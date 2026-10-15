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Los hutíes buscan fabricar misiles balísticos de mediano alcance con piezas chinas

La investigación de una organización británica de rastreo de armas indica que el grupo diversifica sus proveedores más allá de Irán, en plena guerra con Arabia Saudita, mientras Yemen asegura haber abordado el asunto con Beijing

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Los hutíes, rebeldes de Yemen respaldados por Irán, intentan fabricar un misil balístico avanzado de mediano alcance con la ayuda de piezas chinas, según un informe de Conflict Armament Research (CAR), organización británica que rastrea el flujo de armas en zonas de guerra, publicado este miércoles.

El documento concluye que el grupo busca producir una versión del Kheibar Shekan, un misil iraní de precisión con un alcance estimado de 2.000 kilómetros, que le permitiría golpear con mayor exactitud objetivos en Arabia Saudita e Israel. Se basa en dos cargamentos que las autoridades yemeníes interceptaron en julio de 2025. Procedían de China y se dirigían a Hodeida, puerto controlado por los rebeldes.

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Entre las piezas había núcleos de aletas estabilizadoras, cierres traseros de motor de cohete con toberas e iniciadores de motor. Los cargamentos incluían además resina fenólica, usada en los escudos térmicos que protegen a un misil balístico del calor extremo del vuelo.

La ambición local de los hutíes en materia de fabricación va más allá de lo que se suponía hasta ahora”, dijo Fabian Hinz, analista sénior de CAR. Según Hinz, fabricar esas piezas habría exigido información de diseño del misil, y no son “bienes que puedan usarse en una variedad de aplicaciones civiles”.

La embajada china en Washington no se refirió a los hallazgos, pero afirmó que Beijing cumple sus obligaciones internacionales. “China siempre ha adoptado un enfoque prudente y responsable en la exportación de productos militares y controla estrictamente la de bienes de doble uso”, sostuvo su portavoz.

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Imagen de archivo de activistas hutíes frente a una pancarta en la que aparecen misiles hutíes, durante una manifestación contra Arabia Saudita en Saná (Yemen). 31 julio 2026. REUTERS/Khaled Abdulá
Imagen de archivo de activistas hutíes frente a una pancarta en la que aparecen misiles hutíes, durante una manifestación contra Arabia Saudita en Saná (Yemen). 31 julio 2026. REUTERS/Khaled Abdulá

En paralelo, la ministra de Exteriores de Yemen, Afrah al-Zouba, dijo que su Gobierno habló con China sobre el uso de productos de doble uso por los hutíes. “Los chinos son socios”, afirmó en una rueda de prensa virtual. Según la ministra, los funcionarios chinos mostraron mucho interés en recibir información para investigar el asunto.

No hay confirmación de que los rebeldes hayan logrado fabricar ese misil ni prueba pública de que el Gobierno chino dirija o conozca los envíos. China acumula la mayor proporción de los cargamentos incautados con destino a los hutíes, según informes de la ONU.

El giro hacia China parece además un signo de creciente independencia del grupo. Irán es un proveedor importante, pero comprar fuera de Teherán puede ser clave. “La redundancia es un activo, no un pasivo en la planificación militar”, dijo Behnam Ben Taleblu, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, centro de estudios de Washington de línea dura, que vinculó esa diversificación con el bloqueo a Irán.

Un estudio de The Century Foundation, centro de estudios estadounidense, describió este año una cadena de suministro global que combina a contrabandistas yemeníes con empresarios de centros exportadores del este de China. Concluyó que los hutíes alcanzaron un punto de quiebre: pueden construir una parte significativa de algunos sistemas con componentes importados. Expertos en Yemen creen que aún dependen de Irán para los sistemas de navegación y control.

Un miembro de las fuerzas de seguridad hutíes se encuentra junto a un cartel del líder hutí Abdul-Malik al-Houthi en el lugar donde se congregó a simpatizantes hutíes para mostrar solidaridad con el movimiento, mientras los combates se intensifican en varios frentes, en Saná, Yemen, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Mohammed al-Mahdi
Un miembro de las fuerzas de seguridad hutíes se encuentra junto a un cartel del líder hutí Abdul-Malik al-Houthi en el lugar donde se congregó a simpatizantes hutíes para mostrar solidaridad con el movimiento, mientras los combates se intensifican en varios frentes, en Saná, Yemen, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Mohammed al-Mahdi

Los hutíes surgieron hace más de 20 años armados con material soviético y norcoreano capturado al Ejército yemení. Tomaron Saná en 2014 y una coalición encabezada por Arabia Saudita intervino en 2015. Una tregua informal vigente desde 2022 se rompió el 13 de julio de 2025, cuando lanzaron misiles contra territorio saudita tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná.

La guerra de Medio Oriente, iniciada con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero de 2025, dejó casi paralizado el estrecho de Ormuz y convirtió el mar Rojo en la vía alternativa de exportación saudita. Desde el 5 de octubre de 2025, cuando el Gobierno yemení lanzó una ofensiva, los rebeldes declararon el espacio aéreo saudita zona de operaciones militares, salvo La Meca y Medina.

Sus ataques de la última semana contra el aeropuerto internacional de Riad perforaron las defensas aéreas del reino y dejaron al menos 18 muertos.

Kristian Ulrichsen, del Instituto Baker, advirtió que la dependencia hutí de componentes chinos podría tener consecuencias políticas en el Golfo, con más presión saudita sobre China, su mayor socio comercial. Beijing compra petróleo a Riad y a Teherán, medió en 2023 en el acercamiento entre ambos y condenó los ataques contra aeropuertos sauditas.

Para China, la respuesta a esa presión y a la información que ofrezca Yemen medirá hasta dónde alcanza su neutralidad declarada.

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