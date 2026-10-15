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El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

El exintegrante de The Beatles recordó la personalidad de su esposa y su compromiso con la defensa de los animales

Paul McCartney
Paul McCartney recuerda el amor de Linda por los animales. (Grosby)
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Paul McCartney recordó a su esposa, Linda McCartney, durante una entrevista en el pódcast Good Hang. Durante la conversación, el músico se emocionó al evocar algunos recuerdos de su matrimonio.

El integrante de The Beatles habló sobre la personalidad de Linda, su relación con los animales y la influencia que tuvo en su vida.

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Linda murió en 1998, a los 56 años, después de enfrentar un cáncer de mama. La pareja estuvo casada desde 1969 hasta el fallecimiento de la fotógrafa, música y activista, con quien McCartney compartió parte de su trayectoria artística y su vida familiar.

El recuerdo surgió cuando la entrevistadora preguntó al músico sobre la amistad que mantuvieron con Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders, quien aparece en el documental Paul McCartney: Man on the Run, estrenado en Prime Video en febrero.

El músico recordó que conoció a la cantante en un estudio de grabación. Según relató, ella caminaba por un pasillo con el cabello suelto y una actitud reservada, mientras Linda se acercó para saludarla e iniciar una conversación.

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Paul McCartney recordó cómo era la personalidad de Linda al contar cómo conoció a Chrissie Hynde. (REUTERS/Mark Blinch)
Paul McCartney recordó cómo era la personalidad de Linda al contar cómo conoció a Chrissie Hynde. (REUTERS/Mark Blinch)

“Ella simplemente caminaba por el pasillo, con el pelo suelto y de aspecto muy melancólico, como si no te mirara, pero Linda no era así. Se acercaba y decía: ‘Hola, ¿Cómo estás?’”, recordó.

Paul McCartney explicó que ambas comenzaron a conversar y encontraron intereses en común.

“Empezaron a hablar, y así fue como la conocimos. Y Chrissie dejó de estar tan malhumorada y simplemente habló con nosotros, y teníamos muchas cosas en común”, dijo.

El exmiembro de los Beatles describió a Hynde como una “vegetariana un poco loca” y señaló: “Teníamos eso en común”.

La relación de Linda McCartney con los animales

Durante la entrevista, McCartney también habló sobre la postura de su esposa respecto al consumo de carne y la defensa de los animales. Según explicó, Linda expresaba abiertamente sus convicciones, incluso en reuniones sociales donde otras personas comían carne.

Linda McCartney y Paul McCartney
Paul McCartney recordó que Linda McCartney tenía una convicción fuerte respecto a los derechos de los animales. (The Grosby Group)

“Linda era muy franca sobre ese tema, hasta el punto de que, si no hubiera sido ella, habría resultado vergonzoso. Si estabas en una cena y alguien comía carne, ella le llamaba la atención”, señaló.

El cantante relacionó esa actitud con la manera en que Linda se acercaba a los animales. Recordó que tenía una visión particular sobre ellos y que, cuando encontraba una rana en un jardín, solía recogerla con cuidado.

“Tenía una especie de visión de los animales al estilo Disney. Si veíamos una rana en un jardín o algo así, la recogía. No todas las mujeres lo harían. La levantaba y la forma en que la sostenía no le hacía daño”, relató.

Al continuar con la anécdota, el músico se emocionó y explicó que Linda solía expresar su preocupación por el bienestar de los animales con frases que reflejaban su sensibilidad.

“Y decía: ‘Su mamá la quería’”, recordó. Después, añadió: “Era alguien especial. Una mujer fuerte, muy fuerte”.

Linda McCartney y Paul McCartney
Paul Mccartney aseguró que Linda McCartney era una mujer verdaderamente fuerte. (The Grosby Group)

Durante ese momento de la conversación, McCartney comenzó a llorar y aceptó un pañuelo que Poehler le ofreció para secarse las lágrimas.

Linda McCartney desarrolló una trayectoria como fotógrafa y música, además de participar en proyectos relacionados con la alimentación vegetariana y los derechos de los animales.

También formó parte de Wings, la banda que Paul McCartney creó después de la separación de The Beatles.

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