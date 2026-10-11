Honduras

Hondureño de 27 años muere durante viaje a Machu Picchu, Perú

Un médico certificó su fallecimiento tras ser trasladado de emergencia a un centro de salud.

El hondureño de 27 años murió el miércoles 7 de octubre durante un viaje turístico a Perú. (Foto: Cortesía redes sociales)
El hondureño de 27 años murió el miércoles 7 de octubre durante un viaje turístico a Perú. (Foto: Cortesía redes sociales)
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Un joven hondureño murió durante un viaje turístico a Perú después de sufrir una descompensación mientras caminaba por las inmediaciones del Puente de los Candados, en Machu Picchu Pueblo, en la región de Cusco.

La emergencia ocurrió el miércoles 7 de octubre, cuando José Andreé Marcía Tercero, de 27 años, recorría la localidad acompañado de un grupo de amigos.

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Según el reporte de las autoridades policiales peruanas, el hondureño comenzó a sentirse mal mientras caminaba por la zona, lo que motivó una llamada de emergencia para solicitar asistencia.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, informó que agentes se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y trasladaron al joven al Centro de Salud de Machu Picchu.

Sin embargo, al llegar al establecimiento médico, el profesional de turno confirmó que Marcía Tercero había fallecido.

La noticia fue difundida por el medio peruano El Tiempo de la Verdad, que citó información proporcionada por las autoridades policiales sobre lo ocurrido durante la visita del hondureño a este destino turístico.

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El joven sufrió una descompensación mientras caminaba por las inmediaciones del Puente de los Candados. (Foto: Cortesía redes sociales)
El joven sufrió una descompensación mientras caminaba por las inmediaciones del Puente de los Candados. (Foto: Cortesía redes sociales)

De manera preliminar, las autoridades mencionaron un posible paro cardíaco como causa de la muerte del joven. No obstante, esta hipótesis no constituye una confirmación definitiva y las circunstancias del fallecimiento deben esclarecerse mediante las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, el caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las actuaciones legales y determinar qué ocurrió.

Hasta el momento, no se han divulgado resultados definitivos sobre la causa médica de la muerte ni detalles adicionales sobre las condiciones de salud del hondureño antes de sufrir la descompensación.

Tampoco se ha establecido públicamente si el malestar estuvo relacionado con alguna condición médica previa, con el esfuerzo físico realizado durante la caminata o con otros factores.

Por esa razón, el posible paro cardíaco debe considerarse una hipótesis preliminar mientras las autoridades competentes avanzan en las diligencias del caso.

Agentes policiales llevaron al hondureño al Centro de Salud de Machu Picchu, donde confirmaron su fallecimiento. (Foto: Cortesía redes sociales)
Agentes policiales llevaron al hondureño al Centro de Salud de Machu Picchu, donde confirmaron su fallecimiento. (Foto: Cortesía redes sociales)

Uno de los aspectos que aclararon las autoridades peruanas es que el fallecimiento no ocurrió dentro de la ciudadela arqueológica de Machu Picchu, sino en Machu Picchu Pueblo, localidad conocida también como Aguas Calientes.

Este poblado se encuentra en la provincia de Urubamba, en la región de Cusco, y funciona como uno de los principales puntos de acceso para los turistas que visitan el santuario histórico, reconocido por sus construcciones incas y sus paisajes montañosos.

Según el reporte policial, Marcía Tercero se desvaneció mientras caminaba por las inmediaciones del Puente de los Candados, donde se encontraba junto a sus amigos.

Tras recibir la alerta, los agentes acudieron al lugar y coordinaron su traslado al centro de salud. Sin embargo, los esfuerzos de atención no evitaron que se confirmara su muerte al llegar al establecimiento.

La región de Cusco recibe visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer sus atractivos arqueológicos, históricos y naturales.

Algunos recorridos pueden implicar caminatas y actividad física, por lo que las autoridades recomiendan que los turistas consideren sus condiciones de salud antes de emprenderlos.

La emergencia ocurrió en esta localidad peruana, punto de acceso para miles de turistas que visitan el santuario histórico. (Foto: Cortesía redes sociales)
La emergencia ocurrió en esta localidad peruana, punto de acceso para miles de turistas que visitan el santuario histórico. (Foto: Cortesía redes sociales)

Tras el fallecimiento del hondureño, el jefe encargado de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, recomendó a los visitantes realizarse controles médicos antes de emprender recorridos turísticos, especialmente cuando planean actividades físicas en zonas de altura.

El funcionario también manifestó su preocupación por otros episodios similares reportados entre visitantes y recordó la importancia de tomar precauciones al organizar caminatas y excursiones.

La recomendación busca que los turistas conozcan sus condiciones de salud y evalúen las exigencias físicas de los recorridos que pretenden realizar.

No obstante, las autoridades no han confirmado que la altura o la actividad física hayan provocado la descompensación que sufrió Marcía Tercero.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre una posible repatriación de los restos de José Andreé Marcía Tercero a Honduras.

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