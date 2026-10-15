Guatemala

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

La iniciativa del diputado Fidencio Lima Pop apunta a ampliar el servicio en áreas cercanas a plantas, donde Alta Verapaz registra una cobertura eléctrica de apenas el 24% de la población local

El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural.
La mayoría de las comunidades aledañas a las hidroeléctricas no tienen luz, afirma el diputado Fidencio Lima Pop. (Ministerio de Energía y Minas)
Guardar

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca obligar a las empresas hidroeléctricas en Guatemala a financiar la electrificación de las comunidades aledañas a sus instalaciones.

La iniciativa, promovida por el diputado por Alta Verapaz, Fidencio Lima Pop, plantea remediar la disparidad de miles de familias que habitan en las inmediaciones de las mayores generadoras de energía del país sin disponer de acceso al suministro eléctrico domiciliario.

PUBLICIDAD

El problema afecta con particular severidad al departamento de Alta Verapaz, la circunscripción con mayor presencia de plantas hidroeléctricas en Guatemala.

En la región operan complejos de gran envergadura como la central Chixoy, construida durante el régimen del general Romeo Lucas García, junto a proyectos como Zachichá, Pozo Seco, las cuatro fases de Renace y la hidroeléctrica Oxec.

Sin embargo, la cobertura del servicio eléctrico en dicho territorio alcanza únicamente al 24% de la población local.

El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural.
Un total de 27 comunidades del municipio de Cahabón carecen de servicio eléctrico a pesar de su cercanía con la hidroeléctrica Oxec. (Ministerio de Energía y Minas)

Un contraste entre la generación de energía y la falta de cobertura local

Durante la presentación formal de la propuesta, Fidencio Lima Pop expuso las carencias que enfrentan los habitantes rurales instalados junto a las presas de acumulación e infraestructura hídrica.

PUBLICIDAD

Alta Verapaz es el que más produce la energía y es el que menos tiene”, afirmó el legislador, quien puntualizó que en el municipio de Cahabón existen 27 comunidades rurales situadas en el entorno directo a la hidroeléctrica Oxec pero carecen de servicio eléctrico.

Asimismo, indicó que los pobladores cercanos a Renace, en el municipio de San Pedro Carchá, disponen solo de paneles solares provistos por entidades ambientales, lo que resulta insuficiente para cubrir sus requerimientos cotidianos.

“A esta población también le gustaría tener una refrigeradora, le gustaría también contar con los servicios básicos de la energía eléctrica”, declaró Lima Pop.

El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural.
El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural. (Congreso de Guatemala)

La Ley de Beneficio Energético para Comunidades Aledañas a Centrales Hidroeléctricas fundamenta sus disposiciones en el artículo 129 de la Constitución de Guatemala, normativa que declara de urgencia nacional la electrificación del territorio con base en principios de justicia social y desarrollo equitativo.

Obligación financiera a cargo de las empresas generadoras

El texto legal establece que los costos requeridos para la instalación de postes, líneas de conducción, tendido eléctrico y la expansión de las redes de distribución correrán a cargo de las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de las centrales hidroeléctricas.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tendrá la atribución de definir bajo criterios técnicos qué poblaciones corresponden a la categoría de comunidades aledañas, evaluando la proximidad territorial, la ubicación geográfica dentro de la cuenca hídrica y la cercanía con embalses o casas de máquinas.

El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural.
La iniciativa invoca el artículo 129 de la Constitución Política de Guatemala, el cual declara de urgencia nacional la electrificación del territorio. (Congreso de Guatemala)

Para evitar distorsiones en el mercado energético, la iniciativa prevé limitar la cobertura prioritaria a un margen de consumo básico mensual por cada vivienda. En caso de que el uso sobrepase dicho tope, el usuario deberá abonar la tarifa comercial o residencial regulada.

El proyecto aclara que la norma no otorga un derecho a la gratuidad irrestricta ni transfiere la distribución final a las empresas generadoras, sino que establece un beneficio vinculado al aprovechamiento de los recursos hídricos de dominio público.

Trámite parlamentario y revisión en comisiones

Luego de su entrega formal ante la dirección legislativa del Congreso de la República, la iniciativa deberá agendarse en el Pleno para ser remitida a la Comisión de Energía y Minas.

El diputado Fidencio Lima Pop presentó una iniciativa en el Congreso de Guatemala para obligar a las hidroeléctricas a financiar la electrificación rural.
Un total de 27 comunidades del municipio de Cahabón carecen de servicio eléctrico a pesar de su cercanía con la hidroeléctrica Oxec. (Instituto Nacional de Electrificación)

En esa instancia de trabajo parlamentario, los diputados llevarán a cabo los análisis técnicos y jurídicos correspondientes para emitir un dictamen.

Posteriormente, el expediente retornará al Pleno de diputados, donde el pleno someterá la propuesta a debate para definir su aprobación o rechazo final como ley de la República en Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaHidroeléctricasElectrificación ruralAlta VerapazEnergía Eléctrica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

La entidad calcula un faltante de 891 millones - USD 116,6 millones- y prevé destinar los recursos a infraestructura, sistemas digitales, formación y la gestión de más de 600 mil denuncias durante el próximo ejercicio fiscal

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

El presidente Bernardo Arévalo declara al área Ch’ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra tras la intervención estatal

La colocación de concreto en viviendas de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita culminó en menos de un año mediante Mano a Mano, que articula ministerios y secretarías en los mismos hogares

El presidente Bernardo Arévalo declara al área Ch’ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra tras la intervención estatal

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala presenta acciones climáticas en el congreso nacional de Puerto Barrios

La institución compartirá experiencias de adaptación, restauración y resguardo del SIGAP entre el 13 y 15 de octubre, ante entidades públicas, académicas, organizaciones ambientales, empresas y comunidades costeras del país

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala presenta acciones climáticas en el congreso nacional de Puerto Barrios

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

La recepción y montaje del instrumental especializado apenas llega al 54,32%, una brecha que impide a la cartera sanitaria confirmar el inicio de operaciones del centro financiado con un préstamo del BCIE

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

El Congreso de Guatemala aplaza la ley de etiquetado nutricional tras las objeciones de Estados Unidos

La Embajada estadounidense propone un esquema regional ante los costos previstos por la regulación guatemalteca. La representación diplomática advirtió que adaptar envases, procesos y distribución podría encarecer la canasta básica, mientras fabricantes e importadores cuestionan utilizar diseños distintos para cada mercado dentro de la zona

El Congreso de Guatemala aplaza la ley de etiquetado nutricional tras las objeciones de Estados Unidos

TECNO

Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

Microsoft y la policía de Japón desarticularon una red que envió más de 1.000 millones de mensajes de estafa

Apple marca un récord de cinco billones de dólares en Bolsa un día después de presentar HomeView

Claro Colombia se pronuncia en medio de la desaparición de Movistar, ahora Tigo

YouTube Music empezó a etiquetar las canciones creadas con inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Celine Dion ahora es una muñeca: así luce la figura inspirada en su icónica actuación en los Oscar

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

MUNDO

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

El régimen de Corea del Norte probó dos misiles de crucero submarinos mientras crece la tensión con Seúl

Los hutíes buscan fabricar misiles balísticos de mediano alcance con piezas chinas

Donald Trump le deseó una pronta recuperación al papa León XIV: “El pronóstico parece bueno”

Bessent presiona al FMI sobre políticas “distorsionadoras”, en una señal dirigida a China