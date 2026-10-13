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La OTAN advirtió que se mantendrá vigilante tras el hundimiento de un carguero por un ataque atribuido a Rusia en el mar Negro

Bulgaria señaló a Moscú como responsable de los ataques con drones que malograron un buque mercante y dañaron otro en sus aguas territoriales. Sólo cinco de los 16 tripulantes fueron rescatados con vida

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que la Alianza Atlántica continuará vigilando la situación de seguridad y ajustando su postura de disuasión en el mar Negro tras el hundimiento de un carguero cerca de aguas de Bulgaria, que apunta a Rusia como responsable.

Ya hemos reforzado nuestra presencia a lo largo del flanco oriental y seguiremos vigilando la situación de seguridad, ajustando nuestra postura de disuasión y defensa según sea necesario”, indicó Rutte a través de un mensaje compartido en redes sociales.

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Rutte dijo que había hablado con el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, sobre “los últimos ataques contra buques mercantes en el mar Negro”.

“La OTAN seguirá colaborando estrechamente con nuestros aliados en el mar Negro”, concluyó.

Un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a que Rusia es responsable.

Rescatan a un marinero después de que un drone hundiera su barco en el Mar Negro de Bulgaria
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev (REUTERS/Spasiyana Sergieva)
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Radev dijo que no cuentan con “pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes”, pero agregó que “la lógica (...) apunta a la Federación Rusa”, razón por la cual ha convocado a la embajadora de ese país para pedirle explicaciones.

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Los equipos de rescate han localizado con vida a cinco de los 16 marineros que viajaban en el barco hundido, mientras siguen las tareas para encontrar a los otros 11.

Se trataría del Azov Concord, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que viajaba desde Rumania hacia Turquía, según la agencia especializada en transporte marítimo Maritime.bg, aunque las autoridades no han confirmado esa identificación.

El barco hundido fue atacado a 27 kilómetros (17 millas náuticas) de la ciudad costera búlgara de Krapets, cerca de la frontera con Rumania.

En el otro ataque, a 29 kilómetros (18 millas) de Byala, resultó dañado el carguero de propiedad ucraniana Chelsea 3, que viajaba con bandera de Malta desde Turquía a Moldavia, según informó en rueda de prensa el gobernador de Varna, Mario Smrkov.

Radev calificó de inaceptables estos ataques contra buques mercantes. El primer ministro búlgaro se opone a que la Unión Europea ayude a Ucrania a defenderse de la agresión rusa y también considera que la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Moscú, es de facto territorio ruso.

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