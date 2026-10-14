Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

Hombre muere al ser atacado por un tigre

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William Chapman murió el sábado en el zoológico de Yorkshire, cerca de Doncaster, después de ingresar al recinto de los tigres y ser atacado por Altai. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar.

Chapman había estudiado durante su infancia en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, en High Wycombe, condado de Buckinghamshire, según consignó BBC. El centro lo despidió con un mensaje para su familia y amigos, y afirmó que lo recordaría “con mucho cariño”.

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En 2009, actuó en la comedia británica May Contain Nuts, protagonizada por Shirley Henderson, conocida por interpretar a Myrtle la Llorona en la saga de Harry Potter. Chapman encarnó a Alfie Chaplin, hijo del personaje de Alice Chaplin.

También participó como extra en el segundo episodio de la primera temporada de True Stories, una producción de BBC basada en hechos reales. En aquella serie, emitida en 2012, interpretó a Edward Jenner, el médico inglés que descubrió la vacuna contra la viruela a comienzos del siglo XIX.

William Chapman sostiene un teléfono móvil junto a una gran piedra en un espacio al aire libre en Yorkshire Wildlife Park

El descenso desde la pasarela elevada

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13:33 y envió dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico, informó el Daily Mail. La Policía de South Yorkshire recibió el reporte dos minutos después.

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Los testigos señalaron que Chapman descendió desde una pasarela elevada destinada al público, entró al recinto y se arrastró frente al animal antes del ataque. Ella Ford, una visitante de 24 años oriunda de Moreton, en el condado de Wirral, había filmado al tigre instantes antes del incidente, de acuerdo con la cadena.

Altai ileso dentro del recinto del parque

El Yorkshire Wildlife Park evacuó a los visitantes tras el ataque y cerró sus instalaciones el domingo. La policía aseguró que el tigre permaneció dentro de su espacio, no sufrió heridas y no representó un riesgo para el público fuera del zoológico.

El parque confirmó que Altai no será sacrificado y que se encontraba en buen estado de salud. La institución activó sus protocolos de emergencia y afirmó que trabajaba con las autoridades para determinar “exactamente qué ocurrió”.

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Un tigre mata a un joven que entró en su recinto en un zoológico de Inglaterra

La Policía de South Yorkshire había indicado inicialmente que el ataque le provocó heridas graves a Chapman.

Qué se sabe hasta el momento

Los reportes señalaron que el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur del parque. El otro ejemplar es la hembra Tschuna, mientras que Altai había llegado al predio en marzo del año anterior.

La zona del recinto fue cubierta con lonas negras para impedir la visibilidad desde el paseo de visitantes. Algunos testigos dijeron haber escuchado hasta cinco detonaciones, mientras que otras versiones indicaron que se habrían disparado recipientes de gas para hacer que el felino regresara a su sector.

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Tia Hanson, una visitante que se encontraba cerca de la salida cuando cerraron el paso junto al recinto, relató al diario The Star: “Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro”.

Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009 y su atracción Land of the Tigers comenzó a funcionar en 2011 sobre una reserva construida para tigres de Amur. La subespecie está en peligro de extinción y cuenta con alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

William Chapman con auriculares inalámbricos posa frente a un paisaje de colinas en la región de Yorkshire Wildlife Park

Testigos relataron una evacuación caótica y dejaron flores en la entrada del parque

Karmelle Pelham, de 39 años, vecina de Worksop, disfrutaba de una salida familiar cuando el personal del parque ordenó la evacuación. Dijo que escuchó lo que le sonaron como disparos y observó un helicóptero de emergencias sobrevolando la zona, aunque el aeronave no trasladó a ningún herido.

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Otra visitante que prefirió mantener el anonimato describió la evacuación al South West News Service como aterradora y confusa. Distintas rutas del parque fueron bloqueadas y el personal guiaba a los asistentes sin dar mayores explicaciones. Al pasar cerca del recinto, vio a oficiales rodeando a un joven dentro de la jaula.

Tras conocerse la noticia, varias personas dejaron ofrendas florales en la entrada del parque en señal de pena. La Policía de South Yorkshire también solicitó a la ciudadanía que se abstuviera de compartir videos del incidente que circulaban en redes sociales, y confirmó que la familia del fallecido recibió asistencia de oficiales especializados desde el sábado.

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El parque alberga tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción

En un comunicado emitido el domingo, el Yorkshire Wildlife Park extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y confirmó que Altai “está sano y salvo y no será sacrificado” como consecuencia del incidente. El recinto cerró ese día para brindar apoyo especializado al personal gravemente afectado por los hechos.

El parque abrió sus puertas en 2009. La atracción “Land of the Tigers”, inaugurada en 2011, ocupa una reserva de unas 0,8 hectáreas destinada a los tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción con aproximadamente 500 ejemplares que quedan en estado salvaje.

Un video grabado desde el exterior de un recinto muestra a un tigre atacando a un hombre sobre un terreno de césped.

Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores y diputado por la región de Doncaster North, expresó su pesar por lo sucedido. “Estoy muy entristecido y envío mis más sentidas condolencias a la familia del fallecido”, declaró al The Guardian. El funcionario también agradeció la labor de los servicios de emergencia y del personal del parque.

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Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al hombre a ingresar al recinto. Hasta el momento, no se informó si habrá consecuencias legales o administrativas para el establecimiento.