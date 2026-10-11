Honduras

Asesinan a periodista y catedrático dentro de una vivienda en Honduras

José García fue encontrado sin vida con múltiples heridas de arma blanca en un inmueble de la colonia Lomas del Río.

La muerte del catedrático ha generado consternación entre personas vinculadas con la educación superior en Honduras (Foto: Redes sociales)
La muerte del catedrático ha generado consternación entre personas vinculadas con la educación superior en Honduras (Foto: Redes sociales)
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En Honduras mataron a un periodista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), identificado como José Ángel González García, quien fue encontrado sin vida la mañana de este sábado dentro de una vivienda ubicada en la colonia Lomas del Río, en Comayagua.

El profesional presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca y las autoridades investigan las circunstancias del crimen.

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De acuerdo con la información preliminar del caso, fueron sus propios familiares quienes encontraron al profesional dentro de la vivienda y alertaron a las autoridades para que se desplazaran hasta el lugar.

Los primeros reportes señalan que González García presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca, lesiones que le habrían causado la muerte. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque todavía no han sido esclarecidas.

El hallazgo se produjo en las primeras horas del sábado, cuando familiares de González García ingresaron a la vivienda y descubrieron que se encontraba sin vida.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble y acordonaron el perímetro para preservar la escena y facilitar las diligencias de investigación.

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El cuerpo del profesional fue localizado en un inmueble situado en las inmediaciones de la colonia Lomas del Río. (Foto: Redes sociales)
El cuerpo del profesional fue localizado en un inmueble situado en las inmediaciones de la colonia Lomas del Río. (Foto: Redes sociales)

Posteriormente, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público realizaron las actuaciones correspondientes para documentar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

El cadáver fue trasladado para los procedimientos médico-legales, incluida la autopsia, que permitirá establecer oficialmente la causa de muerte y aportar información relevante para el expediente investigativo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo se produjo el ataque ni han confirmado si el crimen ocurrió durante un robo, una irrupción en la vivienda o por otra circunstancia.

Tampoco se ha establecido públicamente si el periodista había recibido amenazas antes de su muerte o si existía algún conflicto que pudiera estar relacionado con el homicidio.

La DPI busca esclarecer el móvil del crimen

Los investigadores deberán reconstruir las últimas horas de la víctima, recabar testimonios y analizar los indicios encontrados en la vivienda para determinar qué ocurrió.

Personal especializado realizó los procedimientos correspondientes para determinar las causas de la muerte del docente universitario. (Foto: Redes sociales)
Personal especializado realizó los procedimientos correspondientes para determinar las causas de la muerte del docente universitario. (Foto: Redes sociales)

Por ahora, no se ha confirmado la captura de sospechosos ni se ha divulgado una hipótesis definitiva sobre las razones detrás de la muerte del periodista y docente universitario.

Las diligencias también serán importantes para establecer si el hecho estuvo relacionado con su actividad profesional o si respondió a circunstancias distintas. Sin embargo, hasta que las autoridades presenten evidencias, no es posible atribuir el asesinato a su trabajo como comunicador o catedrático.

La muerte de González García ha provocado pesar entre personas vinculadas con los sectores académico y periodístico, debido a su desempeño como docente del CURC y profesional de la comunicación.

El caso también ha generado llamados para que las autoridades desarrollen una investigación exhaustiva y determinen las responsabilidades penales correspondientes.

La muerte violenta de un periodista puede suscitar interrogantes sobre posibles riesgos asociados con el ejercicio de la profesión; no obstante, en este caso todavía no se ha establecido que exista una relación entre el homicidio y su labor comunicacional.

Las autoridades universitarias y los representantes del gremio periodístico han sido señalados en los reportes del caso como sectores que demandan el esclarecimiento de lo ocurrido.

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