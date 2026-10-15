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El régimen de Corea del Norte probó dos misiles de crucero submarinos mientras crece la tensión con Seúl

La agencia estatal KCNA reportó que los proyectiles estratégicos fueron lanzados el miércoles hacia el mar del Este y sostuvo que el ejercicio no afectó la seguridad de los países vecinos

Corea del Norte anunció el lanzamiento de dos tipos de misiles de crucero estratégicos desde submarinos en aguas orientales. (KCNA via REUTERS)
Corea del Norte anunció el lanzamiento de dos tipos de misiles de crucero estratégicos desde submarinos en aguas orientales. (KCNA via REUTERS)
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Corea del Norte anunció el lanzamiento de dos tipos de misiles de crucero estratégicos diseñados para ser disparados desde submarinos, en momentos de parálisis diplomática con Washington y Seúl. La agencia estatal de noticias KCNA informó este jueves que las pruebas se realizaron el miércoles en aguas orientales del país.

El reporte oficial calificó a los proyectiles como armas “estratégicas”, una denominación que sugiere su eventual carga con ojivas nucleares, aunque no precisó si fueron disparados desde un submarino real o desde una plataforma de prueba submarina. Los lanzamientos se dirigieron hacia el mar del Este, también conocido como mar de Japón, y según KCNA no tuvieron “ningún impacto adverso en la seguridad de los países vecinos”.

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Según la versión oficial norcoreana, el ensayo buscó evaluar la disposición operativa de los sistemas de combate submarino del país, mejorar la capacidad de la Armada para ejecutar misiones estratégicas y demostrar la fiabilidad de su disuasión nuclear. KCNA sostuvo que las pruebas exhibieron la “alta fiabilidad, confianza y capacidad de los medios de disuasión bélica” de Corea del Norte, en referencia al nombre oficial abreviado del país, la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

El organismo también describió el ejercicio como parte del entrenamiento naval de rutina. Las imágenes difundidas por la agencia mostraron un misil ascendiendo verticalmente desde el mar envuelto en una densa columna de humo, otro proyectil emergiendo del agua en un ángulo de 45 grados, y un tercero desplazándose horizontalmente sobre la superficie marina. Otras fotografías exhibieron un submarino navegando en la superficie.

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Pyongyang ha realizado varios disparos de misiles desde submarinos en años recientes, aunque sus capacidades reales de lanzamiento submarino permanecen inciertas para analistas y gobiernos vecinos.

La eventual adquisición de submarinos sigilosos otorgaría a Pyongyang una capacidad de segundo ataque en caso de sufrir una agresión previa. (KCNA via REUTERS)
La eventual adquisición de submarinos sigilosos otorgaría a Pyongyang una capacidad de segundo ataque en caso de sufrir una agresión previa. (KCNA via REUTERS)

Los nuevos ensayos se producen semanas después de un episodio de tensión fronteriza entre ambas Coreas. El 21 de septiembre, tres soldados surcoreanos resultaron heridos por la explosión de una mina terrestre en la zona de la Zona Desmilitarizada (DMZ) bajo control de Seúl. Tras ese incidente, ambos países intensificaron las pruebas de tecnología de misiles perfeccionada.

Corea del Norte había realizado ensayos de distintos sistemas de misiles hipersónicos el 20 de septiembre y el 3 de octubre, orientados según el régimen a perfeccionar un arsenal capaz de saturar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón. Días antes, Pyongyang había afirmado haber lanzado un misil hipersónico de alcance intermedio asistido por inteligencia artificial.

El líder Kim Jong Un reorientó la prioridad militar norcoreana hacia el fortalecimiento de la Armada y los submarinos de propulsión nuclear. (KCNA via REUTERS)
El líder Kim Jong Un reorientó la prioridad militar norcoreana hacia el fortalecimiento de la Armada y los submarinos de propulsión nuclear. (KCNA via REUTERS)

Corea del Sur respondió la semana pasada con la prueba de su primer misil hipersónico de desarrollo propio. El intercambio se suma a múltiples lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos durante octubre, el más reciente el lunes previo al ensayo submarino. Seúl y Pyongyang continúan técnicamente en guerra, ya que el conflicto coreano concluyó en 1953 con un armisticio y no con un tratado de paz.

El giro naval de Kim Jong Un y el estancamiento diplomático

Corea del Norte ha dedicado años al desarrollo de misiles balísticos y de crucero diseñados para dispararse bajo el agua. El país ha reivindicado además avances recientes en la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que planea armar con proyectiles de capacidad nuclear, mientras su líder Kim Jong Un redirige su atención hacia el fortalecimiento de la Armada tras una década centrada en la expansión del programa de misiles balísticos.

La eventual adquisición por parte de Pyongyang de un submarino capaz de operar de forma sigilosa durante períodos prolongados y lanzar misiles desde el agua representaría un desarrollo preocupante para sus vecinos, dado que ese tipo de lanzamientos resultan difíciles de detectar con anticipación. Persisten, no obstante, interrogantes sobre si Corea del Norte, un país empobrecido y sometido a fuertes sanciones internacionales, cuenta con los recursos y la tecnología necesarios para construir tales sistemas.

Corea del Sur probó su primer misil hipersónico de desarrollo propio en respuesta a los ensayos de Pyongyang. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Corea del Sur probó su primer misil hipersónico de desarrollo propio en respuesta a los ensayos de Pyongyang. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Un submarino norcoreano capaz de lanzar misiles desde las profundidades del mar sin ser detectado constituiría un salto cualitativo en el arsenal del país: le otorgaría capacidad de despliegue más allá de la península coreana y una opción de segundo ataque en caso de ser atacado primero, según coinciden los análisis sobre el programa armamentístico de Pyongyang.

En las últimas semanas, Corea del Norte también realizó ejercicios de fuego real y puso en servicio un nuevo buque de guerra, mientras Kim mantiene en exhibición su programa de armas nucleares y rechaza las ofertas de Estados Unidos y Corea del Sur para retomar el diálogo. El líder norcoreano ha paralizado en años recientes toda diplomacia y cooperación con Seúl, a la que describió como un enemigo permanente, en medio de un prolongado estancamiento de las negociaciones nucleares con Washington.

Kim ha rechazado hasta el momento los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reactivar el diálogo bilateral, interrumpido desde 2019. Su gobierno ha exigido que Washington abandone lo que califica como una política “hostil” hacia Pyongyang y que retire la exigencia de desnuclearización como condición previa para cualquier negociación.

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