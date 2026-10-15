Entretenimiento

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

La producción protagonizada por Tom Rhys Harries apuesta por el terror para adultos y presenta una historia centrada en uno de los villanos de Batman

Primer adelanto de Clayface, película de body-horror centrada en uno de los villanos más emblemáticos de Batman
Guardar

El Universo DC continúa ampliando su catálogo de producciones con Clayface, una película centrada en uno de los antagonistas de Batman que apuesta por el terror corporal y las escenas de violencia gráfica.

Las primeras reacciones de críticos que asistieron a las proyecciones anticipadas comenzaron a circular en redes sociales tras el levantamiento del embargo, con comentarios sobre la historia, la ambientación y la actuación de Tom Rhys Harries.

PUBLICIDAD

La película forma parte de la nueva etapa de DC Studios, encabezada por James Gunn y Peter Safran, que busca desarrollar producciones con distintos géneros y enfoques narrativos.

En este caso, la historia se aleja de las convenciones habituales del cine de superhéroes para centrarse en el horror físico y en la transformación de su protagonista.

Entre las primeras impresiones se encuentra la del crítico Chris Killian, quien destacó tanto las escenas explícitas como los elementos de romance gótico presentes en la producción.

Primer tráiler de ‘Clayface’
‘Clayface’ contiene escenas explícitas que no son aptas para todo público. (Créditos: DC Studios)

“¡CLAYFACE es increíble! Transforma la trágica historia de Matt Hagen en un espectáculo tremendamente sangriento. Hay momentos de terror corporal únicos y perturbadores que te harán retorcerte de miedo, pero lo que más me gustó es que también es un emotivo homenaje a una época pasada de películas clásicas de romance gótico”, escribió.

PUBLICIDAD

Brandon Davis también compartió su opinión sobre la película y se refirió a la construcción de Gotham, el uso de las habilidades del personaje y la interpretación de Harries.

“Clayface es increíblemente genial. Watkins crea una Gotham perturbadora y se muestra muy creativo con las habilidades de Clayface. Momentos oscuros y espeluznantes, con ideas retorcidas en juego. Tom Rhys Harries es una estrella, tanto en la película como por su actuación. ¡Lo borda! ¡Enhorabuena a todos!”, señaló.

Por su parte, Steven Weintraub destacó que la historia puede seguirse sin conocer previamente las producciones y los personajes del universo de DC.

También hizo referencia a la clasificación para adultos y a las reacciones del público durante la proyección.

Primer tráiler de ‘Clayface’
Las primeras reacciones de Clayface señalan que es una cinta solo para mayores de 18 años. (Créditos: DC Studios)

“Clayface fue fantástica. Una gran incorporación al Universo DC que se disfruta sin necesidad de conocer el universo de DC. Es para mayores de 18 años y está repleta de escenas brutales que me sorprendieron gratamente. El público se asustó varias veces durante la proyección al ver lo que se mostraba en pantalla. La recomiendo ampliamente”, afirmó.

¿Quién es Clayface?

Clayface es uno de los villanos asociados con Batman en los cómics de DC. Su principal habilidad consiste en modificar la forma de su rostro y su cuerpo para adoptar la apariencia de otras personas.

También puede manipular su composición arcillosa para crear extremidades y armas durante los enfrentamientos.

La película se centra en Matt Hagen, una de las identidades relacionadas con el personaje, y desarrolla una historia que incorpora elementos de terror corporal. La transformación física del protagonista constituye uno de los ejes de la propuesta narrativa.

Clayface (Captura de tráiler oficial)
Clayface contará la historia del nacimiento de uno de los villanos de Batman. (Captura de tráiler oficial)

El proyecto comenzó a desarrollarse antes de que James Gunn y Peter Safran asumieran la dirección de DC Studios.

En una etapa inicial, existía la posibilidad de vincularlo con el universo de Batman presentado por el director Matt Reeves. Finalmente, la película pasó a formar parte de la nueva continuidad cinematográfica de DC.

La producción representa otra aproximación al catálogo de personajes de la compañía, con un enfoque que prioriza el terror y una clasificación dirigida al público adulto. Clayface tiene previsto su estreno mundial para el 22 de octubre de 2026.

Temas Relacionados

ClayfaceDC ComicsentretenimientoBatman

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

El artista respondió con una frase directa a un usuario de X que compartió imágenes de la actriz junto con un supuesto mensaje en el que él expresaba arrepentimiento por la ruptura

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Mattel diseñó la pieza de edición limitada con el vestido azul marino y el collar que lució al presentar “My Heart Will Go On” en la ceremonia de 1998. La joya recrea el “Corazón del océano”, el accesorio ficticio que marcó la trama de Titanic

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Las cámaras captaron el breve diálogo de la cantante con un empleado antes de abandonar el establecimiento. Los dueños del negocio niegan que se le haya tratado despectivamente

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

A sus 78 años, el actor recordó las experiencias que marcaron los últimos años de su vida y explicó cómo el duelo influyó en sus creencias religiosas

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel

El villano regresa en “VisionQuest”, la nueva serie de Disney+ que completa la trilogía iniciada con “WandaVision”

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel

DEPORTES

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

Tras el empate de River Plate con Sarmiento, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura: cómo está la clasifiación a la copas

Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

TELESHOW

Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores, uno por uno

Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores, uno por uno

El mensaje de Maru Botana tras las polémicas en MasterChef Celebrity: “¡Lo que nos reímos!”

La cruda declaración de Gustavo Yankelevich ante la Justicia: "Le pegaba tanto que sintió que se iba a desmayar"

Celina Rucci celebró sus 50 años con una fiesta frente al mar en el Caribe: "Viví un verdadero sueño despierta"

Preocupación por la salud de Denisse González: fue internada por cuarta vez en el año

INFOBAE AMÉRICA

Bomberos de Cuba alertan sobre el riesgo de guardar combustible en depósitos plásticos tras recientes emergencias

Bomberos de Cuba alertan sobre el riesgo de guardar combustible en depósitos plásticos tras recientes emergencias

Honduras: Gobierno da plazo hasta el viernes a médicos y advierte posibles acciones legales por paro

La actividad agrícola de Nicaragua cae en julio y acumula una contracción de 2.7%

Elena Barría, de 68 años, se convierte en la primera víctima del terremoto de 7.5 grados que el viernes azotó Panamá

Bessent presiona al FMI sobre políticas “distorsionadoras”, en una señal dirigida a China