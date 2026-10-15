Guatemala

La epidemia silenciosa de las motos en Guatemala: nueve de cada diez pacientes en el Seguro Social son motoristas y el 58% circula sin casco

Las cifras del IGSS revelan una crisis que crece año tras año en las carreteras guatemaltecas. Detrás de cada estadística hay fracturas, cirugías y cuentas hospitalarias que pueden superar los Q200 mil diarios por paciente.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 47.963 conductores de motocicleta atendidos por siniestros de tránsito en 2025.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 47.963 conductores de motocicleta atendidos por siniestros de tránsito en 2025. (Bomberos Voluntarios)
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó una tendencia al alza en las atenciones a motoristas involucrados en siniestros viales en Guatemala, lo cual representa la mayoría de los casos asistidos en sus centros especializados.

Durante 2025, de las 663.720 atenciones por accidentes contabilizadas por la institución, el 62,76% correspondió a sucesos de tránsito. Dentro de este grupo, el 24,92% estuvo vinculado a motocicletas, lo que se tradujo en 47.963 conductores asistidos y 165.422 consultas médicas.

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El incremento de la siniestralidad se refleja en el Hospital General de Accidentes Ceibal. En 2021, este centro atendió a 19.180 afiliados por percances viales, de los cuales 17.095 se conducían en dos ruedas.

Para 2025, la cifra de afiliados atendidos por hechos de tránsito ascendió a 32.954, con 30.017 motociclistas, lo que significa que aproximadamente nueve de cada diez pacientes atendidos por accidentes viales en este hospital eran motoristas.

La tendencia se mantuvo durante 2026. Hasta agosto de ese año se contabilizaron 23.964 accidentes, entre los que 21.890 correspondieron a motociclistas.

Las lesiones destacan por su gravedad e incluyen traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones, las cuales demandan desde atención de emergencia hasta cirugía y rehabilitación.

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 47.963 conductores de motocicleta atendidos por siniestros de tránsito en 2025.
Las lesiones en accidentes de motocicleta incluyen traumatismos de cabeza y fracturas que requieren atención de emergencia y cirugía. (Bomberos Voluntarios)

A ello se suma la falta de protección: estudios citados por el IGSS señalan que el 58% de los conductores observados no usaba casco, proporción que alcanza cerca del 70% fuera del departamento de Guatemala.

La Policía Nacional Civil registra que la mitad de los vehículos accidentados son motocicletas

Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) coinciden con el diagnóstico de la seguridad social. De acuerdo con el boletín del Departamento de Tránsito de la PNC publicado en mayo de 2026, el año 2025 cerró con 8.864 hechos de tránsito, la cifra más alta registrada en los últimos 15 años en el país.

La entidad policial detalló que las motocicletas representaron el 50% de los vehículos involucrados en percances viales durante 2025.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 47.963 conductores de motocicleta atendidos por siniestros de tránsito en 2025.
Cerca del 70% de los motociclistas que transitan fuera del departamento de Guatemala no usa casco de protección. (DCA)

Además, las autoridades señalaron que la mayoría de las sanciones impuestas a los conductores de dos ruedas se debieron a faltas como transitar sin licencia de conducir o circular sin placas de circulación.

Las atenciones por siniestralidad vial demandan gastos de hasta 200 mil quetzales diarios por paciente

El impacto financiero de esta problemática también afecta la red hospitalaria pública. Datos compartidos por médicos del Hospital Roosevelt y del Hospital General San Juan de Dios entre enero de 2024 y enero de 2025 revelaron que la evaluación básica de un accidentado en la emergencia requiere cerca de Q5 mil (USD 649).

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 47.963 conductores de motocicleta atendidos por siniestros de tránsito en 2025.
Aproximadamente el 90% de los pacientes asistidos por percances viales en el Hospital General de Accidentes Ceibal corresponde a motociclistas. (Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, en casos graves con intervenciones quirúrgicas y estancia en terapia intensiva, el costo escala a montos de entre Q150 mil (USD 19.480) y Q200 mil (USD 25.975) diarios por paciente.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó en marzo de 2026 que hasta el 80% del presupuesto de emergencias del Hospital Roosevelt se destina a la atención de víctimas de hechos de tránsito, predominantemente motociclistas.

Solo el tratamiento de traumas craneoencefálicos generó un gasto estimado de Q350 millones (USD 45 millones) anuales para ese centro asistencial.

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