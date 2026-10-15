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Bessent presiona al FMI sobre políticas “distorsionadoras”, en una señal dirigida a China

El secretario del Tesoro estadounidense reclamó una postura más firme contra modelos económicos ajenos al mercado, en una alusión indirecta a los desequilibrios de China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a señalar las “políticas distorsionadoras” de las economías que no se rigen por las reglas del mercado, las cuales plantean desafíos para los responsables de formular políticas a nivel mundial; se trató de una aparente referencia velada a China y a sus desequilibrios, que siguen en aumento.

Los responsables de políticas de todo el mundo están manteniendo debates difíciles sobre cómo sostener los sistemas basados ​​en el mercado frente a las políticas distorsionadoras de algunas economías, las cuales alteran la competencia y perjudican el empleo”, afirmó Bessent. “El FMI se fundó para prevenir este tipo de políticas distorsionadoras y sus efectos secundarios negativos; debe alzar la voz sobre esta cuestión crítica o correr el riesgo de quedar relegado a un segundo plano”.

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Bessent hizo estas declaraciones en un comunicado dirigido a los comités directivos del Fondo y del Banco Mundial, que celebran actualmente sus reuniones anuales en Bangkok. El titular del Tesoro no asistió a las reuniones y envió a su adjunto en su lugar.

Aunque no mencionó explícitamente a China al hablar de la implementación de políticas distorsionadoras, el secretario del Tesoro ha señalado en repetidas ocasiones que Pekín adopta medidas que mantienen a la segunda economía mundial dependiente de las exportaciones y frenan la demanda interna de los consumidores.

El mes pasado, Bessent informó a los legisladores estadounidenses de que el FMI mantiene “conversaciones avanzadas con China sobre la naturaleza de sus desequilibrios y las posibles amenazas que estos podrían suponer para la estabilidad financiera mundial”.

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FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano durante las conversaciones comerciales en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en París, Francia, el 16 de marzo de 2026. El Tesoro de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se dan la mano durante las conversaciones comerciales en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en París, Francia, el 16 de marzo de 2026. El Tesoro de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS

En septiembre, presidió una reunión del G20 en la que, según indicó, 19 de los 20 miembros se adhirieron a una declaración impulsada por Estados Unidos, la cual afirmaba que “no es sostenible que las economías que no se rigen por las reglas del mercado generen un flujo incesante de exportaciones baratas”. Señaló que China había impedido alcanzar un consenso pleno y, por consiguiente, la emisión de un comunicado conjunto.

En su declaración del miércoles, Bessent sostuvo que el FMI debería “reforzar su análisis y su labor en torno al papel que desempeñan las políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado, así como los tipos de cambio, en la generación de desequilibrios externos”.

Horas antes, China había informado de un repunte en el crecimiento de sus exportaciones durante el mes de septiembre, lo que sitúa a su superávit comercial en camino de superar el récord de 1,2 billones de dólares registrado el año pasado. Bessent también señaló, en su declaración ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI y el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, que el Banco Mundial debe fomentar una mayor autosuficiencia en las naciones, incluso mediante la eliminación de las restricciones a la financiación de proyectos de gas natural y de exploración y producción de petróleo y gas.

© 2026 , Bloomberg

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