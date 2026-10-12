Honduras

El cardenal de Honduras pide intensificar las oraciones por la salud de León XIV

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, el religioso hondureño expresó su deseo de que el jefe católico se recupere y retome sus funciones tras la intervención

El Papa León dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS
El Papa León dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS
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El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez pidió este domingo a los fieles que intensifiquen las oraciones por la salud del papa León XIV, quien será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en un pulmón. La operación ocurrirá antes de la gira que el pontífice tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Durante la homilía que celebró en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su deseo de que el jefe de la Iglesia católica tenga una recuperación positiva y pueda retomar sus actividades.

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“En todos estos días intensifiquemos nuestra oración por la salud de nuestro papa León XIV, que pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia”, afirmó el cardenal, según informó EFE, agencia de noticias española.

El llamamiento llegó después de que el pontífice comunicara su diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. León XIV explicó que los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y precisó que se encuentra en una etapa inicial.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró el Papa desde el Palacio Apostólico.

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Fotografía de archivo donde el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga da una misa en el Parque Central de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo
Fotografía de archivo donde el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga da una misa en el Parque Central de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Hospitalización de aproximadamente siete días tras la cirugía

La intervención será la primera a la que se someterá León XIV desde su elección como pontífice, el 8 de mayo de 2025. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el procedimiento requerirá una hospitalización posterior de aproximadamente siete días.

El Papa deberá suspender de forma temporal su agenda pública mientras cumple el período de recuperación. Hasta el momento, la Santa Sede no anunció cambios en el viaje apostólico previsto para noviembre, que incluirá actividades en Uruguay, Argentina y Perú.

El pontífice, de 71 años, nació en Chicago, Estados Unidos, con el nombre de Robert Francis Prevost. Además de ser el primer papa estadounidense, posee nacionalidad peruana por sus años de labor pastoral en el país andino, donde fue misionero y obispo de Chiclayo.

Antes de su elección, Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En agosto de 2023 recibió el cardenalato y, menos de dos años después, fue elegido para suceder al papa argentino.

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Primera visita a América Latina: Uruguay, Argentina y Perú

El viaje será la primera visita de León XIV a América Latina como pontífice y tendrá una escala especial en Perú, país con el que mantiene una relación personal y pastoral previa. La primera etapa transcurrirá en Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre, con actividades previstas en Montevideo, Paysandú y Florida.

Luego viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. La agenda incluye una reunión con el presidente Javier Milei, una misa en Buenos Aires y visitas a instituciones religiosas y sociales.

La última parte de la gira se desarrollará en Perú, del 11 al 17 de noviembre. El itinerario contempla paradas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, con encuentros con representantes de comunidades amazónicas, misioneros y autoridades eclesiásticas.

La evolución posterior a la cirugía definirá si el cronograma se mantiene sin modificaciones. Por ahora, el Vaticano sostiene la programación.

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