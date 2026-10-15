Costa Rica extradita a Estados Unidos a un ruso buscado internacionalmente por presunta conspiración para exportar mercancías ilegales

Costa Rica extraditó este miércoles 14 de octubre a un ciudadano ruso de 63 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por una presunta conspiración relacionada con la exportación ilegal de mercancías. Crédito: OIJ

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Las autoridades de Costa Rica ejecutaron la extradición hacia Estados Unidos de un ciudadano ruso de 63 años, requerido internacionalmente por su presunta participación en una conspiración para exportar mercancías de manera ilegal, en un caso cuyos hechos investigados se remontan al período comprendido entre 2019 y 2021.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron la entrega del sospechoso a las autoridades estadounidenses, después de completar las diligencias correspondientes al procedimiento de extradición.

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El extranjero fue identificado como un hombre de apellido Larguin.

Fue detenido cuando intentaba ingresar a Costa Rica desde México

La captura del ciudadano ruso ocurrió el 23 de diciembre de 2025, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, ubicado en la provincia de Alajuela.

En aquel momento el extranjero ingresaba en un vuelo procedente de México, cuando fue identificado por las autoridades costarricenses debido al requerimiento internacional que pesaba en su contra.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en San José, en coordinación con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aérea y de la Policía Profesional de Migración.

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La detención se produjo durante la tarde de aquel martes, alrededor de la 1:00 p. m.

El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales costarricenses, mientras se verificaban los requisitos legales para autorizar su posterior entrega.

La captura fue homologada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, lo que permitió continuar con las diligencias correspondientes.

El ciudadano ruso había sido capturado el 23 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuando intentaba ingresar a Costa Rica procedente de México. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Casi diez meses después se concretó su extradición

Desde su captura, en diciembre de 2025, hasta su entrega a las autoridades estadounidenses, este miércoles 14 de octubre de 2026, transcurrieron aproximadamente nueve meses y tres semanas.

Durante ese período se desarrollaron los procedimientos necesarios para hacer efectiva la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

El OIJ confirmó que, una vez finalizadas las gestiones correspondientes, los funcionarios de Interpol ejecutaron la entrega del ciudadano ruso a las autoridades del país que lo requería.

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¿Qué implica la acusación por conspiración para exportar mercancías ilegalmente?

El señalamiento que enfrenta el ciudadano ruso está relacionado con una presunta conspiración para realizar exportaciones ilegales, una conducta que, bajo la legislación estadounidense, puede dar lugar a investigaciones penales dependiendo de los bienes involucrados, las restricciones aplicables y la participación atribuida a cada persona.

En términos generales, las investigaciones por exportaciones ilícitas pueden involucrar mercancías sujetas a controles específicos, restricciones comerciales o requisitos de autorización.

La acusación de conspiración tampoco significa necesariamente que las exportaciones investigadas se hayan completado, ya que los elementos que deben acreditarse dependen de los cargos concretos y de las disposiciones legales aplicables.

Por esa razón, será durante el proceso judicial en Estados Unidos cuando las autoridades competentes deban presentar las pruebas que respalden los señalamientos contra el extranjero.

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La extradición del ciudadano ruso se concretó tras casi diez meses desde su captura en Costa Rica, donde permaneció a disposición de las autoridades mientras se resolvía su entrega a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de Interpol en las extradiciones internacionales

La entrega del extranjero también pone de relieve la cooperación entre organismos policiales de distintos países para localizar y detener a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) facilita el intercambio de información entre sus países miembros y permite coordinar diligencias relacionadas con la búsqueda y localización de personas investigadas.

Uno de sus mecanismos más conocidos es la notificación roja, mediante la cual se solicita a las autoridades policiales de otros países localizar y detener provisionalmente a una persona pendiente de extradición u otro procedimiento similar.

Sin embargo, una notificación roja no constituye por sí misma una orden internacional de detención, y cada país debe actuar conforme a su propia legislación. En el caso del ciudadano ruso, el OIJ confirmó la existencia de una orden de captura internacional activa, pero no especificó si se había emitido una notificación roja.

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En Costa Rica, la oficina de Interpol funciona dentro del Organismo de Investigación Judicial, institución que participa en la localización de personas requeridas internacionalmente y en la coordinación de entregas una vez cumplidos los requisitos legales.