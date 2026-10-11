Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

Las familias en zonas vulnerables deben identificar rutas de evacuación y preparar documentos personales para casos de emergencia.

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Una onda tropical ingresará al territorio hondureño y mantendrá condiciones favorables para lluvias y chubascos en distintos puntos del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La combinación de este fenómeno con la humedad ambiental propiciará precipitaciones en sectores del norte, el centro y otras regiones. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles emergencias relacionadas con el incremento de las lluvias.

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Entre los principales riesgos se encuentran las inundaciones, el aumento del caudal de ríos y quebradas y los deslizamientos de tierra en áreas con laderas inestables. También podrían registrarse caídas de árboles y otras afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Ante este panorama, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene medidas preventivas y ha emitido alertas para distintos sectores del territorio nacional. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, particularmente en comunidades que históricamente han presentado problemas durante los periodos de precipitaciones intensas.

Precaución por crecidas y deslizamientos

Las lluvias pueden generar cambios rápidos en las condiciones de ríos, quebradas y terrenos vulnerables, por lo que las autoridades insisten en la importancia de evitar situaciones que pongan en peligro la vida.

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Uno de los principales llamados está dirigido a las personas que viven cerca de cauces de agua, ya que las crecidas pueden producirse en poco tiempo y dificultar la evacuación de las zonas expuestas.

La población debe evitar cruzar ríos y quebradas cuando presenten niveles elevados o corrientes fuertes, tanto a pie como en vehículos. También se recomienda no intentar atravesar calles inundadas, ya que la profundidad del agua y la fuerza de la corriente pueden resultar difíciles de calcular.

En las comunidades ubicadas cerca de laderas y taludes, es importante prestar atención a señales como grietas en el terreno, desprendimientos de tierra o cambios inusuales en el suelo. Ante indicios de peligro, se debe buscar un lugar seguro y seguir las instrucciones de las autoridades.

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Copeco exhorta a las familias a mantenerse informadas mediante sus canales oficiales, especialmente si residen en sectores donde se han emitido alertas por las condiciones lluviosas.

La Comisión Permanente de Contingencias mantiene la vigilancia meteorológica y emitió alertas para distintos sectores de Honduras.

Temperaturas previstas en Honduras

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla temperaturas variables según la región del país, con máximas de 34 grados Celsius en el oriente hondureño.

Para el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 19 grados Celsius. En la región central, los valores podrían alcanzar los 31 grados, con mínimas de 19 grados.

En la zona insular se pronostican temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 27, mientras que en la región norte el termómetro podría llegar hasta los 33 grados Celsius. La región oriental registraría una máxima de 34 grados; en el occidente se prevén temperaturas de hasta 30 grados y mínimas de 15 grados Celsius.

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Sin embargo, las temperaturas previstas no descartan la posibilidad de lluvias, por lo que la población debe considerar tanto el calor como los riesgos asociados a las precipitaciones.

Ante el desplazamiento de la onda tropical, las autoridades reiteran que la prevención es fundamental para reducir los riesgos durante esta temporada.

La presencia de grietas o desprendimientos en las laderas señala un posible riesgo de deslizamiento de tierra.

Se recomienda limpiar los desagües y las cunetas, evitar la acumulación de basura y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o provocar daños. También es importante identificar rutas de evacuación y tener a mano documentos personales y artículos esenciales en caso de emergencia.

Las personas que habitan en zonas vulnerables deben prestar especial atención a los avisos oficiales y actuar con anticipación si las condiciones representan una amenaza para sus viviendas o comunidades.

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Copeco mantiene el llamado a no confiarse ante las lluvias y a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia, dado que las precipitaciones pueden incrementar el peligro de inundaciones y deslizamientos en diferentes puntos de Honduras.