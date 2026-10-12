13 comunidades en Honduras incomunicadas por inundaciones

El lago de Yojoa comenzó a cubrir terrenos, afectar viviendas y alcanzar tramos bajos de la carretera CA-5.

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El lago de Yojoa mantiene en alerta a las comunidades cercanas a sus orillas, donde el agua ha comenzado a cubrir terrenos, afectar viviendas y alcanzar partes bajas de la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación del país.

La situación se ha agravado en el sector de La Guama, donde las inundaciones registradas durante el feriado de la Semana Morazánica dificultaron el tránsito vehicular y limitaron la movilidad de los habitantes de las zonas afectadas.

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Alex Adolfo Estévez Deras, subcomisionado regional de la zona noroccidental de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó que las condiciones de la carretera se han vuelto especialmente complicadas en el tramo entre La Guama y Peña Blanca. Según el funcionario, alrededor de 13 comunidades han quedado incomunicadas, mientras que en los sectores inundados la circulación depende de las características de los vehículos.

El avance del agua sobre algunos tramos de la carretera ha reducido las posibilidades de circulación para determinados automóviles. De acuerdo con Estévez Deras, los vehículos altos y de doble tracción tienen mayores posibilidades de superar los sectores inundados, mientras que los automóviles tipo turismo corren el riesgo de quedar varados.

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Riesgo de más inundaciones

Las condiciones dificultan los desplazamientos de los habitantes entre las comunidades afectadas y de los conductores que usan la CA-5 para movilizarse por la zona.

La situación también genera preocupación por las posibles consecuencias de nuevas inundaciones, si el nivel del agua continúa aumentando y alcanza otros segmentos de la carretera o más viviendas ubicadas cerca de la orilla.

Ante este escenario, las autoridades prevén realizar una inspección técnica para determinar el estado de la calzada, establecer el alcance de las afectaciones y evaluar qué medidas adoptar en los puntos más vulnerables. Hasta el momento, no se precisó cuánto ha aumentado el nivel del lago, qué longitud de carretera está comprometida ni si existe un calendario definido para ejecutar obras de mitigación.

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Medidas de prevención

Estévez Deras explicó que parte del avance del agua responde a la recuperación de áreas que permanecieron durante un período prolongado sin estar cubiertas por el lago. Terrenos próximos a la orilla que anteriormente estuvieron expuestos han comenzado a quedar nuevamente bajo el agua, lo que incrementa las afectaciones en las zonas bajas cercanas a las viviendas.

Fotografía del Lago de Yojoa este lunes, en el departamento de Cortes, al norte de Honduras. EFE/ Gustavo Amador

Sin embargo, todavía debe determinarse hasta dónde podría extenderse el agua si continúa aumentando el nivel del lago y cuáles propiedades o tramos viales presentan mayor exposición.

La inspección técnica anunciada servirá para identificar las condiciones actuales del terreno y establecer si se requieren restricciones de circulación o intervenciones en la infraestructura vial.

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Unas 45 familias recibieron atención

En el balance de las emergencias registradas en la zona, Estévez Deras informó que aproximadamente 45 familias resultaron afectadas por inundaciones y ya recibieron atención. Aclaró, no obstante, que la situación específica de La Guama corresponde a otra instancia de coordinación, que deberá evaluar las condiciones de las familias perjudicadas en ese sector.

El avance del agua responde a un proceso de recuperación de áreas que pertenecieron históricamente al lago de Yojoa.

Por esa razón, no existe aún un número definitivo de hogares afectados directamente por el avance del lago en La Guama ni un registro detallado de los daños en viviendas y terrenos.

La evaluación de esas familias permitirá establecer qué tipo de asistencia necesitan y si deben adoptarse medidas adicionales para reducir su exposición al agua.