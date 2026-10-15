‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

Primer adelanto de Clayface, película de body-horror centrada en uno de los villanos más emblemáticos de Batman

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El Universo DC continúa ampliando su catálogo de producciones con Clayface, una película centrada en uno de los antagonistas de Batman que apuesta por el terror corporal y las escenas de violencia gráfica.

Las primeras reacciones de críticos que asistieron a las proyecciones anticipadas comenzaron a circular en redes sociales tras el levantamiento del embargo, con comentarios sobre la historia, la ambientación y la actuación de Tom Rhys Harries.

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La película forma parte de la nueva etapa de DC Studios, encabezada por James Gunn y Peter Safran, que busca desarrollar producciones con distintos géneros y enfoques narrativos.

En este caso, la historia se aleja de las convenciones habituales del cine de superhéroes para centrarse en el horror físico y en la transformación de su protagonista.

Entre las primeras impresiones se encuentra la del crítico Chris Killian, quien destacó tanto las escenas explícitas como los elementos de romance gótico presentes en la producción.

‘Clayface’ contiene escenas explícitas que no son aptas para todo público. (Créditos: DC Studios)

“¡CLAYFACE es increíble! Transforma la trágica historia de Matt Hagen en un espectáculo tremendamente sangriento. Hay momentos de terror corporal únicos y perturbadores que te harán retorcerte de miedo, pero lo que más me gustó es que también es un emotivo homenaje a una época pasada de películas clásicas de romance gótico”, escribió.

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Brandon Davis también compartió su opinión sobre la película y se refirió a la construcción de Gotham, el uso de las habilidades del personaje y la interpretación de Harries.

“Clayface es increíblemente genial. Watkins crea una Gotham perturbadora y se muestra muy creativo con las habilidades de Clayface. Momentos oscuros y espeluznantes, con ideas retorcidas en juego. Tom Rhys Harries es una estrella, tanto en la película como por su actuación. ¡Lo borda! ¡Enhorabuena a todos!”, señaló.

Por su parte, Steven Weintraub destacó que la historia puede seguirse sin conocer previamente las producciones y los personajes del universo de DC.

También hizo referencia a la clasificación para adultos y a las reacciones del público durante la proyección.

Las primeras reacciones de Clayface señalan que es una cinta solo para mayores de 18 años. (Créditos: DC Studios)

“Clayface fue fantástica. Una gran incorporación al Universo DC que se disfruta sin necesidad de conocer el universo de DC. Es para mayores de 18 años y está repleta de escenas brutales que me sorprendieron gratamente. El público se asustó varias veces durante la proyección al ver lo que se mostraba en pantalla. La recomiendo ampliamente”, afirmó.

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¿Quién es Clayface?

Clayface es uno de los villanos asociados con Batman en los cómics de DC. Su principal habilidad consiste en modificar la forma de su rostro y su cuerpo para adoptar la apariencia de otras personas.

También puede manipular su composición arcillosa para crear extremidades y armas durante los enfrentamientos.

La película se centra en Matt Hagen, una de las identidades relacionadas con el personaje, y desarrolla una historia que incorpora elementos de terror corporal. La transformación física del protagonista constituye uno de los ejes de la propuesta narrativa.

Clayface contará la historia del nacimiento de uno de los villanos de Batman. (Captura de tráiler oficial)

El proyecto comenzó a desarrollarse antes de que James Gunn y Peter Safran asumieran la dirección de DC Studios.

En una etapa inicial, existía la posibilidad de vincularlo con el universo de Batman presentado por el director Matt Reeves. Finalmente, la película pasó a formar parte de la nueva continuidad cinematográfica de DC.

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La producción representa otra aproximación al catálogo de personajes de la compañía, con un enfoque que prioriza el terror y una clasificación dirigida al público adulto. Clayface tiene previsto su estreno mundial para el 22 de octubre de 2026.