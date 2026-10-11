Honduras

Honduras: Represa Los Laureles alcanza casi el 100% de su capacidad y UMAPS prueba trasvase hacia La Concepción

La recuperación de los embalses de la capital abre la posibilidad de reforzar las reservas para la próxima temporada seca, mientras la represa La Concepción continúa en nivel de riesgo alto, con apenas el 40.24 % de su capacidad

El principal embalse de abastecimiento de la capital registra un almacenamiento del 40.24 % y permanece en la categoría de riesgo alto. (Foto: Cortesía / Facebook)
El principal embalse de abastecimiento de la capital registra un almacenamiento del 40.24 % y permanece en la categoría de riesgo alto. (Foto: Cortesía / Facebook)
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La represa Los Laureles alcanzó el 95.52 % de su capacidad tras las lluvias registradas en las últimas semanas, una recuperación que contrasta con la situación de La Concepción, que apenas almacena el 40.24 % de su volumen total, según el informe hidrológico del sábado 10 de octubre.

Ante la diferencia entre los niveles de ambos embalses, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) comenzó las pruebas preliminares de un sistema de trasvase que permitirá trasladar agua acumulada en Los Laureles hacia el sistema de abastecimiento vinculado con La Concepción.

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La medida busca aprovechar el excedente de agua disponible en la primera represa y fortalecer las reservas de la segunda, con miras a mejorar la disponibilidad del recurso durante los próximos meses.

Los datos de la UMAPS muestran una recuperación significativa de Los Laureles, que llegó al 95.52 % de su capacidad volumétrica máxima y se ubicó en la categoría de riesgo bajo.

La situación de La Concepción es diferente. Aunque las lluvias han contribuido a mejorar las condiciones hídricas de la capital, el embalse mantiene un almacenamiento equivalente al 40.24 % de su capacidad, por lo que continúa clasificado en riesgo alto.

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Esta diferencia representa un desafío para la administración del agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela, debido a que las reservas disponibles no se han recuperado de manera uniforme en los principales sistemas de captación.

La UMAPS comenzó las pruebas preliminares para trasladar el excedente de Los Laureles hacia el sistema de La Concepción. (Foto: Cortesía / Facebook)
La UMAPS comenzó las pruebas preliminares para trasladar el excedente de Los Laureles hacia el sistema de La Concepción. (Foto: Cortesía / Facebook)

¿Cómo funcionará el trasvase de agua?

El gerente de la UMAPS, Raúl Lanza, confirmó que ya comenzaron las pruebas preliminares de la infraestructura destinada a trasladar agua entre ambos sistemas.

El mecanismo consiste en aprovechar los excedentes almacenados en Los Laureles y conducirlos mediante una tubería de interconexión hacia el sistema relacionado con La Concepción, en lugar de permitir que parte del agua salga por el canal de alivio sin ser aprovechada para el abastecimiento.

Según la información proporcionada por la institución, la tubería se encuentra en fase experimental y opera con un caudal de 518 litros por segundo.

“Debido a la rápida y contundente recuperación de los niveles de los embalses por el temporal lluvioso, estamos iniciando de forma responsable las pruebas preliminares del trasvase”, explicó Lanza.

El funcionario agregó que el objetivo es aprovechar el agua acumulada en Los Laureles para fortalecer el sistema de La Concepción y contribuir al equilibrio del abastecimiento en los hogares de la capital.

La operación busca mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico disponible en los embalses, especialmente cuando uno de ellos registra niveles elevados mientras el otro mantiene reservas considerablemente menores.

La tubería que conecta ambos sistemas opera en fase experimental con un flujo reportado de 518 litros por segundo. (Foto: Cortesía / Facebook)
La tubería que conecta ambos sistemas opera en fase experimental con un flujo reportado de 518 litros por segundo. (Foto: Cortesía / Facebook)

La UMAPS informó que continuará con el monitoreo de las represas durante las próximas 48 horas, debido a la persistencia de las condiciones lluviosas y las alertas climáticas.

La vigilancia permitirá dar seguimiento a la evolución de los niveles de almacenamiento y a las condiciones operativas de las estructuras hidráulicas, mientras avanzan las pruebas del sistema de interconexión.

El aprovechamiento del excedente de Los Laureles también busca reducir la cantidad de agua que sale por el canal de alivio cuando el embalse alcanza niveles elevados. No obstante, la operación deberá desarrollarse conforme a las condiciones técnicas y de seguridad de la infraestructura.

Las pruebas preliminares serán determinantes para evaluar el funcionamiento del trasvase y establecer las condiciones necesarias para su operación.

El traslado de agua hacia La Concepción representa una alternativa para mejorar la distribución de las reservas entre los sistemas que abastecen el Distrito Central.

La medida podría contribuir a estabilizar progresivamente los calendarios de distribución de agua potable en más de 800 colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, aunque los resultados dependerán del funcionamiento del sistema, de la evolución de las lluvias y de la recuperación de La Concepción.

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