Honduras

Honduras decomisa más de 3,800 licencias durante el Feriado Morazánico

Según tránsito más de 375 corresponden a personas que manejaban bajo los efectos del alcohol. Las autoridades también contabilizan volcamientos, colisiones, personas heridas y un fallecido

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisó más de 3.800 licencias de conducir por diversas infracciones.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisó más de 3.800 licencias de conducir por diversas infracciones.
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Las autoridades hondureñas intensificaron los operativos de tránsito en los principales corredores carreteros del país durante el Feriado Morazánico, periodo en el que aumenta la circulación de vehículos particulares, autobuses y unidades de transporte turístico hacia distintos destinos nacionales.

El subcomisario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, informó que, como resultado de estas acciones preventivas, se decomisaron más de 3.800 licencias de conducir por diferentes infracciones cometidas por los automovilistas.

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Más de 375 de esos documentos fueron retenidos a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, una conducta que representa un riesgo para quienes viajan por carretera y para los demás usuarios de la vía pública.

Hernández explicó que los controles forman parte de las medidas desplegadas para reducir los accidentes de tránsito, detectar comportamientos peligrosos al volante y garantizar mayor seguridad durante las vacaciones. La Policía Nacional mantiene desplegados sus 24.000 efectivos en el territorio hondureño, con operaciones orientadas a proteger a la población durante el periodo de descanso.

Infracciones detectadas

Los decomisos de licencias no se limitan a los casos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Según la DNVT, los agentes también sancionan a conductores que exceden los límites de velocidad, utilizan el teléfono celular mientras manejan o incumplen la obligación de portar el cinturón de seguridad.

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Los agentes de tránsito sancionan faltas como el exceso de velocidad, el uso del teléfono celular y la falta de cinturón de seguridad.
Los agentes de tránsito sancionan faltas como el exceso de velocidad, el uso del teléfono celular y la falta de cinturón de seguridad.

El exceso de velocidad reduce el tiempo disponible para reaccionar ante un imprevisto y puede aumentar la gravedad de las lesiones en caso de colisión. Manipular el teléfono celular mientras se conduce desvía la atención del camino, mientras que no usar el cinturón incrementa el riesgo de sufrir lesiones graves durante un impacto.

Hernández indicó que los operativos se intensificaron en comparación con el año anterior, con especial atención a la prevención de accidentes y la protección de vidas humanas.

El aumento del tránsito durante el feriado lleva a las autoridades a mantener presencia en esos ejes carreteros para identificar infracciones, vigilar el comportamiento de los conductores y responder ante posibles emergencias.

La movilización de turistas hacia playas, ciudades del interior y otros destinos incrementa la necesidad de respetar las señales viales, mantener una velocidad adecuada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de emprender un viaje.

Las autoridades señalan que la seguridad vial depende tanto de la presencia policial como de la responsabilidad de los automovilistas, especialmente en jornadas en las que miles de personas coinciden en las principales rutas del país.

La DNVT reportó varios accidentes ocurridos durante el Feriado Morazánico. Según Hernández, hasta el momento se contabilizan seis volcamientos y más de 24 colisiones en los corredores carreteros, incidentes que dejaron al menos 16 personas heridas y una víctima mortal.

Los reportes oficiales registran seis volcamientos, más de 24 colisiones y 16 personas heridas en las rutas nacionales.
Los reportes oficiales registran seis volcamientos, más de 24 colisiones y 16 personas heridas en las rutas nacionales.

El fallecimiento corresponde al conductor involucrado en el accidente entre un autobús y un camión ocurrido en las últimas horas.

Ante los incidentes registrados, las autoridades mantienen el llamado a la población para conducir con prudencia, evitar el consumo de alcohol antes de ponerse al volante y respetar los límites de velocidad.

También recomiendan utilizar el cinturón de seguridad, no manipular teléfonos celulares durante la conducción y revisar frenos, llantas, luces y otros componentes del vehículo antes de salir a carretera. En el caso del transporte colectivo, instan a que los conductores respeten las normas de circulación y a que las unidades se encuentren en condiciones adecuadas para realizar los recorridos.

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