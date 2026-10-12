Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran 62 plantaciones de coca y más de 950 mil arbustos en Honduras en 2026

Colón concentra más del 80% de los cultivos detectados este año, mientras las operaciones militares también han permitido destruir 13 instalaciones artesanales para procesar drogas

Las Fuerzas Armadas reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones de coca en Honduras durante los primeros meses de 2026 (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
Las Fuerzas Armadas reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones de coca en Honduras durante los primeros meses de 2026 (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
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Las operaciones contra el narcotráfico en Honduras han permitido localizar decenas de cultivos de hoja de coca y destruir instalaciones utilizadas para procesar drogas durante 2026.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones con más de 950.000 arbustos de coca, en un balance que sitúa al departamento de Colón como el principal foco de estos hallazgos.

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El portavoz de la institución castrense, Mario Rivera, informó este jueves que los resultados corresponden a las operaciones de seguridad desarrolladas en diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las acciones para combatir las estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Las Fuerzas Armadas se está intensificando operaciones de seguridad en el combate al narcotráfico, para ello se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Esto ha permitido que en lo que va de este año se han asegurado 62 plantaciones con más de 950 mil arbustos de hoja de coca”, declaró.

Según el portavoz, las acciones se mantienen en distintos puntos del país mediante el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y despliegue militar por tierra, aire y mar.

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Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
Más de 950.000 arbustos de hoja de coca han sido asegurados como resultado de las operaciones militares contra el narcotráfico. (Foto: Fuerzas Amadas de Honduras)

Rivera detalló que más del 80% de los aseguramientos de plantaciones de coca registrados durante este año se concentran en el departamento de Colón, lo que convierte a esta región en la de mayor incidencia de estos cultivos dentro de los resultados reportados por las FFAA.

Sin embargo, las operaciones también se han extendido a otros departamentos donde las autoridades mantienen acciones orientadas a detectar plantaciones y combatir las actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Entre las zonas mencionadas por la institución figuran Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, además de Colón, donde se han desarrollado intervenciones para localizar estructuras vinculadas con el narcotráfico.

La presencia de cultivos en distintas regiones mantiene a las fuerzas de seguridad desplegadas en labores de reconocimiento y operaciones terrestres, con el propósito de identificar nuevas plantaciones y otros espacios utilizados para actividades ilícitas.

Como parte de los resultados presentados, el portavoz militar informó que durante 2026 también se han destruido 13 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
El departamento de Colón concentra más del 80% de los aseguramientos de plantaciones de coca registrados este año. (Foto: Fuerzas Amadas de Honduras)

En estos lugares, según Rivera, se encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas, lo que evidencia que las operaciones no se han limitado a la localización de cultivos, sino que también han incluido intervenciones contra espacios destinados a procesar drogas.

El funcionario agregó que las acciones de seguridad han dejado varias personas detenidas en diferentes sectores del país por su presunta vinculación con este tipo de actividades.

No obstante, el portavoz no precisó la cantidad total de detenidos ni detalló las fechas de las operaciones relacionadas con cada uno de los hallazgos reportados.

Las FFAA mantienen el despliegue de sus efectivos en las zonas identificadas como prioritarias, mientras continúan las acciones contra las estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Rivera también aseguró que las operaciones militares han impedido el procesamiento de aproximadamente 780 kilogramos de cocaína, una cantidad que, según la estimación presentada por la institución, tendría un valor superior a 250 millones de lempiras.

Durante las intervenciones, los equipos de seguridad encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas. (Foto: Fuerzas Armadas)
Durante las intervenciones, los equipos de seguridad encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas. (Foto: Fuerzas Armadas)

“Hay varias personas detenidas en diferentes sectores del país por la comisión de este ilícito, también podemos agregar que producto de las constantes operaciones de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, los miembros de estas estructuras criminales vinculados a esta ilícita actividad han dejado de procesar alrededor de 780 kilos de cocaína que estarían valorados en más de 250 millones de lempiras”, subrayó.

La cifra corresponde a la valoración económica atribuida por las autoridades a la droga cuyo procesamiento aseguran haber evitado mediante estas intervenciones.

Los resultados forman parte de la estrategia militar de combate al narcotráfico, que incluye el aseguramiento de cultivos, la destrucción de instalaciones artesanales y la identificación de personas presuntamente relacionadas con estas actividades.

Con 62 plantaciones aseguradas y más de 950.000 arbustos localizados, las FFAA mantienen a Colón como su principal zona de intervención contra los cultivos de coca durante 2026, mientras las operaciones continúan en otros departamentos del territorio hondureño.

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