsto darle cristiana sepultura este miércoles 14 de octubre, mientras la comunidad acompañaba a la familia durante el duelo.

La muerte del pequeño deja un profundo pesar entre quienes conocían a la familia y entre los habitantes de la comunidad de El Destino.

La tragedia recuerda la importancia de mantener protegidos los pozos sépticos, cisternas y otras estructuras que puedan representar un riesgo para los menores, sobre todo en espacios donde juegan o transitan habitualmente.

Temas Relacionados

Hondurasmenor3 añosfallecepozo séptico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: buscan acuerdos con taxistas para evitar protestas

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) convocó al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y a los representantes del sector a establecer una mesa de diálogo, por el encarecimiento de los combustibles

Honduras: buscan acuerdos con taxistas para evitar protestas

Gobierno hondureño evalúa cierre o fusión de 10 instituciones del Estado para 2027

La Comisión Técnica Liquidadora evalúa las entidades que no cumplen las funciones para las que reciben fondos públicos, con el objetivo de reducir el gasto corriente y destinar recursos a áreas prioritarias

Gobierno hondureño evalúa cierre o fusión de 10 instituciones del Estado para 2027

Delegación de diputados de Honduras busca conocer el modelo de seguridad de El Salvador

El Congreso Nacional de Honduras gestiona una visita a El Salvador para conocer las estrategias aplicadas contra las pandillas y el crimen organizado, incluida la experiencia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)

Delegación de diputados de Honduras busca conocer el modelo de seguridad de El Salvador

Empresa privada pide fortalecer infraestructura para reducir daños por desastres en Honduras

El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), instó a fortalecer la planificación de obras sostenibles

Empresa privada pide fortalecer infraestructura para reducir daños por desastres en Honduras

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

El Gobierno hondureño prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 los programas de apoyo para el pago de la energía eléctrica de miles de hogares, y pequeños y medianos negocios

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

TECNO

Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

Microsoft y la policía de Japón desarticularon una red que envió más de 1.000 millones de mensajes de estafa

Apple marca un récord de cinco billones de dólares en Bolsa un día después de presentar HomeView

Claro Colombia se pronuncia en medio de la desaparición de Movistar, ahora Tigo

YouTube Music empezó a etiquetar las canciones creadas con inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

MUNDO

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

El régimen de Corea del Norte probó dos misiles de crucero submarinos mientras crece la tensión con Seúl

Los hutíes buscan fabricar misiles balísticos de mediano alcance con piezas chinas

Donald Trump le deseó una pronta recuperación al papa León XIV: “El pronóstico parece bueno”

Bessent presiona al FMI sobre políticas “distorsionadoras”, en una señal dirigida a China