República Dominicana: Colocan 237 sillas frente a la Fiscalía para exigir justicia por las víctimas del derrumbe de Jet Set

Frente a la Fiscalía, familiares colocaron más de 200 sillas vacías en memoria de las víctimas de Jet Set. (Cortesía: Acento)

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Frente a la Fiscalía del Distrito Nacional, familiares y sobrevivientes del desplome de la discoteca Jet Set instalaron este miércoles más de 200 sillas vacías como homenaje a las víctimas y reclamo de justicia. La vigilia, denominada “Una luz por la justicia”, incluyó velas, mensajes de recuerdo y una guardia de honor.

La convocatoria, realizada por el Movimiento Justicia Jet Set, tuvo lugar a días para que en la que el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franni González, deberá resolver si modifica la calificación jurídica del proceso que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento.

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La tragedia ocurrió el 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo de la discoteca durante una presentación. Las cifras difundidas hasta ahora sitúan en 236 el número de fallecidos, aunque los organizadores de la vigilia incorporaron una silla adicional para reclamar el reconocimiento de un bebé que, según relataron, murió junto con su madre embarazada bajo los escombros.

Una silla adicional para pedir que se reconozca a un bebé entre las víctimas

Ana María Ramírez, presidenta y fundadora del Movimiento Justicia Jet Set, explicó que las sillas fueron colocadas como representación de las personas que murieron aquella noche. La dirigente sostuvo que el homenaje incluyo una vida más: la de un niño cuya madre tenía 33 semanas de embarazo.

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Una silla adicional representó al bebé que, según familiares, murió junto a su madre embarazada. (Cortesía: Acento)

“Nosotros consideramos que esa vida tiene que ser contada, porque un niño que nace de siete meses y medio es una vida y ese bebé también falleció ahí”, afirmó Ramírez, según recogió El Nuevo Diario.

La representante indicó que escuchó los pedidos de auxilio de la mujer mientras permanecía bajo los restos de la estructura. Según su relato, la víctima pedía que la sacaran y decía que estaba embarazada. Ramírez aseguró que después confirmó que la mujer esperaba un niño.

Las 237 sillas fueron numeradas y acompañadas por frases en memoria de las personas fallecidas. Cada una representó, de acuerdo con los familiares, una historia interrumpida por el derrumbe.

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Memoria, verdad y justicia, los ejes de la concentración

Ramírez sostuvo que el encuentro buscó mantener presente a quienes murieron y acompañar a los sobrevivientes y familiares que continúan afectados por las consecuencias de la tragedia.

“El propósito que nos une hoy no es el bullicio ni el reclamo técnico, sino la dignidad humana”, expresó. Añadió que la ausencia de las víctimas no puede traducirse en olvido y reclamó una respuesta institucional que establezca responsabilidades por lo ocurrido.

Entre los asistentes estuvo Wilton Tejeda, padre de la doctora Melissa Yismel Tejeda Sosa, una de las fallecidas. Tejeda manifestó su expectativa de que la justicia dominicana tome una decisión que establezca responsabilidades penales y siente un precedente.

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“Nosotros sí tenemos fe en que la justicia va a dar un ejemplo para el bien y para el país”, afirmó Tejeda. El familiar señaló que una resolución contraria a las expectativas de las víctimas afectaría la confianza de la sociedad en el sistema judicial.

Velas y una guardia de honor acompañaron el reclamo de justicia de los familiares.(Cortesía: Acento)

La audiencia definirá si cambia la acusación contra los propietarios

Los familiares y abogados querellantes buscan que el expediente sea recalificado como homicidio voluntario con dolo eventual. Hasta el momento, el Ministerio Público (MP) atribuye a los hermanos Espaillat el delito de homicidio involuntario.

De acuerdo con El Día, la acusación sostiene que la estructura del techo había sido sobrecargada con equipos de climatización y tinacos de agua sin estudios técnicos que establecieran su capacidad de carga. El expediente menciona seis unidades de aire acondicionado con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas cada una.

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Los propietarios de la discoteca fueron enviados a juicio de fondo el 15 de junio por decisión del juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía. La resolución que adopte la Cuarta Sala Penal determinará si el proceso continúa bajo la actual calificación o si se modifica conforme al pedido de los querellantes.

El viernes 16 de octubre de 2026 el juez Franni González dará a conocer su fallo sobre la posible modificación en la calificación jurídica de los hechos investigados.