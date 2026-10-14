Machine Gun Kelly desmiente un post viral sobre Megan Fox y su ruptura

Machine Gun Kelly niega haber publicado un mensaje sobre las fotos recientes de Megan Fox. (REUTERS/Andrew Kelly)

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Machine Gun Kelly respondió a una publicación viral en redes sociales que le atribuía declaraciones sobre un supuesto arrepentimiento por su separación de Megan Fox.

El músico, cuyo nombre real es Colson Baker, negó la autenticidad del mensaje el lunes 12 de octubre, mediante una respuesta en la plataforma X.

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La publicación incluía dos fotografías recientes de la actriz en ropa interior, una imagen de la expareja y una supuesta captura de pantalla de un mensaje atribuido al rapero.

Machine Gun Kelly supuestamente expresó haber arruinado su relación con Megan Fox. (X)

En el supuesto mensaje, el rapero aseguraba que le daban ganas de tirar el teléfono contra la pared, y añadía que tenía a “la mujer más guapa que jamás haya pisado este planeta enamorada de mí”, pero que había conseguido “arruinarlo todo”.

Y añadió: “Imagínate meterte con la chica de tus sueños y luego tener que ver cómo el mundo entero te recuerda lo hermosa que es. Nunca me perdonaré por esa mierda”.

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Ante la difusión del contenido, Machine Gun Kelly respondió directamente a la publicación y cuestionó su veracidad: “Ese tuit es más falso que un par de tetas”.

Con este comentario, el artista negó haber escrito el mensaje que circulaba en redes sociales.

Machine Gun Kelly negó lo que decía el post.

La respuesta se produjo mientras el músico y la actriz continúan organizando su vida familiar tras el fin de su relación sentimental, cuya separación se reportó en diciembre de 2024.

De su relación sentimental a la crianza compartida

Megan Fox, de 40 años, y Machine Gun Kelly, de 36 años, se conocieron en marzo de 2020 durante el rodaje de la película independiente Midnight in the Switchgrass.

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La producción se suspendió temporalmente debido a la pandemia de COVID-19, pero ambos comenzaron a aparecer juntos fuera del set.

Posteriormente, Fox participó en el video musical de “Bloody Valentine”, una canción del artista. En julio de ese año, la pareja confirmó su relación durante una aparición conjunta en el pódcast Give Them Lala, donde la actriz describió al músico como su “llama gemela”.

En enero de 2022, el rapero le propuso matrimonio a la estrella de Hollywood. Durante los meses siguientes, ambos asistieron juntos a distintos eventos públicos, entre ellos la ceremonia de los premios Grammy de febrero de 2023.

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Machine Gun Kelly y Megan Fox se comprometieron en 2022. (Backgrid/The Grosby Group)

La relación atravesó un periodo de distanciamiento ese mismo año, después de que Megan Fox publicara mensajes en Instagram que generaron especulaciones sobre una posible ruptura. Posteriormente, la pareja se reconcilió, aunque volvió a separarse a finales de 2024.

En marzo de 2025, la expareja dio la bienvenida a su hija, Saga Blade. Machine Gun Kelly anunció el nacimiento mediante una publicación en Instagram en la que compartió un video sosteniendo a la bebé y escribió: “¡Por fin está aquí! Nuestra pequeña semilla celestial”.

Desde entonces, ambos han compartido referencias a su hija y a sus responsabilidades como padres.

En marzo de 2026, Fox publicó varias fotografías en Instagram acompañadas de la frase “El amor fue el monstruo más salvaje de todos”. En los comentarios, Baker escribió: “Me alegra que hayamos tenido un bebé”.

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El rapero también se refirió públicamente al papel de Fox en la crianza de su hija durante una aparición en agosto en el programa Today with Jenna & Friends. Cuando recibió comentarios positivos sobre su desempeño como padre, dirigió el reconocimiento hacia la actriz.

Machine Gun Kelly celebró la maternidad de Megan Fox. (Instagram/Megan Fox)

“Quiero quitarme todas las felicitaciones a mí y trasladárselas a Megan, porque realmente es ella quien hace todo el trabajo”, expresó.

También bromeó sobre su participación en la vida de la niña y dijo que su función consistía en tocar la guitarra y procurar que la bebé estuviera contenta.